Pronostic Lens vs Strasbourg, la course au titre Olympienne

Pronostic Lens vs Strasbourg de la part de notre expert. Découvrez ses sélections pour cette treizième journée de Ligue 1 du samedi 22 novembre.

+

Les meilleurs paris pour Lens Strasbourg

Notre spécialiste football a analysé la rencontre de ce samedi et vous propose 3 cotes à découvrir, ainsi que son pronostic Lens Strasbourg :

Victoire de Lens ⭐ à la cote de 1,87 sur Unibet, soit une probabilité de 53,4 % de voir les Lensois remporter cette rencontre.

Les deux équipes marquent ⭐ à la cote de 1,47 sur Unibet, soit une probabilité de 68 % de les deux clubs inscrire un but.

Emanuel Emegha ou Joaquin Panichelli buteur ⭐ à la cote de 1,76 sur Unibet, soit une probabilité de 56,8 % de voir l’un des deux attaquants marquer ce week-end.

Notre pronostic Lens vs Strasbourg voit une victoire Lensoise 3 buts à 2.

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Cette rencontre de samedi 22 novembre nous promet une belle affiche entre deux équipes du haut de tableau, respectivement troisième et quatrième. Les Lensois auraient pu connaître un coup d’arrêt après une défaite à Metz, mais ils ont su se reprendre pour enchaîner deux victoires et repartir de plus belle et nous proposer une saison de très grande qualité. A seulement 2 points du PSG, ils sont à la lutte pour le titre et vont devoir assumer ce statut.

Pour les Strasbourgeois, la saison se passe bien malgré un petit coup de mou qui les voit être irréguliers avec un enchaînement victoire/défaite lors des quatre dernières journées. Le point positif est le retour de leur capitaine et attaquant Emanuel Emegha. Il a su se faire remarquer lors de la dernière journée de Ligue 1 avec un doublé et va permettre à son entraîneur d’avoir une nouvelle option offensive pour continuer leur belle entame de saison.

Les effectifs probables pour Lens Strasbourg

Composition attendue de Lens : Risser - Ganiou, Baidoo, Sarr - Aguilar, Thomasson, Sangaré, Udol - Thauvin, Saïd - Edouard

Composition attendue de Strasbourg : Penders - Chilwell, Sarr, Högsberg - Doué, El Mourabet, Barco, Moreira - Enciso - Panichelli, Emegha

La magie lensoise à domicile

La rencontre s’annonce serrée et disputée entre deux clubs qui peuvent jouer les places qualificatives européennes. Ce match pourrait voir les Lensois prendre un avantage de six points au classement avec une victoire, alors que les Strasbourgeois pourraient recoller en remportant la rencontre. Tous les enjeux de cette rencontre sont là et nous promettent une bataille tactique très intéressante.

Néanmoins, les Lensois disposent de l’avantage du douzième homme en jouant à domicile. La ferveur du public permet aux joueurs de se dépasser, eux qui n’ont connu qu’une seule défaite à la maison pour cinq victoires sur les six matchs disputés. Cette donnée est à prendre en compte pour voir les Sang et Or prendre l’avantage et distancer un peu plus les Alsaciens au classement.

Pronostic 1 Lens vs Strasbourg : Victoire de Lens - cote de 1,87 sur Unibet

Deux équipes qui savent marquer

Les deux clubs tournent à une moyenne proche de 2 buts marqués par rencontre avec d’un côté une force collective et de l’autre deux finisseurs hors pairs. Les Lensois peuvent compter sur un collectif où tous les joueurs offensifs participent. Que ce soit Édouard, Saïd, Fofana ou Thauvin, tous marquent des buts. De l’autre côté, ce sont plutôt Panichelli, meilleur buteur du championnat et Emegha qui sont les deux finisseurs.

Surtout, les Lensois ont marqué 13 buts à domicile et les Strasbourgeois 11 buts à l’extérieur. Les Alsaciens ont aussi encaissé 14 buts en déplacement, et cela pourrait bien faire la différence, autant sur le résultat final que sur leur propension à partir à l'offensive pour rattraper un but encaissé. Tout est donc réuni pour nous offrir un beau spectacle et des buts.

Pronostic 2 Lens vs Strasbourg : Les deux équipes marquent - cote de 1,47 sur Unibet

La grande forme des deux buteurs Alsaciens

Autant du côté Lensois il est difficile de miser sur les buteurs qui peuvent surgir de n’importe où, autant à Strasbourg, il y a des habitués. Pour les Alsaciens, si le début de saison est tant réussi, c’est grâce à leurs attaquants de pointe. Le jeune Joaquin Panichelli est meilleur buteur du club et a su porter son équipe pendant l’absence de son capitaine sur blessure. Cela lui a valu un premier appel en sélection, où il est entré à la place de Lionel Messi.

Avec le retour de Emanuel Emegha, ce sont deux buteurs qui seront sur le terrain avec une finition clinique. Pour son retour, le Hollandais a inscrit un doublé. Il a pris son temps pour bien récupérer et a même connu ses premières sélections avec la sélection nationale pendant la trêve. De quoi revenir gonflé à bloc pour trouver la faille.