Pronostic Monaco vs Lorient, une obligation de victoire pour Monaco

Notre pronostic Monaco vs Lorient pour cette dix-huitième journée de Ligue 1. Le match qui relance la Ligue 1 ce vendredi 16 janvier à Monaco.

Les meilleurs paris pour Monaco Lorient

Reprise de la Ligue 1 après un interlude avec la Coupe de France. Notre expert a étudié la première rencontre et propose ses trois meilleures cotes ainsi que son prono Monaco vs Lorient pour la dix-huitième journée de championnat :

Victoire de Monaco ⭐ à la cote de 1,53 sur Unibet, soit une probabilité de 65,3 % que Monaco gagne ce match.

Folarin Balogun buteur (remboursé si non titulaire) ⭐ à la cote de 1,92 sur Unibet, soit une probabilité de 52 % de voir l’attaquant américain marquer.

But pour les deux équipes - oui ⭐ à la cote de 1,53 sur Unibet, soit une probabilité de 65,3 % que chaque équipe réussisse à marquer pendant la rencontre.

Notre pronostic Monaco vs Lorient est une victoire 2 buts à 1 de Monaco

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

En championnat, Monaco reste sur 3 défaites et s’enlise en milieu de tableau avec une neuvième place. L’objectif est pourtant clair avec une qualification en Europe à la fin de la saison, mais les résultats ne le montrent pas. L’arrivée de Pocognoli sur le banc n’a pas encore eu l’effet attendu et les Monégasques sont attendus au tournant pour cette deuxième partie de saison.

Les Lorientais restent sur huit matchs sans défaite, dont six en Ligue 1, ce qui leur a valu une remontée au classement avec une douzième place et a seulement quatre points de leurs adversaires. En forme, les joueurs d’Olivier Pantaloni montrent du caractère pour rester dans l'élite après être remonté dans l’élite du football français. Ce match peut leur permettre de creuser l’écart dans la course au maintien.

Les effectifs probables pour Monaco Lorient

Composition attendue de Monaco : Köhn - Ouattara, Dier, Teze, Caio Henrique - Golovin, Bamba, Zakaria - Akliouche - Biereth, Balogun

Composition attendue de Lorient : Mvogo - Meïté, Adjei, Igor Silva - Le Bris, Avom, Abergel, Kouassi - Makengo, Soumano, Pagis

Monaco repart de l’avant

En jouant à domicile, les Monégasques ont l’avantage de connaître le terrain parfaitement, mais ils sont surtout un cran au-dessus au niveau de la qualité de l’effectif. Pour cette rencontre, ils récupèrent Eric Dier en défense, un joueur expérimenté qui fera un bien fou à la solidité défensive de l’AS Monaco. Ils doivent gagner pour remonter au classement et retourner dans les places européennes.

Lorient dispose d’un effectif au complet avant son déplacement à Monaco. En étant sur une bonne série, ils ont la possibilité de créer la surprise sur cette journée de Ligue 1, mais devront faire face à un onze talentueux. L’écart de niveau est assez grand et pourrait signifier une première défaite en sept matchs de Ligue 1 et casser la dynamique des Merlus.

Pronostic 1 Monaco vs Lorient :Victoire de Monaco - cote de 1,53 sur Unibet

Balogun se remet en forme pour la Coupe du Monde

Malgré une sortie en fin de rencontre contre Orléans en Coupe de France, l’attaquant américain de l’AS Monaco devrait être de la partie contre Lorient. En forme, il vient de marquer une nouvelle fois lors de sa dernière titularisation et a un objectif clair, se préparer pour la Coupe du Monde cet été aux États-Unis.

Il enchaîne les titularisations avec Pocognoli et regagne de la confiance après ses longues blessures. L’attaquant de Monaco a marqué à 4 reprises en championnat et souhaite voir son total augmenté.

Associé avec Mika Biereth, ils forment un duo qui fait peur à leurs adversaires et qui est efficace devant le but.

Pronostic 2 Monaco vs Lorient :Folarin Balogun buteur (remboursé si non titulaire) - cote de 1,92 sur Unibet

Monaco toujours malade défensivement

La défense de Monaco est un point faible avec 30 buts encaissés en 17 journées de Ligue 1. Les dirigeants ont coché plusieurs noms pour venir les renforcer durant cette période de mercato. Malgré une grande puissance offensive, ils montrent des difficultés en défense qui leurs sont préjudiciables avec leur neuvième place au classement.

Les Merlus ne savent pas jouer en déplacement avec seulement 2 buts inscrits lors des 8 matchs qu’ils ont joués. Avec leur état de forme et les difficultés défensives de l’AS Monaco, les coéquipiers de Pablo Pagis devraient pouvoir faire la différence et marquer au moins un but durant ce match.

Pronostic 3 Monaco vs Lorient : But pour les deux équipes - oui - cote de 1,53 sur Unibet

