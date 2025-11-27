Pronostic Manchester City vs Leeds 29/11/2025 : les hommes de Pep Guardiola doivent réagir

Notre expert en paris prévoit un retour à la victoire pour City après quelques résultats difficiles. Les visiteurs, quant à eux, sont en difficulté.

Pronostic Manchester City vs Leeds : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Manchester City vs Leeds

Les deux équipes marquent - non - à une cote de 1,74 sur Winamax

Deuxième mi-temps avec le plus de buts à une cote de 2,15 sur Winamax

Phil Foden marque ou fait une passe décisive à une cote de 2,10 sur Winamax

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Man City 3-0 Leeds

Pronostic des buteurs : Man City – Erling Haaland x2, Phil Foden

Manchester City a connu des difficultés la semaine dernière. Tout d'abord, ils ont perdu du terrain face à Arsenal et ont été dépassés par Chelsea après une défaite contre Newcastle United, puis ils ont été battus par le Bayer Leverkusen. Cependant, ils ont une excellente opportunité de rebondir et de retrouver le chemin de la victoire en Premier League.

Pendant ce temps, Leeds United est en difficulté depuis un moment. Ils ont perdu cinq de leurs six derniers matchs et n'ont pas gardé leur cage inviolée depuis août. De plus, les hommes de Daniel Farke n'ont remporté qu'un seul match à l'extérieur cette saison. Cette victoire est survenue contre les Wolverhampton Wanderers, derniers du classement, ce qui n'est pas un exploit très significatif.

Les effectifs probables pour Manchester City vs Leeds

Composition attendue de Manchester City : Nunes, Dias, Gvardiol, O’Reilly, Gonzalez, Cherki, Silva, Foden, Doku, Haaland

Composition attendue de Leeds : Perri, Bogle, Rodon, Struijk, Gudmundsson, Ampadu, Longstaff, Tanaka, Aaronson, Okafor, Nmecha

Difficultés à l'extérieur

Bien que Man City ait enregistré quelques mauvais résultats, ils restent une équipe avec de nombreux joueurs de qualité. Mis à part la défaite contre Leverkusen, ils ont été très forts à domicile, remportant sept de leurs neuf matchs toutes compétitions confondues. Ils ont également gardé leur cage inviolée à quatre reprises, y compris contre Liverpool plus tôt ce mois-ci.

À l'inverse, la forme de Leeds à l'extérieur est très médiocre. Ils n'ont remporté qu'un total de trois matchs cette saison et n'ont pas gagné lors de leurs trois derniers matchs à l'extérieur. De plus, ils ont concédé des buts lors de neuf matchs consécutifs, à domicile comme à l'extérieur. Les visiteurs causeraient sans aucun doute une énorme surprise s'ils remportaient ce match.

Les deux équipes ont relativement peu de problèmes de blessures ; Rodri, Mateo Kovacic, et Anton Stach sont les seuls joueurs significatifs absents, et ce dernier pourrait même jouer pour Leeds ce week-end. Avec autant d'options disponibles, l'équipe à domicile devrait dominer le jeu, et les visiteurs auront probablement du mal à se créer des occasions.

Pronostic 1 Manchester City vs Leeds : Les deux équipes marquent - non - à une cote de 1,74 sur Winamax

Feu d'artifice en deuxième mi-temps attendu

La plus grande faiblesse de Leeds cette saison a été leur incapacité à rester concentrés pendant les 90 minutes. Si les matchs s'arrêtaient à la mi-temps, ils seraient 11èmes au classement, au lieu de 18èmes. Ils n'ont marqué que deux buts après la pause et ont concédé presque le double.

Pendant ce temps, City a régulièrement mieux performé en seconde période. Ils sont en tête du classement à la mi-temps et ont marqué 10 fois dans les 30 dernières minutes des matchs. La patience pourrait être un atout pour eux contre les Whites à l'Etihad.

Il est donc raisonnable de s'attendre à ce que le match s'ouvre après la pause, avec l'équipe à domicile presque certaine d'assurer la victoire. Les attaquants de City auront de nombreuses occasions de trouver le filet.

Pronostic 2 Manchester City vs Leeds : Deuxième mi-temps avec le plus de buts à une cote de 2,10 sur Winamax

Trouver de la valeur devant le but

Erling Haaland est le joueur le plus susceptible de marquer, mais comme prévu, il y a peu de valeur à parier sur lui. En revanche, il y a plus de valeur sur Phil Foden dans le marché des buts/passes décisives. Bien que le joueur de 25 ans n'ait pas contribué autant qu'il l'aurait souhaité en championnat cette saison, il a enregistré 11 G/A en 20 matchs.

Alors qu'il se prépare à affronter l'une des défenses les plus perméables de la division, il sera désireux d'ajouter à son total. Les Cityzens disposent de nombreuses options offensives dont Leeds devra se méfier, et ils auront probablement du mal à les défendre. Foden a le potentiel de causer des problèmes dans ce match, et il l'a déjà fait auparavant.