Pronostic Lyon vs PSG 09/11/2025 : des Parisiens diminués pour aggraver les malheurs de Lyon

Bien qu'ils jouent à l'extérieur, notre expert en paris s'attend à ce que le PSG remporte une nouvelle victoire au Groupama Stadium.

+

Pronostic Lyon vs PSG : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Lyon vs PSG

PSG gagne à une cote de 1,76 sur Winamax

Plus de 2,5 buts à une cote de 1,50 sur Winamax

Deuxième mi-temps avec le plus de buts à une cote de 1,90 sur Winamax

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Lyon 1-2 PSG

Pronostic des buteurs : Lyon – Corentin Tolisso ; PSG – Gonçalo Ramos, Bradley Barcola

Les choses ne vont pas bien pour l'Olympique Lyonnais en ce moment. La défaite en milieu de semaine contre le Real Betis en Ligue Europa a porté à trois le nombre de matchs sans victoire, et ils n'ont gagné que deux de leurs sept derniers matchs. Leur forme a chuté après un bon début de campagne en Ligue 1, et ils sont tombés à la sixième place avant ce match.

Le PSG a également été défait en Europe cette semaine, les hommes de Luis Enrique s'inclinant face à un Bayern Munich déchaîné. Ils ont également eu des difficultés sur le front des blessures, mais ont maintenu leur place en tête du classement de la ligue au milieu d'une série de six matchs sans défaite. Cela fait un moment qu'ils n'ont pas perdu contre Lyon.

Les effectifs probables pour Lyon vs PSG

Composition attendue de Lyon : Greif, Maitland-Niles, Mata, Niakhate, Tagliafico, Morton, Tessman, Sulc, Tolisso, Moreira, Satriano

Composition attendue de PSG : Chevalier, Zaire-Emery, Zabarnyi, Pacho, Hernandez, Ruiz, Vitinha, Neves, Barcola, Ramos, Kvaratskhelia

Lyon n'est pas le Bayern Munich

C'est une période difficile pour le Paris Saint-Germain, qui non seulement a vu sa série d'invincibilité se terminer par le Bayern Munich, mais a également subi de grosses pertes de joueurs blessés. Leur liste de blessés comprend désormais des stars comme Ousmane Dembélé, Achraf Hakimi et Nuno Mendes, tandis que Désiré Doué a récemment pris un coup. Tous manqueront le choc contre Lyon, et plus encore.

Ils sont affaiblis mais pas faibles, car Enrique dispose de véritables talents. Bradley Barcola pourrait avoir besoin de repos, bien qu'il ne veuille pas manquer l'occasion d'affronter son ancien club. Ils ont encore beaucoup de joueurs capables de troubler les Gones, qui eux-mêmes peinent.

Abner et Hans Hateboer sont tous deux suspendus, ce qui renforce encore la probabilité d'une victoire à l'extérieur. Nous nous attendons à une autre soirée difficile pour Paulo Fonseca et ses troupes.

Pronostic 1 Lyon vs PSG : PSG gagne à une cote de 1,76 sur Winamax

Beaucoup de buts à venir

Le PSG a marqué deux buts ou plus lors de ses cinq dernières rencontres avec Lyon, tandis que l'OL a également trouvé le chemin des filets à chaque fois. Cinq victoires consécutives pour les Rouge-et-Bleu, qui ont marqué dans toutes sauf une de leurs dix dernières confrontations. Par conséquent, les visiteurs ont un net avantage psychologique alors qu'ils se rendent en Auvergne-Rhône-Alpes.

Par ailleurs, plus de 2,5 buts ont été marqués lors de chacune de ces récentes victoires parisiennes contre Lyon. Même avec leurs propres problèmes de blessures, les visiteurs seront confiants ici. Des équipes moins puissantes que le PSG ont réussi à percer la défense de Lyon cette saison.

Pronostic 2 Lyon vs PSG : Plus de 2,5 buts à une cote de 1,50 sur Winamax

La patience est une vertu

Le PSG a tendance à marquer plus de buts en seconde mi-temps, et Lyon en concède plus en seconde période. Ce schéma s'est dégagé pendant la saison 2025/26 de Ligue 1. Les hôtes ont encaissé trois fois plus après la pause par rapport à la première période, ce qui est une préoccupation pour Fonseca.

Les hommes d'Enrique ont également concédé plus en seconde mi-temps, mais légèrement, ce qui ajoute un autre facteur à considérer. En additionnant leurs totaux collectifs, il y a eu 25 buts en première mi-temps impliquant ces deux équipes - et 33 en seconde. Cela suggère que le PSG bénéficiera d'être patient, car les opportunités devraient augmenter au fur et à mesure que le match progresse.

Les champions en titre ont trébuché à quelques reprises cette saison, en faisant match nul ou en perdant des matchs qu'on s'attendait à ce qu'ils gagnent. Cependant, étant donné les récentes difficultés de Lyon, cela est peu probable cette fois-ci.