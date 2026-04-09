Pronostic Man City vs Man Utd 14/09/2025 : trois conseils pour le grand derby de Manchester

Nous anticipons une victoire à domicile pour City, qui cherche à se remettre sur les rails. Une défaite mettrait encore plus de pression sur Ruben Amorim.

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Pronostic Man City vs Man Utd : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Man City vs Man Utd

Manchester City pour gagner à une cote de 1,72 sur Winamax

Deuxième mi-temps avec le plus de buts à une cote de 1 ,90 sur Winamax

Erling Haaland comme buteur à tout moment à une cote de 1,84 sur Winamax

Manchester City devrait surpasser Manchester United avec une victoire 2-1 à l'Etihad.

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Le début de saison a été difficile pour le Manchester City de Pep Guardiola, avec deux défaites après leur victoire inaugurale contre les Wolverhampton Wanderers. Beaucoup pensaient que le retour à la normale était en cours après une saison 2024/25 difficile selon leurs standards, mais les défaites contre Tottenham Hotspur et Brighton & Hove Albion ont soulevé des inquiétudes. Ce match est parfait pour rebondir.

Manchester United est actuellement au-dessus des Cityzens en Premier League avant ce match, ce qui est rare ces dernières années. Pourtant, ils rencontrent aussi des problèmes alors que la pression sur Ruben Amorim s'intensifie. Ils ont à peine battu le promu Burnley à Old Trafford lors de leur dernier match, assurant leur première victoire de la saison 2025/26.

Les effectifs probables pour Man City vs Man Utd

Composition attendue de Man City : Donnarumma, Nunes, Dias, Stones, Aït-Nouri, Silva, Rodri, Reijnders, Bobb

Composition attendue de Man Utd : Lammens, Yoro, De Ligt, Shaw, Diallo, Casemiro, Fernandes, Dorgu, Mbeumo, Šeško, Cunha

Un grand match pour les deux entraîneurs

Pep Guardiola n'est pas habitué à de telles difficultés dans sa carrière d'entraîneur, mais son équipe traverse actuellement une période compliquée. La saison est encore jeune, et les nouvelles recrues s'intègrent, mais on s'attendait à ce que City commence en force, ce qui n'a pas été le cas. La situation s'est aggravée avec Omar Marmoush et Rayan Cherki rejoignant la liste des blessés, et des incertitudes persistent concernant d'autres joueurs avant ce match. City devra élever son niveau de jeu s'ils veulent décrocher les trois points contre leurs rivaux mancuniens.

United a remporté deux des quatre dernières rencontres, et ils n'ont pas perdu en 90 minutes lors de ces matchs, mais ils ont eu du mal cette saison jusqu'à présent. Guardiola sera désespéré d'utiliser ce match comme tremplin pour revenir sur le chemin de la victoire. Son équipe a indéniablement la qualité pour y parvenir.

Pronostic 1 Man City vs Man Utd : Manchester City pour gagner à une cote de 1,72 sur Winamax

Finir en beauté

Comme les rencontres récentes l'indiquent, des buts sont probables dans ce match. Les deux équipes ont fait match nul 0-0 la dernière fois qu'elles se sont rencontrées, mais c'était leur premier match nul sans but depuis 2020. Entre-temps, huit des dix dernières rencontres ont vu les deux équipes marquer, et le même nombre a dépassé les 2,5 buts.

Cela promet d'être une rencontre intéressante pour les spectateurs neutres, et les statistiques de cette saison suggèrent un feu d'artifice en seconde mi-temps. Les matchs de Premier League de cette saison mettant en vedette les Red Devils ont vu trois fois plus de buts après la pause (6) qu'avant (2). Pendant ce temps, les matchs de City ont vu quatre buts marqués dans la seconde période.

L'équipe de Guardiola a l'avantage du terrain, et cela devrait faire la différence. De plus, ils seront impatients de se venger de leur défaite lors de cette rencontre en décembre dernier.

Pronostic 2 Man City vs Man Utd : Deuxième mi-temps avec le plus de buts à une cote de 1,90 sur Winamax

La machine à buts de City

Erling Haaland est un cauchemar pour toutes les défenses - et il l'a prouvé maintes et maintes fois. Il n'a affronté aucune équipe plus souvent que United, et il espère ajouter à ses 9 buts/passes décisives en huit matchs. Les visiteurs sont vulnérables, comme l'a montré Grimsby Town.

Le Norvégien sera confiant de figurer parmi les buteurs dans ce match, surtout après avoir marqué six buts en deux matchs pour son équipe nationale ce mois-ci. City n'a pas bien commencé, mais cela n'a pas empêché leur machine à buts de marquer trois fois en trois matchs de Premier League.

Haaland pourrait aussi faire face à un nouveau gardien de United, Senne Lammens. Un nouveau visage entre les poteaux peut avoir un impact variable, mais le joueur de 25 ans sera désireux de faire pencher la balance en sa faveur.