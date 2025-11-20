Pronostic Liverpool vs Forest 22/11/2025 : une occasion en or pour les Reds

Les Reds ont traversé une période difficile récemment, mais nous prévoyons une victoire confortable à domicile pour les hommes d'Arne Slot à Anfield.

Pronostic Liverpool vs Forest : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Liverpool vs Forest

Liverpool gagne sans encaisser à une cote de 2,30 sur Winamax

Deuxième mi-temps avec le plus de buts à une cote de 1.92 sur Winamax

Mo Salah marque ou fait une passe décisive à une cote de 1,65 sur Winamax

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Liverpool 2-0 Forest

Pronostic des buteurs : Liverpool – Mo Salah, Alexis Mac Allister

Liverpool doit absolument retrouver sa forme après avoir été battu 3-0 par Manchester City avant la trêve internationale. Ils n'ont remporté que trois de leurs dix derniers matchs toutes compétitions confondues, dont deux en Ligue des champions. Cependant, les Reds ont remporté sept victoires sur neuf matchs à domicile en 2025/26.

Nottingham Forest a obtenu une grande victoire contre Leeds United lors de leur dernière sortie. Ils ont marqué trois buts et réduit l'écart avec ceux au-dessus d'eux. Cependant, une série d'une seule victoire en 14 matchs avant cela montre les difficultés qu'ils ont rencontrées cette saison. Ils n'ont également remporté aucun match à l'extérieur jusqu'à présent, perdant quatre des huit matchs.

Les effectifs probables pour Liverpool vs Forest

Composition attendue de Liverpool : Alisson, Bradley, Konaté, van Dijk, Robertson, Gravenberch, Mac Allister, Salah, Szoboszlai, Gakpo, Ekitike

Composition attendue de Forest : Sels, Savona, Milenkovic, Murillo, Williams, Sangaré, Anderson, Ndoye, Gibbs-White, Dominguez, Jesus

Un coup de pouce bien nécessaire pour les Reds

S'il y a une chance pour Liverpool de se remettre sur les rails, c'est bien celle-ci. Les hommes de Slot ont eu du mal à trouver leur forme ces dernières semaines. Cependant, ils sont les grands favoris alors que Nottingham Forest se déplace en ville. La trêve internationale devrait avoir donné au manager l'occasion de résoudre certains de leurs problèmes.

Les Reds accueillent également Forest à Anfield en sachant qu'ils ont l'un des meilleurs bilans à domicile de la Premier League. Ajoutez à cela le fait que les visiteurs ont été très faibles à l'extérieur, et il n'est pas difficile de comprendre pourquoi une victoire à domicile est attendue. Le retour d'Alisson Becker serait un énorme coup de pouce car la plupart des défaites de Liverpool sont survenues en son absence.

Liverpool n'a également perdu qu'un seul match de championnat à domicile cette saison, tandis que Forest n'a pas encore gagné à l'extérieur. Les Tricky Trees n'ont marqué que deux fois loin du City Ground jusqu'à présent. Seuls les Wolverhampton Wanderers ont un pire bilan. Par conséquent, bien que les feuilles blanches aient été rares pour les Reds, ils pourraient en obtenir une ici.

Pronostic 1 Liverpool vs Forest : Liverpool gagne sans encaisser à une cote de 2,30 sur Winamax

Un moment clé du match

Un trait commun à ces deux équipes est que leurs deuxièmes mi-temps sont beaucoup plus actives que leurs premières. Les matchs de Liverpool ont vu neuf buts de plus après la pause, tandis que ceux de Forest en ont vu quatre de plus. La différence, cependant, réside dans la direction de ces buts.

Pour les Reds, la deuxième mi-temps est la plus productive, avec deux fois plus de buts marqués après la pause qu'avant. Les 15 dernières minutes les ont vus marquer huit fois jusqu'à présent. Forest, quant à eux, ont concédé 12 buts en deuxième mi-temps, dont huit entre la 76e et la 90e minute.

Les visiteurs pourraient frustrer Liverpool par moments. Cependant, Slot sait que des occasions se présenteront au fil du match. Pour cette raison, l'équipe à domicile est censée prendre les trois points.

Pronostic 2 Liverpool vs Forest : Deuxième mi-temps avec le plus de buts à une cote de 1.92 sur Winamax

Les Reds se tournent vers Salah

Selon ses propres normes exceptionnellement élevées, Mo Salah n'a pas connu la meilleure des saisons. Cependant, il a toujours une moyenne d'un but ou d'une passe décisive tous les deux matchs. Il en a enregistré 8 en 16 toutes compétitions confondues. Il est également le meilleur buteur de Liverpool en Premier League.

L'Égyptien a marqué deux des quatre derniers buts de Liverpool en championnat. Il sera impatient d'exploiter la défense poreuse de Forest. Alexander Isak est le favori des bookmakers pour marquer, mais il reste incertain après sa blessure en Ligue des champions. C'est pourquoi Salah est le plus susceptible de se démarquer alors que l'équipe de Sean Dyche lutte à Merseyside.