Liverpool - PSG : les Parisiens pour doucher Anfield d'entrée ! Unibet booste la cote à 2.35 !

Pour cette affiche européenne royale, les hommes de Luis Enrique veulent frapper fort et confirmer leur statut de tenant du titre. Unibet propose une cote boostée sur une domination offensive des Rouge et Bleu : « Le PSG marque le 1er but du match et inscrit 2 buts ou plus », avec une cote qui grimpe de 2,05 à 2,35 !

Cette offre est idéale si vous voyez Paris prendre les commandes du match et imposer son rythme face aux Reds.

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Analyse de la cote boostée

Un PSG spécialiste des entames canon s 🚀 : fidèles à la philosophie de Luis Enrique, les Parisiens ont pris l'habitude de confisquer le ballon et de presser très haut dès le coup d'envoi. Avec la vitesse de Barcola et le génie de ses attaquants, Paris a toutes les armes pour doucher Anfield d'entrée en ouvrant le score rapidement. Marquer le premier but est souvent la spécialité de ce PSG qui aime dicter sa loi à l'extérieur.

s 🚀 : fidèles à la philosophie de Luis Enrique, les Parisiens ont pris l'habitude de confisquer le ballon et de presser très haut dès le coup d'envoi. Avec la vitesse de Barcola et le génie de ses attaquants, Paris a toutes les armes pour doucher Anfield d'entrée en ouvrant le score rapidement. Marquer le premier but est souvent la spécialité de ce PSG qui aime dicter sa loi à l'extérieur. Liverpool, une défense sous haute tensio n 📉 : si les Reds sont redoutables devant leur public, leur arrière-garde affiche des signes de fébrilité cette saison lors des transitions rapides. Face à la force de frappe parisienne, Liverpool risque de concéder des espaces. Une fois le premier but inscrit, le PSG devrait profiter des boulevards laissés par des Anglais obligés de se découvrir, rendant le palier des « 2 buts ou plus » très accessible.

n 📉 : si les Reds sont redoutables devant leur public, leur arrière-garde affiche des signes de fébrilité cette saison lors des transitions rapides. Face à la force de frappe parisienne, Liverpool risque de concéder des espaces. Une fois le premier but inscrit, le PSG devrait profiter des boulevards laissés par des Anglais obligés de se découvrir, rendant le palier des « 2 buts ou plus » très accessible. Une « value » boostée pour le choc 📈 : avec une mise maximale de 50 €, cette cote revalorisée à 2,35 offre un excellent rapport risque/gain. Dans une rencontre où Paris cherchera à marquer son territoire en Europe, miser sur une efficacité offensive totale des partenaires de Marquinhos est le choix stratégique de ce mardi soir. La dynamique actuelle de l'attaque parisienne plaide en faveur d'un scénario prolifique.

Comment en profiter ?

Rendez-vous sur votre application Unibet, dans la section « Cotes Boostées ». Sélectionnez l'affiche Liverpool - PSG et validez votre mise sur le pari « Paris SG marque le 1er but du match et 2 buts ou plus dans le match ».

Coup d'envoi : ce mardi 14 avril à 21h00.

: ce mardi 14 avril à 21h00. Mise maximale : 50 €.

: 50 €. Temps réglementaire uniquement (90 min).

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