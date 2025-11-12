Pronostic Moldavie vs Italie 13/11/2025 : gli Azzurri n'ont pas le droit à l'erreur

Gli Azzurri doivent gagner avant leur match crucial contre la Norvège, et nous les soutenons pour y parvenir.

Pronostic Moldavie vs Italie : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Moldavie vs Italie

Moins de 3,5 buts à une cote de 1,90 sur Winamax

Deuxième mi-temps avec le plus de buts à une cote de 1,95 sur Winamax

Mateo Retegui comme buteur à tout moment à une cote de 1,66 sur Winamax

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Moldavie 0-3 Italie

Pronostic des buteurs : Italie – Mateo Retegui x2, Di Lorenzo

L'Italie est en bonne forme, surtout dans ses qualifications pour la Coupe du monde. Le seul inconvénient est qu'elle n'a pas été aussi efficace que les leaders du Groupe I, la Norvège. Les Italiens ont remporté cinq victoires consécutives avant ce match. Malgré leurs victoires contre Israël et l'Estonie le mois dernier, ils restent en deuxième position.

Les qualifications ont été aussi difficiles que prévu pour la Moldavie, qui a concédé 26 buts en six matchs et en a perdu cinq. Ils n'ont récolté qu'un seul point. En l'état actuel des choses, ils ne sont pas encore éliminés, mais cela changera probablement jeudi face à une équipe italienne bien supérieure.

Les effectifs probables pour Moldavie vs Italie

Composition attendue de Moldavie : Avram, Forov, Craciun, Baboglo, Platica, Reabciuk, Caimacov, Rata, Bogaciuc, Postolachi, Nicolaescu

Composition attendue d’Italie : Donnarumma, Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Dimarco, Cristante, Locatelli, Tonali, Orsolini, Retegui, Zaccagni

L'aveu de Gattuso

Même avec une victoire sur la Moldavie, l'Italie pourrait devoir passer par les barrages au printemps prochain. Les Norvégiens ont remporté leurs six matchs et ont trois points d'avance. Ainsi, à moins qu'ils ne perdent contre l'Estonie à domicile, ils sont assurés de la première place.

Avec cela à l'esprit, Gennaro Gattuso a déclaré qu'ils ne se concentreraient pas sur Erling Haaland et ses coéquipiers, car cela échappe à leur contrôle. Il a également indiqué qu'il pourrait expérimenter avec certains joueurs différents à Chișinău, ce qui pourrait voir son équipe mettre un peu de temps à trouver son rythme.

Bien qu'une victoire confortable à l'extérieur soit attendue, nous ne prévoyons rien de comparable à la victoire 11-1 de la Norvège en septembre dernier. Les Italiens n'ont gagné que 2-0 à domicile contre les Moldaves, et nous pouvons envisager un scénario similaire dans ce match. Quelle que soit la composition des Azzurri sur le terrain, ils devraient être trop forts pour les Moldaves.

Pronostic 1 Moldavie vs Italie : Moins de 3,5 buts à une cote de 1,90 sur Winamax

Frustrations précoces des Azzurri

Comme mentionné précédemment, une certaine rotation de Gattuso pourrait signifier un début relativement lent des visiteurs. Nicolò Barella est suspendu, Moise Kean est blessé, et Giacomo Raspadori est incertain après une blessure à l'entraînement. L'absence des trois réduit la menace offensive de l'Italie, et c'est quelque chose dont les Tricolorii seront reconnaissants.

Les hôtes, quant à eux, ont des nouvelles mitigées sur le front des blessures. Nichita Motpan est absent, ce qui est un coup dur, mais les retours d'Artur Ionita et du meilleur buteur de tous les temps, Ion Nicolaescu, sont un coup de pouce bienvenu. Ils chercheront à rester solides aussi longtemps que possible, et ils pourraient tenir les Italiens à distance pendant un moment.

Les tenir à l'écart pendant 90 minutes, cependant, est une autre affaire. Avec la qualité de l'Italie sur le banc, ils sont susceptibles d'augmenter la pression en seconde période. Finalement, l'équipe locale devrait céder – et il convient d'ajouter que 13 des buts de l'Italie en qualifications pour la Coupe du monde ont été marqués après la pause.

Pronostic 2 Moldavie vs Italie : Deuxième mi-temps avec le plus de buts à une cote de 1,95 sur Winamax

L'homme clé de l'Italie

Mateo Retegui n'a pas ralenti devant le but depuis qu'il a rejoint Al-Qadsiah en Arabie Saoudite. À 26 ans, il a marqué six buts en 10 matchs au niveau du club, et il a été tout aussi impressionnant avec son pays. Avec cinq buts et quatre passes décisives lors de ses quatre derniers matchs, il est la plus grande menace de Gattuso.

Gianluca Scamacca est considéré comme le favori des bookmakers pour marquer après son retour dans l'équipe, mais juste de peu. La forme de Retegui parle d'elle-même, et l'ancien joueur de l'Atalanta sera désespéré d'ajouter à son total pour 2025. Avec la Norvège à l'horizon le 16 novembre, il sera impatient de retrouver sa forme avant ce choc.