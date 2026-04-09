Lyon, le choix surprise pour le titre en Ligue 1 sans le PSG

La lutte pour la seconde place fera rage toute la saison. Lyon s’avance en tant que favori pour obtenir ce ticket vers la Ligue des Champions.

Paris Cotes Vainqueur Ligue 1 sans le PSG - Lyon 5,00 Lyon dans le top 3 2,60

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Les débuts réussis des Lyonnais donnent des signes encourageants

Après les deux premières journées de Ligue 1, le niveau de quelques équipes se dégage et l’Olympique Lyonnais a créé la surprise. Après un été mouvementé et une menace de rétrogradation en Ligue 2, le club a trouvé les moyens de se reconstruire rapidement en se séparant de gros salaires et de joueurs avec une forte valeur marchande. Les départs de Lacazette, Matic et Cherki en sont la preuve, pour rééquilibrer les finances et repartir à la conquête du championnat de France.

Les deux premiers matchs se sont conclus par des victoires à Lens et contre Metz, avec deux clean sheets et 4 buts inscrits au total. La complémentarité de la paire Mikautadze et Fofana, associé au capitaine Tolisso, qui retrouve son niveau après de nombreuses graves blessures, permet de faire briller le jeu des Lyonnais. L’effectif a été renforcé intelligemment avec l’arrivée de Morton au milieu et l’éclosion du jeune Merah.

En gardant sa défense de la saison dernière, le club rhodanien espère garder sa solidité et repartir avec les mêmes statistiques qu’ils ont connu lors du précédent exercice. La saison dernière Lyon avait eu le 5ème meilleur expected goals (xG) du championnat avec 64,98 et a réussi à accrocher une 6ème place synonyme de qualification en Ligue Europa.

L’arrivée de Paulo Fonseca a eu un impact immédiat sur les résultats des Lyonnais. Son absence du bord du terrain due à une grosse suspension n’affecte pas le niveau de jeu que propose son équipe. Il a su prendre les bonnes décisions avec son effectif et le replacement de certains joueurs comme Maitland-Niles. Il a aussi réussi à intégrer rapidement des nouveaux joueurs pour être compétitif rapidement en championnat.

La course à la Ligue des Champions

Le classement de Ligue 1 sera marqué par une lutte intense pour la deuxième place, synonyme de Ligue des Champions. Plusieurs équipes sont en lice pour briguer les 2 places qualificatives (sans compter le PSG) avec Marseille, Lille, Monaco, Lyon, Nice et Strasbourg. Certaines ont plus de certitudes que d’autres dans cette course, mais cela s’annonce déjà passionnant à suivre. Le club de Corentin Tolisso dispose d’une longueur d’avance sur les autres équipes après un début canon.

Lyon est un des favoris, après deux journées, deux victoires et la tête du championnat, ils ont montré qu’on pouvait compter sur eux. Ils profitent aussi des mésaventures des autres équipes qui montrent une facette moins reluisante comme cela peut être le cas à Marseille et leur souci de vestiaire. En allant gagner à Lens dès la première journée, ils ont donné le ton à une saison qui annonce une grosse bagarre entre 5 ou 6 clubs pour accrocher la seconde place.

La Ligue Europa pourrait jouer contre Lyon, mais toutes les équipes citées sont qualifiées pour une coupe européenne et devront aussi jouer avec un calendrier chargé. Le renouvellement de l’effectif et le changement de président ont eu un énorme impact qui va permettre aux Lyonnais de connaître une saison plus stable. Ce que le club cherche depuis maintenant quelques années. Ce renouveau est une bouffée d’air frais qui donnera des ailes aux joueurs et aux supporters rhodaniens pour retrouver les sommets du championnat de France.

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