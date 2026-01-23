Pronostic Marseille vs Lens, rencontre décisive en haut de tableau

Découvrez notre analyse avec les cotes et le pronostic Marseille vs Lens de notre spécialiste pour la 19e journée de Ligue 1.

Les meilleurs paris pour Marseille Lens

Cette rencontre décisive pour le haut du classement s’annonce palpitante. Voici les trois cotes sélectionnées par notre expert Ligue 1 avec son prono Marseille Lens :

Match nul à la mi-temps ⭐ à la cote de 2,26 sur Unibet, soit une probabilité de 44,2 % que les équipes se retrouvent dos à dos à la mi-temps.

Moins de 2,5 buts ⭐ à la cote de 2,03 sur Unibet, soit une probabilité de 49,2 % de voir moins de 3 buts inscrits durant cette affiche.

Pierre-Emerick Aubameyang ou Mason Greenwood buteur ⭐ à la cote de 1,44 sur Unibet, soit une probabilité de 69,4 % qu’un des deux attaquants marseillais marque pendant le match.

Notre pronostic Marseille vs Lens voit une victoire de Marseille 1 but à 0.

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Les marseillais viennent de connaître un revers important contre Liverpool avec une défaite 3 buts à 0 au Vélodrome. Pourtant difficile à manoeuvrer au stade Vélodrome, ils ont souffert pendant 90 minutes sans trouver la faille. En championnat, c’est une autre histoire, troisième, ils sont encore à la lutte pour accrocher la première place et affrontent le premier de championnat pour tenter de se rapprocher.

La série en cours de Lens est de dix victoires d’affilés, toutes compétitions confondues. En tête de la Ligue 1, ils sont en pleine confiance avant ce déplacement à Marseille. Avec un seul point d’avance sur le PSG, cette rencontre est décisive pour la première place et pour la suite de la saison. Les Lensois n’ont pas le droit à l’erreur s’ils veulent rester sur la première marche du classement.

Les effectifs probables pour Marseille Lens

Composition attendue de Marseille : Rulli - Pavard, Balerdi, Medina - Murillo, Höjbjerg, O'Riley, Weah - Greenwood, Aubameyang, Traoré

Composition attendue de Lens : Risser - Ganiou, Baidoo, Sarr - Aguilar, Thomasson, Sangaré, Udol - Thauvin, Saïd - Fofana

Une première mi-temps d’observation

C’est un match particulier qui aura lieu ce samedi 24 janvier. Le premier de Ligue 1 se déplace chez le troisième, avec la possibilité de creuser l’écart. Avec une seule défaite au Vélodrome et 24 buts inscrits, les Marseillais sont parmi les meilleures équipes françaises à domicile. Ils auront à coeur de bien faire, mais surtout de ne pas voir l’écart se creuser à 11 points avec leurs adversaires.

Meilleure défense de Ligue 1 avec seulement 13 buts encaissés en 18 journées, les Lensois viennent à Marseille avec l’envie de repartir avec au moins un point. Dans un stade où il est difficile de jouer, ils profiteront des 45 premières minutes pour observer leurs adversaires et ne pas prendre de risques inutiles.

Pronostic 1 Marseille vs Lens : Match nul à la mi-temps - cote de 2,26 sur Unibet

Une rencontre assez fermée

Les matchs avec autant d’enjeu sont souvent fermés et avec peu d’occasions tant les équipes jouent pour ne pas perdre. Malgré une attaque ultra efficace à domicile, les Marseillais affrontent une défense Lensoise très solide avec un bloc difficile à manœuvrer. Les actions se font rares, et cette rencontre s’annonce assez pauvre en buts.

Les Lensois ne sont pas les joueurs les plus prolifiques du championnat et se basent sur une défense solide pour obtenir leurs résultats. Face à Geronimo Rulli, ils auront du mal à trouver la faille, et il se pourrait que cette rencontre ne voit pas un grand nombre de buts être inscrits. Il faudra aussi compter sur les exploits de Robin Risser, qui voudra garder au minimum le point du match nul pour ses coéquipiers.

Pronostic 2 Marseille vs Lens : Moins de 2,5 buts - cote de 2,03 sur Unibet

Les attaquants marseillais présents dans les grands rendez-vous

Lors des rencontres importantes, il y a deux joueurs qui sortent toujours du lot côté Marseillais, ce sont Aubameyang et Greenwood. Les deux stars de l’attaque sont les meilleurs buteurs Olympiens cumulant 17 buts à eux deux, avec 12 pour l’attaquant anglais. Même si cette rencontre s’annonce pauvre en buts, c’est sur un exploit de ces deux joueurs que cela devrait être possible.

Cette rencontre est très importante pour Marseille afin de recoller avec le duo de tête Lens/PSG et ne pas se faire distancer un peu plus. Les Phocéens seront portés vers l’avant pour gagner et pourront compter sur la qualité de ces deux joueurs pour tromper Robin Risser afin d’empocher les trois points en fin de rencontre.

Pronostic 3 Marseille vs Lens : Pierre-Emerick Aubameyang ou Mason Greenwood buteur - cote de 1,44 sur Unibet

