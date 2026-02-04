Lyon - Laval : Rémi Himbert pour porter l'OL ! Unibet booste la cote "Décisif + Victoire large" !

Unibet propose une cote boostée sur une performance complète du jeune attaquant : "Rémi Himbert décisif (buteur ou passeur) et son équipe gagne par au moins 2 buts d'écart", avec une cote qui grimpe de 2,40 à 2,80 !
Le filet de sécurité habituel d'Unibet s'applique : votre pari est remboursé si Rémi Himbert n'est pas titulaire.
Analyse de la cote boostée
Ce pari est validé si Himbert marque ou délivre une passe décisive, et que Lyon s'impose par 2, 3, 4 buts d'écart ou plus (ex : 2-0, 3-1, 4-0...).
- 🚀L'ascension de Rémi Himbert : Le jeune Gone est la grande satisfaction du centre de formation cette saison. Sa polyvalence devant le but en fait un danger permanent. Face à une équipe de Laval qui va probablement verrouiller l'axe, sa qualité technique sera la clé pour débloquer le match.
- 🚀La hiérarchie respectée : Lyon joue gros dans cette Coupe de France, l'un de ses objectifs majeurs cette saison. Devant son public, l'OL a les armes pour s'imposer nettement face à une formation de Ligue 2, comme il l'a montré au tour précédent.
- ✔️Un boost à saisir : Passer de 2,40 à 2,80 offre une excellente rentabilité. Le scénario d'une victoire 2-0 ou 3-0 avec une implication directe du nouveau joyau lyonnais est le prono "Value" de cette soirée de coupe.
Comment en profiter sur Unibet ?
Rendez-vous sur l’application ou le site Unibet, section "Super Cotes Boostées". Sélectionnez l'affiche Lyon - Laval et validez votre mise sur "Rémi Himbert décisif et son équipe gagne de 2 buts ou plus".
- Temps réglementaire uniquement (90 min).
- Coup d'envoi : Ce mercredi 4 février à 20h30 au Groupama Stadium.