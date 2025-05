Pronostic Lille vs Reims 17/05: Les Lillois en route vers l’Europe

Notre expert en pronos foot vous livre ses meilleurs paris pour cette 34e journée de Ligue 1 entre Lille et Reims ce samedi 17 mai à 21h.

+

Pronostic Lille - Reims : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Lille - Reims

Lille gagne et +1,5 buts dans le match⭐à la cote de 1,48 soit une probabilité de 67% de voir Lille s’imposer à domicile avec plus d’un but marqué au cours de la rencontre.

de voir Lille s’imposer à domicile avec plus d’un but marqué au cours de la rencontre. Lille gagne et les deux équipes ne marquent pas ⭐ à la cote de 2,02 sur Unibet, soit une probabilité de 49% de voir les lillois réaliser un clean sheet lors de leur victoire face à Reims

de voir les lillois réaliser un clean sheet lors de leur victoire face à Reims Jonathan David buteur ⭐ à la cote de 1,92 sur Unibet, soit une probabilité de 52% de voir l’attaquant canadien inscrire son 17e but de la saison.

Nous prédisons la victoire 2-0 de Lille face à Reims.

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Lille a son destin entre ses mains ce samedi soir au stade Pierre Mauroy. Actuels 5e de Ligue 1 avec 57 points, les hommes de Bruno Genesio sont à égalité avec Nice et Strasbourg. Les lillois doivent s’imposer s’ils veulent rêver de disputer les barrages de la Ligue des Champions, ou de se qualifier directement en Ligue Europa. Une qualification primordiale pour l’avenir d’un club qui dispute toujours une compétition européenne depuis trois saisons consécutives.

Reims de son côté n’a pas encore sauvé sa peau. En effet, actuels 14e de Ligue 1, les joueurs de Samba Diawara pourraient être barragistes si Nantes et Le Havre venaient à s’imposer dans le même temps samedi soir. Des calculs qui risquent de compter dans une soirée qui s’annonce importante pour les deux clubs.

Les effectifs probables pour Lille – Reims

Composition attendue de Lille :

Chevalier, Ismaily, Alexsandro, Mandi, Meunier, Bakker, Mukau, Bentaleb, Haraldsson, Fernandez-Pardo, David

Composition attendue de Reims :

Diouf, Hiroki, Kipre, Okumu, Gbane, Akieme, Tia, Atangana-Edoa, Kone, Nakamura, Siebatcheu

Lille s’impose et valide son billet pour l’Europe

Lille aborde cette dernière journée de Ligue 1 avec une pression maximale mais une opportunité en or d’accrocher l’Europe.

Actuellement 5ème à égalité de points avec Nice et Strasbourg, les Dogues n’ont pas le droit à l’erreur s’ils veulent s'assurer une place européenne. A domicile, dans un stade Pierre-Mauroy qui vibrera pour la dernière journée à domicile, tout est réuni pour vivre une soirée spéciale, qui viendrait conclure une belle saison pour le LOSC.

Face à une équipe de Reims en difficulté qui reste sur 2 défaites consécutives, Lille devra imposer son tempo et miser sur ses forces offensives, notamment Jonathan David, pour faire la différence devant le but. Avec 8 buts marqués dans leurs 5 derniers matchs, et dans un contexte particulier de grande soirée pour le club du nord, le pari “Lille gagne et plus de 1,5 buts dans le match” prend donc tout son sens.

Pronostic 1 Lille vs Reims : Lille gagne et +1,5 buts dans le match - cote de 1,48 sur Betclic.

Lille se rassure et ne concède pas de but

Lille, 5e meilleure équipe de Ligue 1 à domicile cette saison, affronte donc Reims, 12e équipe à l’extérieur avec 17 points obtenus en 16 déplacements. Les lillois n’ont concédé que 17 buts cette saison à domicile faisant d’eux la 2e meilleure défense de Ligue 1.

Ils restent également sur deux victoires face à Reims sans prendre le moindre but. Une donnée importante qui vient conforter notre prédiction juste avant d’affronter la 16e attaque du championnat français.

Avec l’envie et le besoin primordial de s’imposer, les hommes de Bruno Genesio pourront compter sur leur rempart, le gardien français Lucas Chevalier, récemment élu meilleur portier de la saison 2024-2025 par les Trophées UNFP.

Lille doit l’emporter pour continuer de croire en son avenir européen et la victoire passera par un clean sheet important également pour le goal average pour la deuxième meilleure défense de Ligue 1.

Pronostic 2 Lille vs Reims : Lille gagne et les deux équipes ne marquent pas - cote de 2,02 sur Betclic.

Jonathan David, qui d’autre que lui ?

Dans une rencontre aussi décisive que celle qui nous attend samedi soir, Jonathan David apparaît comme l’homme de la situation pour porter Lille vers l’Europe.

Auteur de 16 buts en Ligue 1 cette saison, l’attaquant canadien continue d’afficher une régularité impressionnante devant le but. Doté d’un excellent sens du placement, d’une bonne qualité de finition et capable de marquer aussi bien dans le jeu qu’à la récupération, David reste une menace constante pour les défenses adverses. Lui qui n’a pas encore officialisé son désir de rester au club lillois la saison prochaine aura à cœur d’aider son équipe à se qualifier en Europe, une qualification qui pourrait bien peser dans la balance cet été.

Muet depuis trois matchs, il pourrait bien retrouver sa forme au meilleur moment face à une équipe de Reims sous pression et susceptible de laisser des espaces.Dans un match où chaque détail comptera, miser sur le numéro 9 lillois, souvent décisif dans les grands rendez-vous, semble être un choix pertinent.