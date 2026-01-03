Pronostic Marseille vs Nantes, match très important pour Marseille

Analyse complète et pronostic Marseille vs Nantes délivré par notre expert. La reprise de Marseille passée au crible par notre spécialiste.

Les meilleurs paris pour Marseille Nantes

Une rencontre pour rester en haut du classement pour Marseille. Notre spécialiste a analysé ce match et vous propose ses choix, ainsi que son prono Marseille Nantes :

Marseille gagne de 2 ou + ⭐ à la cote de 1,57 sur Unibet , soit une probabilité de 63,7 % que Marseille remporte ce match avec au moins un écart de 2 buts.

, soit une probabilité de 63,7 % que Marseille remporte ce match avec au moins un écart de 2 buts. Mason Greenwood buteur ⭐ à la cote de 1,63 sur Unibet , soit une probabilité de 61,3 % que l’attaquant anglais marque.

, soit une probabilité de 61,3 % que l’attaquant anglais marque. But pour les deux équipes - non ⭐ à la cote de 1,63 sur Unibet, soit une probabilité de 61,3 % qu’une seule équipe marque.

Notre pronostic Marseille vs Nantes voit une victoire de Marseille 2 buts à 0.

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

C’est une rencontre déséquilibrée qui nous attend avec le troisième face au dix-septième. Les Marseillais jouent le titre en Ligue 1 et se retrouvent à 5 points du leader Lensois. Ils ont connu une période de moins bien en fin d’année, mais ont quand même réussi à obtenir une victoire face à Monaco avant la trêve.

Ce match est l’occasion de continuer la série et de mettre la pression sur Lens et le PSG qui sont juste devant.

Les Nantais sont dans une impasse en étant avant-dernier du championnat. Luis Castro a été mis dehors et c’est Ahmed Kantari qui a pris la suite en tant qu’entraîneur principal de l’équipe première. L’objectif est simple pour le nouvel arrivé, sauver le club en première division française. Une mission difficile mais pas impossible pour les Canaris qui ont besoin d’un nouvel élan.

Les effectifs probables pour Marseille Nantes

Composition attendue de Marseille : Rulli - Weah, Pavard, Balerdi, Emerson - Hojbjerg, Vermeeren - Greenwood, Gomes, Paixao - Maupay

Composition attendue de Nantes : Lopes - Amian, Tati, Cozza, Machado - Lepenant, Mwanga, Tabibou - Abline, Mostafa Mohamed, Lahdo

Marseille un cran au-dessus de Nantes

Les Marseillais n’ont toujours pas perdu au stade Vélodrome depuis le début de cette saison. Ils disposent de la meilleure attaque à domicile avec 24 buts inscrits lors des 8 matchs disputés, soit une moyenne de 3 buts par match. Il est impératif qu’ils continuent cette série pour rester en haut de la Ligue 1 et pour espérer décrocher le titre de champion en fin de saison.

Les Nantais sont eux en difficulté lors des matchs à l’extérieur, avec seulement une victoire. Ils ont encaissé 13 buts en 8 matchs, mais affrontent ce dimanche une équipe d’un cran supérieur avec l’Olympique de Marseille. Malgré un changement d’entraîneur, créer une dynamique sur cette rencontre semble impossible et le travail de Kantari sera difficile à évaluer après un match avec une telle différence entre les deux équipes.

Pronostic 1 Marseille vs Nantes : Marseille gagne de 2 ou + - cote de 1,57 sur Unibet

Mason Greenwood buteur providentiel

Pendant cette Coupe d’Afrique des Nations, quelques joueurs sont manquant du côté Marseillais. En défense, c’est Nayef Aguerd qui est en compétition avec le Maroc, mais cela ne devrait pas avoir un gros impact sur l’effectif olympien. Par contre, devant, c’est Pierre-Emerick Aubameyang qui est avec le Gabon et qui manquera ce match de Ligue 1.

Plus problématique, il devrait être remplacé par Maupay, ou Vaz, à la pointe de l’attaque.

Les Phocéens peuvent néanmoins compter sur leur valeur sûre depuis la saison dernière avec l’attaquant anglais Mason Greenwood. Buteur providentiel avec 21 buts lors du dernier exercice, il est l’actuel meilleur buteur du championnat avec 11 réalisations. Pour cette rencontre, il sera la menace numéro une et devrait avoir l’occasion de scorer face à une défense qui composera avec un nouveau système de jeu.

Pronostic 2 Marseille vs Nantes : Mason Greenwood buteur - cote de 1,63 sur Unibet

Une défense très forte du côté Phocéens

En plus d’avoir une attaque très forte, les Marseillais ont aussi une très grande défense et un très grand gardien. Ils ont encaissé seulement 8 buts lors de leurs matchs à domicile et savent réaliser des « clean sheet », lors des rencontres où ils sont largement supérieurs.

Face à un nouveau Nantes, ils pourront gagner de la confiance pour leur début d’année en réalisant une grande performance, tant offensive que défensive.

Les Nantais ont seulement marqué à 6 reprises lors de leur déplacement depuis le début de saison. En affrontant une équipe comme Marseille, ils auront moins d’espaces et devraient être mis en grande difficulté par le pressing constant de l’équipe de Roberto de Zerbi. Ils auront peu de chances de marquer et face à Geronimo Rulli, la tâche s’annonce très compliquée.

Pronostic 3 Marseille vs Nantes : But pour les deux équipes - non - cote de 1,63 sur Unibet

+