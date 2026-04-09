Pronostic Levante vs Real Madrid 23/09/2025 : les nouveaux contre les leaders de la Liga

Paragraphe Intro : Notre expert en paris s'attend à un match compétitif à Valence, avec les hôtes susceptibles de marquer et d'être au moins à égalité à la pause.

Pronostic Levante vs Real Madrid : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Levante vs Real Madrid

Les deux équipes marquent à une cote de 1,64 sur Winamax

Mi-temps - Levante ou Match nul à une cote de 3,00 sur Winamax

Real Madrid marque moins de 2,5 buts à une cote de 1,70 sur Winamax

Le Real Madrid est attendu pour gagner 2-1 contre Levante.

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Le Real Madrid se porte bien sous Xabi Alonso, avec six victoires en six matchs toutes compétitions confondues pour débuter la saison. Ils sont en tête de la Liga et espèrent conserver un bilan parfait avant le derby contre l'Atlético ce week-end.

Depuis la pause internationale, ils ont battu la Real Sociedad et Marseille 2-1, malgré une réduction à 10 joueurs dans les deux matchs. Les Blancos n'ont pas eu de tels problèmes samedi, en battant l'Espanyol 2-0 au Santiago Bernabéu.

Ce fut également un bon week-end pour Levante, qui a écrasé les neuf joueurs de Gérone 4-0 à l'Estadi Montilivi. Cependant, ils n'avaient pas gagné avant cela, l'équipe de Julián Calero n'ayant pris qu'un point lors de leurs quatre premiers matchs.

Les effectifs probables pour Levante vs Real Madrid

Composition attendue de Levante : Ryan, Sánchez, De la Fuente, Elgezabal, Toljan, Martínez, Vencedor, Rey, Álvarez, Morales, Etta Eyong

Composition attendue de Real Madrid : Courtois, F. García, Huijsen, Militão, Carvajal, Güler, Tchouaméni, Valverde, Rodrygo, Mbappé, Brahim

Les hôtes devraient marquer

Bien qu'ils aient été clairement aidés par Gérone le week-end dernier, Levante affiche maintenant une moyenne de 1,8 buts par match. C'est le meilleur bilan en dehors des trois premiers de la Liga. Ils n'ont échoué à marquer qu'une seule fois jusqu'à présent.

Leur style de contre-attaque s'est également avéré efficace contre les équipes plus fortes. Ils ont actuellement une moyenne de possession de seulement 37,4 %, le deuxième chiffre le plus bas de l'élite espagnole. Cependant, ils ont tout de même réussi à marquer deux fois contre Barcelone et le Real Betis.

Le Real Madrid n'est pas sans faille en défense. Ils seront probablement privés des défenseurs Antonio Rüdiger, Ferland Mendy et Trent Alexander-Arnold en raison de blessures. Cela limitera les options d'Alonso en défense, mais une certaine rotation est attendue dans d'autres secteurs.

Pronostic 1 Levante vs Real Madrid : Les deux équipes marquent à une cote de 1,64 sur Winamax

Levante pour un autre fort début de match

Levante a bien commencé lors de ses deux matchs à domicile jusqu'à présent, mais tout a commencé à s'effondrer au fil du match. Ils menaient 2-0 à la pause contre le Barcelone de Hansi Flick, tandis qu'ils ont marqué deux fois dans les 10 premières minutes contre le Betis.

Ils ont de la vitesse dans leur équipe pour partir en contre, ainsi qu'un attaquant dangereux en la personne de Karl Etta Eyong. Ayant rejoint depuis Villarreal le jour de la clôture des transferts, le jeune de 21 ans a marqué lors de ses deux apparitions pour son nouveau club jusqu'à présent. Avec trois buts et trois passes décisives au total, seul Kylian Mbappé peut égaler son nombre de contributions totales aux buts en Liga 2025/26.

Avec Alonso susceptible de reposer un ou deux joueurs avant le derby de Madrid samedi, Levante est certainement capable de rivaliser. Ils ont une probabilité implicite de 50 % d'être au moins à égalité à la pause.

Pronostic 2 Levante vs Real Madrid : Mi-temps - Levante ou Match nul à une cote de 3,00 sur Winamax

Une soirée difficile pour les Blancos

Le Real Madrid a bien joué jusqu'à présent, mais il y a une dépendance évidente envers Mbappé. Le Français a marqué 58 % de leurs buts toutes compétitions confondues. Avant le derby, il est peu probable qu'il joue tout le match, le joueur de 26 ans ayant à peine manqué une minute pour le club ou le pays jusqu'à présent cette saison.

Même avec Mbappé, les Blancos n'ont marqué plus de deux fois qu'à une seule occasion toutes compétitions confondues. Leur total xG en Liga est respectable à 10,11, mais c'est moins que Villarreal, et bien inférieur à celui de Barcelone.

Il est clair qu'il y a plus à venir, mais ce pourrait être un match qu'ils cherchent à gérer en toute sécurité plutôt qu'à dominer à haute intensité. Levante a des faiblesses défensives, mais ils sont susceptibles de reculer et d'adopter une approche prudente, donc une large victoire à l'extérieur semble peu probable.