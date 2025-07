Les bonnes affaires de cette première journée de Ligue 1

Misez sur les bonnes affaires de cette première journée avec des équipes prêtes à créer la surprise et des côtes alléchantes.

Nouvelles équipes ambitieuses, mercato prometteur, stars au rendez-vous: le mix parfait pour une journée de Ligue 1 palpitante à suivre et parier!

Paris Cotes :

Paris Cotes Victoire Strasbourg 1,95 Victoire Nice 1,55 Victoire Paris FC 2,60 Victoire Lille 1,65 Rennes remboursé si nul 2,26 Nantes ne perd pas ou perd de 1 1,75

Cotes fournies par Unibet. Données correctes au moment de la publication et sujettes à modification.

Les favoris à tenter sans trop de risques

Retrouvailles dès cette première journée entre Metz et Strasbourg dans le derby de l’Est. L’intensité du derby nous promet du beau spectacle dès l’ouverture du championnat avec une équipe strasbourgeoise en forme qui sort d’une saison prometteuse et qui est parvenue à garder plusieurs de ses cadres pendant ce mercato. Un effectif bien huilé et expérimenté qui devrait parvenir à faire le travail face au jeune promu messin.

Nice, 4ᵉ la saison dernière et 3ᵉ meilleure équipe à domicile reçoit Toulouse. Deux fois tenus en échec sur un score de parité la saison dernière, Nice semble tout de même supérieur aux joueurs de Carles Martinez. Habitué aux bons démarrages en début de saison, Nice pourrait vouloir profiter de son calendrier clément pour se détacher rapidement de ses concurrents en s’imposant d’entrée à domicile.

Enfin, c’est vers le nord de la France qu’on se dirige cette fois-ci avec un match intéressant entre Brest et Lille. Armés pour une nouvelle saison européenne avec l’arrivée d’Olivier Giroud, Lille pourrait bien s’imposer à Brest et prendre rapidement la tête de la Ligue 1. La dynamique lilloise de la fin de saison dernière reste intacte et les joueurs de Bruno Genesio semblent motivés à continuer leur série de victoires face à une équipe qu’ils ont battu 3 fois sur les 5 derniers affrontements.

Des outsiders à ne pas sous-estimer

Une nouvelle équipe découvre la Ligue 1 : le Paris FC. Les joueurs de Stéphane Gilli feront leurs débuts dans l’élite ce week-end du 17 août. Portés par l’élan d’une montée historique et la fraîcheur d’un joli mercato estival, ils pourraient bien surprendre en démarrant fort. Opposés au SCO d’Angers, les parisiens peuvent faire la bonne opération de cette première journée en allant s’imposer sur la pelouse de l’une des pires équipes à domicile la saison dernière.

À Nantes de réaliser le gros coup. Les Canaris pourraient bien profiter d’un PSG fatigué avec plus de 65 matchs disputés la saison dernière et une préparation estivale écourtée. Cette accumulation de matchs inquiète et Nantes pourrait frapper un grand coup en faisant parler sa fraîcheur face à un leader parisien en rodage. Couvrez vos risques avec le pari “Nantes ne perd pas ou perd de 1” qui offre une cote déjà très intéressante.

Enfin, c’est du côté du Roazhon Park que nous terminons ce tour des bonnes affaires. Les Rennais abordent cette rencontre avec l’envie de prouver à domicile et d’entamer correctement cette saison pour se racheter d’une précédente édition plus que décevante. Avec un historique équilibré face à Marseille, les hommes d’Habib Beye peuvent s’imposer. Rennes remboursé si nul, le pari parfait pour booster la confiance en début de saison.