Cotes des Vainqueurs de la Ligue Conférence : cinq Favoris en Quête de Gloire

La Ligue Europa Conférence de l'UEFA pour la saison 2025/26 est sur le point de commencer. Qui mérite notre soutien pour soulever le trophée cette saison ? Nous examinons les favoris.

Vainqueur de la Ligue Conférence Cotes Crystal Palace 6.00 Fiorentina 6.70 Strasbourg 7.00 Rayo Vallecano 10.0 Shakhtar Donetsk 10.0

Cotes fournies par Unibet. Correctes au moment de la publication et sujettes à changement.

Crystal Palace

Les champions en titre de la FA Cup reviennent sur la scène européenne pour la première fois depuis 1998. Palace aurait dû être en Ligue Europa, mais c'est de l'histoire ancienne, et Oliver Glasner se concentre sur la tâche à venir.

La perte d'Eberechi Eze cet été a été un coup dur, mais ils ont conservé l'essentiel de leur effectif et semblent solides. Actuellement, ils sont sur une série de 16 matchs sans défaite en compétitions officielles, avec trois clean sheets lors des quatre derniers matchs. Glasner les a rendus très difficiles à battre, ce qui est de bon augure.

Ils sont actuellement les favoris des bookmakers et ont la qualité pour mener à bien leur mission. Les Eagles ont une chance réelle d'aller jusqu'au bout, bien que janvier puisse être crucial étant donné la demande pour leurs joueurs.

Fiorentina

Les Italiens sont passés près du but à deux reprises. En seulement quatre finales de la Ligue des Champions, I Viola ont été présents dans deux - perdant contre West Ham en 2023 et Olympiacos en 2024. Ils seront déterminés à aller plus loin cette fois-ci après l'arrivée de Stefano Pioli cet été.

Le début de saison a été mitigé, avec la Fiorentina toujours en quête de sa première victoire en Serie A. Cependant, ils ont marqué six buts lors de leurs deux matchs de qualification pour la Ligue Conférence et devraient écarter SK Sigma Olomouc ce mois-ci. Ils ont vendu quelques joueurs cet été mais ont dépensé plus qu'ils n'ont vendu, et il y a des espoirs de progrès sous le nouveau coach.

I Gigliati pourraient valoir le coup d'œil, mais ils devront retrouver leurs marques. Les problèmes hors terrain qui ont conduit au départ de Raffaele Palladino pourraient leur nuire cette saison.

Strasbourg

Strasbourg n'a pas remporté de titre européen depuis 30 ans, depuis qu'ils ont décroché la Coupe Intertoto en 1995. Maintenant, sous la direction de Liam Rosenior et en tant que membre du groupe BlueCo, ils ont une chance de changer cela. Ils ont bien commencé leur campagne en Ligue 1 et ont quelques jeunes joueurs très prometteurs dans leurs rangs.

Joaquin Panichelli et Emmanuel Omega ont déjà chacun trois buts à leur actif, et les deux attaquants pourraient être clés cette saison. Les Bleu et Blanc ont quelques matchs très abordables à venir, mais leur confrontation avec Palace en novembre est une occasion de marquer leur territoire.

Ils n'ont perdu qu'un seul match sur six cette saison et peuvent continuer à construire là-dessus. Avec Rosenior à la barre et un effectif talentueux à sa disposition, Strasbourg a une réelle chance d'aller jusqu'au bout.

Rayo Vallecano

Vallecano s'est faufilé dans les places européennes lors de la dernière journée de la saison dernière, assurant leur meilleur classement depuis 2012/13. C'est un témoignage de l'excellent travail d'Iñigo Pérez en tant qu'entraîneur, et ils l'ont fait sans dépenser un centime en frais de transfert.

Cet été, ils ont investi davantage dans l'effectif, bien que leur début de saison ait été mitigé. Álvaro García et Jorge de Frutos ont tous deux bien commencé, avec six buts à eux deux, et Pérez espère que cette forme se poursuivra. Les bookmakers placent l'équipe de la Liga parmi les favorites cette saison, et nous avons vu à quel point certains résultats de la Ligue des Champions peuvent être imprévisibles.

La grande question est de savoir si leur effectif peut supporter la pression du football domestique et européen. Les Franjirrojos pourraient progresser assez loin dans la compétition cette année, et ont des joueurs pour les propulser en avant. Cependant, remporter le titre est probablement un pas trop loin.

Shakhtar Donetsk

Le Shakhtar a terminé troisième de la Premier League ukrainienne la saison dernière, se qualifiant pour la Ligue Europa, mais n'a pas pu passer Panathinaikos pour atteindre le tournoi principal. Ils espèrent maintenant transformer ce négatif en positif en progressant dans la Ligue des Champions sous l'œil attentif de l'ancien joueur de Barcelone, Arda Turan.

Les Hirnyky ont dépensé un peu d'argent cet été, en recrutant un trio brésilien d'adolescents, et seront désireux de s'améliorer davantage. L'équipe de Turan n'a pas été battue lors de ses 21 derniers matchs et s'est révélée très difficile à percer. Même les Grecs qui les ont éliminés de la Ligue Europa n'ont pas réussi, et ont eu besoin de penalties pour s'imposer après deux matchs nuls 0-0.

Le Shakhtar, renforcé par ses jeunes talents brésiliens, évoque des souvenirs de gloires passées et pourrait offrir du football divertissant. Étant donné leur difficulté à être battus, les hommes de Turan pourraient avoir une chance extérieure. Ils n'auront malheureusement jamais l'avantage du terrain.

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