Pronostic Metz vs Dunkerque 17/05/2025 : Metz avance vers la montée

Metz vs Dunkerque

Notre expert en pronos foot dévoile ses meilleurs paris pour Metz–Dunkerque, demi-finale de barrage Ligue 1, ce samedi 17 mai à 17h.

+

Pronostic Metz - Dunkerque : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Metz - Dunkerque

Victoire de Metz ⭐à la cote de 1,76 soit une probabilité de 58% de voir les Grenats affronter le 16e de Ligue 1 pour tenter d’accéder de nouveau à l’élite français.

de voir les Grenats affronter le 16e de Ligue 1 pour tenter d’accéder de nouveau à l’élite français. Les deux équipes marquent ⭐ à la cote de 1,65 sur Betclic, soit une probabilité de 62% de voir un match rempli de suspens ce samedi.

Nous prédisons la victoire de Metz 2-1 face à Dunkerque.

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

C’est vers les play-offs de promotion en Ligue 1 que nos experts se dirigent ce samedi 17 mai.

Metz, 3e de la saison régulière, reçoit Dunkerque, 4e de Ligue 2. Une rencontre décisive pour le futur de ces deux équipes qui visent une montée dans l’élite qui passera ensuite par un double affrontement face au 16e de Ligue 1.

Si Lorient et le Paris FC ont déjà validé leurs tickets de promus, Metz va devoir batailler pour retrouver un championnat qu’ils aiment autant qu’ils le détestent. En effet, avec 7 relégations en 25 ans, Metz est l’équipe qui compte le plus de descente en deuxième division à son actif parmi les cinq grands championnats européens. Elle n’est même jamais parvenue à se maintenir plus de trois saisons dans l’élite du football français. Habitué à ce genre de rendez-vous, Metz avait été relégué la saison dernière en finale de barrages face à Saint-Etienne, alors à l’époque pensionnaire de Ligue 2.

Pour Dunkerque le scénario est bien différent. Maintenus de justesse la saison précédente avec une 16e place obtenue de justesse, Dunkerque étonne les amateurs de football cette saison. Éliminés la tête haute face au PSG en demi-finales de la Coupe de France cette saison, les hommes de Luis Castro étaient pourtant, il y a deux saisons seulement, promus de National. Une magnifique épopée en l’espace de deux saisons qui pourrait ne pas s'arrêter là et continuer vers la Ligue 1.

Les effectifs probables pour Metz – Dunkerque

Composition attendue de Metz :

Bodart, Kouao, Lo, Mboula, Udol, Stambouli, Toure, Hein, Gueye, Diallo, Sane

Composition attendue de Dunkerque :

Jaouen, Georgen, Sangante, Sasso, Abner, Raghouber, Ba, Skytta, Bardeli, Rivera, Courtet

Metz s’impose à la maison et fait parler son expérience !

4e meilleure équipe de Ligue 2 à domicile cette saison, Metz reçoit donc Dunkerque, 9e équipe à l'extérieur.

Dunkerque, récemment qualifié cette semaine après sa victoire 1-0 à domicile face à Guingamp arrive ce samedi avec le vent dans le dos.

Mais devant son fidèle public de Saint-Symphorien, les Grenats seront soutenus ce samedi après-midi. Habitués à ce genre de rendez-vous, les hommes de Stéphane Le Mignan sauront faire parler leur expérience. Portés tout au long de la saison par une motivation sans faille qui les aura porté à plusieurs reprises vers des scénarios rocambolesques, les coéquipiers de Benjamin Stambouli maîtrisent ces moments et cette adversaire. En effet, lors de la double confrontation cette saison en championnat, Metz est sorti vainqueur des deux avec une victoire 2-0 à domicile, et 2-3 à l'extérieur.

Dans un match ou l’expérience et l’avantage de la pelouse sont deux choses primordiales, Metz aura donc toutes les chances de son côté ce samedi après-midi pour l’emporter.

Pronostic 1 Metz vs Dunkerque : Victoire de Metz - cote de 1,76 sur Betclic.

Du spectacle et des buts

Ce barrage entre Metz et Dunkerque promet du spectacle et des buts, tant les dynamiques offensives des deux équipes peuvent faire la différence.

Metz, deuxième meilleure attaque de Ligue 2, possède un secteur offensif bien rodé, emmené par des joueurs percutants comme Gauthier Hein et Cheikh Sabaly. Capables de faire sauter n’importe quel verrou cette saison, les Grenats évolueront à domicile avec l’envie de faire la différence rapidement.

Mais en face, Dunkerque n’est pas venu faire de la figuration. Les hommes de Luis Castro, outsiders combatifs, s’appuient sur une dynamique positive et n’ont rien à perdre. S’ils affichent la 7e meilleure défense du championnat, ils ont aussi montré leur capacité à faire mal dans les transitions rapides comme lors de leur premier match de barrage mercredi face à Guingamp.

Dans un contexte de match décisif avec deux formations ambitieuses, tout porte à croire que cette rencontre pourrait se transformer en un affrontement ouvert et animé.