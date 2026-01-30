Lens - Le Havre : La citadelle de Bollaert prête à tenir ! Winamax booste la cote du succès lensois "Clean Sheet" !

Winamax propose une cote boostée sur une victoire nette : "Lens gagne sans encaisser de but", avec une cote qui grimpe de 2,15 à 2,45 !

Cette offre est parfaite si vous voyez les hommes de Pierre Sage (en place depuis cet été) dominer la rencontre tout en restant intraitables derrière.

Analyse de la cote boostée

Ce pari (aussi appelé "Victoire à zéro") est gagnant si Lens gagne le match et que Le Havre ne marque aucun but (ex : 1-0, 2-0, 3-0...).

🏰 Une forteresse à domicile : Lens possède l'une des meilleures défenses du championnat à domicile cette saison. La rigueur tactique imposée à Bollaert rend chaque incursion adverse extrêmement difficile. Face à la 16e attaque de Ligue 1, le "Clean Sheet" est un objectif très réaliste.

🪫Le Havre en panne d'inspiration : Les Normands restent sur plusieurs matchs sans marquer à l'extérieur. Privés de ballons face au pressing lensois, ils risquent de passer la majeure partie du match à défendre, limitant leurs occasions de bot.

💰Une plus-value intéressante : Passer de 2,15 à 2,45 offre un boost de gain significatif sur un scénario qui est la signature du RC Lens cette saison. C'est l'option idéale pour maximiser tes gains sur une victoire logique du favori.

Comment en profiter sur Winamax ?

Renez-vous dans l'onglet "Cotes Boostées" du site ou de l'application Winamax. Sélectionnez l'affiche RC Lens - Le Havre et validez votre mise sur le pari "Lens gagne sans encaisser de but".

Coup d'envoi : Ce vendredi 30 janvier à 20h45.

