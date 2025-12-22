Mali - Zambie : Un festival des Aigles pour leur entrée en lice ? Profitez de la cote boostée sur une efficacité totale sur 90 minutes !

Opposés à la Zambie, les Maliens partent favoris et comptent bien imposer leur rythme d'entrée. Winamax propose une cote boostée pour ceux qui croient en une efficacité offensive constante des Aigles : "Le Mali marque dans les deux mi-temps", avec une cote qui grimpe de 2,90 à 3,20 !

Cette offre est idéale si vous voyez le Mali étouffer les Chipolopolos dès les premières minutes et maintenir la pression jusqu'au coup de sifflet final.

Analyse de la cote boostée

Ce pari demande au Mali d'être réaliste durant les deux périodes du match (au moins un but en 1ère et au moins un but en 2nde). À 3,20, la prise de risque est largement récompensée.

🔥 Une attaque de feu : Le Mali arrive dans cette compétition avec des certitudes offensives et un effectif capable de punir n'importe quelle défense africaine sur la durée.





⚽Un match de groupe ouvert : Pour leur premier match, les deux équipes chercheront à marquer des points. Si le Mali débloque la situation tôt, les espaces se libéreront en seconde période, facilitant un second but.



💰Un gain substantiel : Passer de 2,90 à 3,20 est un boost intéressant qui transforme un pari de "domination" en une opportunité à forte valeur ajoutée.

Comment en profiter sur Winamax ?

Rendez-vous sur l'application ou le site Winamax, onglet "Cotes Boostées". Sélectionnez le match Mali - Zambie et validez votre mise sur le pari spécial.

Que le spectacle commence !

