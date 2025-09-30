Pronostic Marseille vs Ajax: Soirée européenne avec avantage français

Deuxième journée de Ligue des Champions avec notre pronostic Marseille vs Ajax. Le match de ce 30 septembre est à l’avantage des Marseillais.

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Les meilleurs paris pour Marseille Ajax

Voici la sélection des cotes de notre expert pour cette rencontre entre Marseille et l’Ajax :

Marseille gagne ⭐ à la cote de 1,40 sur Unibet, soit une probabilité de 68,4 % de voir Marseille gagner cette rencontre.

Plus de 1,5 buts marqués par le duo Pierre-Emerick Aubameyang et Mason Greenwood ⭐ à la cote de 2,65 sur Unibet, soit une probabilité de 37,5 % de voir 2 buts minimum inscrits par ce duo.

Marseille gagne à la mi-temps et à la fin du match ⭐ à la cote de 1,86 sur Unibet, soit une probabilité de 49,2 % de voir Marseille gagner à la mi-temps et à la fin du match

Notre pronostic Marseille vs Ajax voit Marseille gagner le match 2 buts à 0.

Notre analyse: l’état de forme des deux équipes

L’Olympique de Marseille a perdu sa première journée de Ligue des Champions à Madrid contre le Real sans démérité. Depuis, ils ont gagné à domicile contre le PSG en championnat et n’ont plus connu la défaite au Stade Vélodrome depuis mars 2025. Face à l’Ajax, le club phocéen a toutes les cartes en main pour démarrer sa campagne en Europe et récolter les trois points.

L’Ajax d’Amsterdam a connu une fin de saison difficile l’année dernière en perdant le titre lors de l’ultime journée. Un changement d’entraîneur et un début de saison assez mitigé voit le club hollandais réussir à domicile, mais être en difficulté à l’extérieur. En effet, ils ont réalisé seulement des matchs nuls en Eredivisie en déplacement et vont rencontrer une équipe bien plus organisée pour ce match européen.

Les effectifs probables pour Marseille Ajax

Composition attendue de Marseille: Rulli - Pavard, Balerdi, Aguerd, Emerson - O’Riley, Hojbjerg - Greenwood, Gomes, Weah - Aubameyang

Composition attendue de l’Ajax: Jaros - Gaaei, Itakura, Baas, Wijndal - Klaassen, Regeer, Taylor - Edvardsen, Weghorst, Godts

Le stade Vélodrome imprenable

Les derniers résultats de l’Olympique de Marseille au stade Vélodrome en font une enceinte très difficile pour toutes les équipes qui s’y déplacent. La dernière victime en date n’est autre que le champion d’Europe en titre et le Paris Saint-Germain. Les joueurs du coach italien De Zerbi sont en pleine confiance avec en plus un retournement de situation ce week-end à Strasbourg pour obtenir les trois points.

Avec une deuxième place en championnat et pleine de confiance, l’Ajax d’Amsterdam aura bien du mal à repartir avec un point de France. Amené par John Heitinga, ancienne légende batave, le club hollandais dispose de sa réputation, mais a perdu de sa brillance. Ce déplacement à Marseille s’annonce difficile et un autre résultat qu’une défaite serait un miracle.

Pronostic 1 Marseille vs Ajax: Marseille gagne - cote de 1,40 sur Unibet

Les stars de l’OM qui brillent en Europe

Dans l’effectif de Marseille, il y a deux joueurs offensifs qui sortent du lot. Ce sont Mason Greenwood et Pierre-Emerick Aubameyang. Le vétéran a réussi son retour après une pige d’un an en Arabie Saoudite et a déjà marqué les esprits avec 3 buts en championnat, dont un dernier ce week-end en sortie de banc pour relancer son équipe et les mener à la victoire.

L’anglais était lui le meilleur buteur du club la saison dernière et est en charge des coups de pied arrêtés offensifs. Son état de forme le voit avec déjà 2 buts et 3 passes décisives en championnat. Les deux artificiers devraient être titulaires et mettre en difficulté la défense hollandaise et finir avec un but chacun au compteur minimum.

Pronostic 2 Marseille vs Ajax: Plus de 1,5 buts marqués par le duo Pierre-Emerick Aubameyang et Mason Greenwood - cote de 2,65 sur Unibet

Un match dominé de bout en bout

Lors du déplacement à Madrid, Marseille a ouvert le score rapidement pour prendre l’avantage et se faire doubler avec deux pénalties assez généreux. En championnat, ils sont en plein bourre avec deux victoires importantes contre Paris et Strasbourg qui donnent une grande confiance au collectif phocéen. En étant portés par le public marseillais, ils devraient se mettre à l’attaque rapidement et prendre l’avantage dans les 45 premières minutes.

Avec le douzième homme et un effectif complet à l’approche de cette rencontre, l’Olympique de Marseille est bien favori et devrait aussi remporter les trois points en fin de rencontre. Ils devraient dominer cette deuxième journée de Ligue des Champions et lancer leur campagne pour se qualifier pour le prochain tour de ce tournoi relevé.