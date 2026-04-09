Pronostic Liverpool vs Arsenal 31/08/2025 : Les Gunners soutenus pour une victoire éclatante

Nous soutenons Arsenal pour poser des problèmes à une équipe de Liverpool vulnérable et prendre un avantage précoce dans la course au titre 2025/26.

+

Pronostic Liverpool vs Arsenal : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Liverpool vs Arsenal

Victoire d'Arsenal avec une cote de 3,25 sur Winamax

Les deux équipes marquent avec une cote de 1,70 sur Winamax

Eberechi Eze marque ou fait une passe décisive avec une cote de 2,90 sur Winamax

Nous prévoyons une victoire à l'extérieur 2-1 pour Arsenal contre Liverpool à Merseyside.

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Tant Liverpool qu'Arsenal ont remporté deux victoires en deux matchs de Premier League cette saison. Cependant, ils les ont obtenues de manières très différentes. Les Reds ont marqué plus que toute autre équipe, mais ont l'un des pires bilans défensifs de la ligue. Pendant ce temps, les Gunners ont la meilleure différence de buts, avec plus de six, et n'ont pas encore encaissé de but.

Les Reds ont battu Bournemouth 4-2 et Newcastle United 3-2. Ils ont parfois semblé faibles défensivement dans les deux matchs, mais ils possèdent une attaque que beaucoup envient. Les Gunners, quant à eux, ont passé un bon moment jusqu'à présent, car ils ont battu Manchester United 1-0 et marqué cinq buts contre Leeds United. Le doublé de Viktor Gyökeres lors du dernier match lui aura donné un grand coup de confiance.

Les effectifs probables pour Liverpool vs Arsenal

Composition attendue de Liverpool : Alisson, Bradley, Konaté, van Dijk, Kerkez, Gravenberch, Szoboszlai, Salah, Wirtz, Gakpo, Ekitike

Composition attendue de Arsenal : Raya, Timber, Saliba, Gabriel, Calafiori, Rice, Zubimendi, Merino, Madueke, Gyökeres, Eze

Un statut d'outsider rare

Arsenal ne jouera pas beaucoup de matchs de Premier League où ils ne seront pas favoris cette saison. Cependant, c'est exactement le cas alors qu'ils se rendent à Anfield. L'équipe de Mikel Arteta a bien commencé la saison, mais battre les champions en titre à Anfield est un défi monumental. Les deux rencontres de la saison dernière se sont soldées par des matchs nuls 2-2, et un autre match serré est attendu maintenant. Cependant, Arsenal se sentira confiant dans ses chances. Bien que la perte de Bukayo Saka et Martin Ødegaard en raison de blessures soit un problème, ils ont une équipe solide cette saison. Ils pourraient également cibler le côté droit des Reds, avec le jeune Conor Bradley probablement aligné en l'absence de Jeremie Frimpong blessé.

Gyökeres sera désireux de marquer à nouveau, et Eberechi Eze pourrait avoir un énorme impact lors de ses débuts. Pendant ce temps, Arne Slot sera préoccupé par les faiblesses défensives de son équipe. Les visiteurs pourraient certainement gagner contre toute attente dans ce match.

Pronostic 1 Liverpool vs Arsenal : Victoire d'Arsenal avec une cote de 3,25 sur Winamax

Action aux deux extrémités du terrain

Arteta a très bien entraîné son équipe la saison dernière. Il n'est donc pas surprenant de les voir terminer la campagne avec la défense la plus solide. Ils n'ont concédé que 34 buts en championnat, mais quatre d'entre eux ont été marqués par l'équipe de Slot. Ayant ajouté encore plus de puissance offensive cet été, Liverpool sera confiant de marquer à nouveau contre eux ce week-end - surtout à domicile. Cependant, les Gunners, encouragés par l'arrivée de joueurs comme Gyökeres et Eze, seront également confiants. Ce n'est pas seulement leur forme récente qui suggère qu'il y aura des buts ici, mais aussi les confrontations récentes. Six de leurs sept dernières rencontres toutes compétitions confondues ont vu les deux équipes trouver le chemin des filets, et cinq se sont terminées avec quatre buts marqués. Liverpool et BTTS pourraient aller de pair cette saison, et ce match ne devrait pas faire exception.

Pronostic 2 Liverpool vs Arsenal : Les deux équipes marquent avec une cote de 1,70 sur Winamax

Un début de rêve

Eze pourrait être un joueur décisif pour Arsenal. Pendant longtemps, ils ont manqué d'un véritable remplaçant pour Saka lorsqu'il n'est pas disponible et ont eu du mal en son absence. Cela pourrait ne plus être le cas. Arteta a préféré ne pas aligner l'ancien joueur de Crystal Palace dans le onze de départ pour un match aussi important. Cependant, avec Saka écarté en raison d'une blessure, c'est une chance pour leur nouvelle recrue de faire un impact immédiat. Et c'est très possible qu'il le fasse.

Le joueur de 27 ans a inscrit 25 buts et passes décisives pour Palace la saison dernière, y compris un en finale de la FA Cup. Il sera désireux de commencer sa saison 2025/26 en fanfare avec ses nouvelles couleurs.