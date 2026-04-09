Le fossé de niveau en Ligue 1 crée une opportunité de pari

S'opposer à Metz, ainsi qu'à Angers, Le Havre et Nantes lorsqu'ils affrontent les grandes équipes, est la voie à suivre. Le marché des handicaps peut être utilisé pour trouver de la valeur.

Clubs en difficulté en Ligue 1 Cotes Monaco -1 handicap à l'extérieur contre Angers 2.30 Toulouse -1 handicap à domicile contre Metz 2.40

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Clubs français en difficulté en Ligue 1

Les cinq derniers de la Ligue 1 n'ont remporté que cinq victoires à eux seuls cette saison, et Auxerre est responsable de deux d'entre elles. Metz a encaissé 16 buts en sept matchs, tandis qu'Angers n'a marqué que trois fois. Les temps sont durs pour les équipes en bas de tableau dans l'élite française.

Si l'on combinait les cinq meilleures ligues européennes, soit 96 équipes au total, Metz serait en réalité dernier avec seulement deux points. Avec une différence de buts de -11 déjà, tout espoir de rester en Ligue 1 s'amenuise. Pour ceux au-dessus d'eux, il pourrait s'agir d'être le meilleur parmi les équipes en difficulté.

Les clubs mentionnés précédemment, ainsi que Le Havre, Nantes et - jusqu'à présent - Auxerre, valent tous la peine d'être opposés dans l'état actuel des choses. Seules 20 des 96 équipes des cinq grands championnats européens ont gagné moins de deux matchs jusqu'à présent - et quatre d'entre elles sont listées ci-dessus. Pendant ce temps, des équipes comme le Paris Saint-Germain, Marseille et Lyon continuent d'exceller à l'autre bout du tableau.

Nous avons sélectionné quelques matchs qui offrent de la valeur malgré la mauvaise forme des clubs dans la zone de relégation. C'est là que les handicaps peuvent être utiles.

L'angoisse d'Angers et la misère de Metz

Metz (15,4) et Angers (13,8) ont deux des xGA les plus élevés des cinq grands championnats selon FBref. Ils ont tous deux une moyenne d'environ 2 xGA par 90 minutes. Pendant ce temps, seul Nantes (5,3) a un xG inférieur à celui du duo, avec Metz à 7,1 et Angers à 6,6.

Pour leurs prochains matchs, Monaco et Toulouse ont de bonnes chances de réussir. Les Rouge et Blanc ont eu un début de saison inégal en termes de résultats, mais ils ont marqué beaucoup. Les Violets, quant à eux, ont retrouvé le chemin de la victoire avant la pause internationale avec une victoire impressionnante contre Lyon.

Compte tenu du mauvais bilan défensif des deux derniers, Monaco et Toulouse devraient marquer et remporter des victoires. Marseille a inscrit trois buts contre les Grenats lors de leur dernier match, et Strasbourg a écrasé les Noirs et Blancs 6-0 avant la pause. L'équipe de Carles Martínez Novell bénéficie également de l'avantage de jouer à domicile contre Metz, ce qui renforcera leur confiance.

Les deux équipes ont eu des difficultés offensives et ont concédé fréquemment, ce qui les rend assez vulnérables. La situation d'Angers s'est aggravée après le départ d'Estéban Lepaul, leur attaquant vedette. Il avait marqué neuf buts la saison dernière et n'a pas été remplacé. Ils n'ont marqué que 32 buts au total, un chiffre dépassé uniquement par Montpellier, relégué (23).

Avec des défaites attendues, le marché des handicaps est la voie à suivre. Soutenir à la fois Monaco et Toulouse dans ce format semble être une stratégie sensée pour le week-end.

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