Goal.com
En direct

RETROUVEZ NOS CONSEILS SUR (09-74-75-13-13, APPEL NON SURTAXÉ).

https://www.joueurs-info-service.fr/
DRAC
+18 | Contenu commercial | Conditions générales de vente | Jouer de manière responsable | Principes de publication
cotes paris sportifs
Dorian Cadart

Metz - Lille : Les Dogues pour une victoire en maîtrise ! Parions Sport booste la cote « Écart de 1 ou 2 buts » à 2.25 !

C'est le match de la relance pour le LOSC ! Après une série délicate en championnat, les hommes de Bruno Genesio se déplacent chez la lanterne rouge, le FC Metz, avec l'ambition de reprendre leur marche en avant vers le Top 4.

Parions Sport propose une cote boostée sur un succès lillois construit avec sérieux : « Lille gagne par exactement 1 ou 2 buts d'écart », avec une cote qui grimpe de 1,95 à 2,25 !

Cette offre est idéale si vous voyez Lille s'imposer sans pour autant écraser des Messins qui joueront avec l'énergie du désespoir pour leur survie en Ligue 1.

🎁Si vous n'avez pas encore de compte sur le bookmaker, utilisez notre code promo Parions Sport GOAL110 au moment de votre inscription. Vous obtiendrez jusqu'à 110€ de bonus de bienvenue en crédits de jeu ! 🎁

Analyse de la cote boostée

Ce pari est gagnant si Lille l'emporte avec l'un des écarts suivants : 1-0, 2-1, 3-2... (1 but d'écart) ou 2-0, 3-1, 4-2... (2 buts d'écart). À 2,25, c'est une excellente opportunité pour couvrir les scénarios de victoire les plus classiques d'un favori à l'extérieur.

  • 🏟️Lille doit soigner son efficacité : bien que dominateurs, les Lillois ont parfois manqué de réalisme ces dernières semaines. Face au bloc compact de Metz, une victoire par un ou deux buts d'écart (type 1-0 ou 2-0) correspond parfaitement à la physionomie attendue du match.
  • 🎖️Le retour d'Olivier Giroud : avec la présence de l'expérimenté champion du monde à la pointe de l'attaque, Lille dispose d'un point d'appui précieux pour débloquer les situations fermées. Les Dogues ont les armes pour marquer, mais Metz, à domicile, encaisse rarement des scores fleuves.
  • 💰Un boost de valeur : passer de 1,95 à 2,25 permet d'optimiser vos gains sur un pari « tiroir » qui sécurise une large palette de résultats positifs pour Lille. Pour une mise maximale de 25 €, c'est le choix stratégique de cette soirée de Ligue 1.

Comment en profiter sur Parions Sport ?

Rendez-vous sur l’application Parions Sport en Ligne, section « Cotes Boostées ». Sélectionnez l'affiche Metz - Lille et validez votre mise sur « Lille blt0c04fc8beb4030a7gagne par exactement 1 ou 2 buts d'écart ».

  • Mise maximale : 25 €
  • Coup d'envoi : ce vendredi 6 février à 20h45 au Stade Saint-Symphorien.
 +