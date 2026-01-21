Lens défie les pronostics du football français

Lens enchaîne les bonnes performances en championnat et en coupe. Vont-ils garder le rythme jusqu’à la fin de la saison ?

Lens continue sa bonne série de victoires en 2026

Les joueurs de Pierre Sage ont réussi l’exploit de finir la mi-saison devant le Paris Saint-Germain avec le titre fictif de champion d’automne. Depuis le retour de la compétition le 2 janvier 2026, ils n’ont pas levé le pied avec une série de trois victoires, deux en championnat et une en Coupe de France.

L’entraîneur lensois réussit à impliquer tout le monde, en faisant régulièrement tourner quelques joueurs pour les garder concentrer et frais pour chaque échéance.

Leur première rencontre de l’année fut un déplacement dans le Sud contre le Toulouse Football Club. Une rencontre toujours difficile tant les Toulousains sont irréguliers. Ils sont revenus avec les trois points et une victoire trois buts à zéro, sans laisser vraiment de doutes quant à la finition de ce match.

Ils sont ensuite allés à Sochaux, pour affronter une équipe deux divisions en-dessous en Coupe de France, pour un résultat similaire et une qualification en huitième de finale.

Leur dernière confrontation était au Stade Bollaert contre l’AJ Auxerre pour la dix-huitième journée de Ligue 1, et ils ont une nouvelle fois remporté ce match, cette fois par le petit des scores, un but à zéro. Les Lensois sont une série de dix victoires d'affilée toutes compétitions confondues et ont leur jauge de confiance au maximum avant d’affronter les prochaines échéances, et pourquoi pas jouer sur les deux tableaux.

Jusqu’où peuvent aller les Lensois en cette fin de saison ?

Les statistiques montrent que les coéquipiers du capitaine Adrien Thomasson surperforment en championnat. En effet, ils sont troisième au classement des « expected points », les points attendus, alors qu’ils sont en tête du classement avec un point d’avance sur le PSG et huit points de plus que l’Olympique de Marseille, troisième de Ligue 1.

Avec cette différence, les Lensois peuvent se qualifier en Ligue des Champions avec une marge assez grande, mais la course pour le titre reste serrée.

Amené par le jeune Robin Risser dans les buts, ils possèdent la meilleure défense du championnat avec seulement treize buts encaissés en dix-huit journées. Cette solidité a été un peu chamboulée avec la blessure de Jonathan Gradit, mais qui est remplacé par le jeune Ismaëlo Ganiou à la perfection.

Seulement quatrième attaque du championnat, ils se contentent de prendre les trois points, avec des victoires un but à zéro, pour rester sur la première marche du classement.

En Coupe de France, le Paris Saint-Germain s’est fait éliminé lors des seizièmes de finale par le Paris FC. La porte est donc grande ouverte pour une équipe comme Lens pour aller au bout. Avec un effectif taillé pour ces épopées en Coupe, les Lensois ont la capacité d’aller chercher la Coupe au Stade de France, mais devront gérer les organismes de chaque joueur pour jouer sur les deux compétitions.

Les Sang et Or sont dans une situation rêvée. Ils défient tous les pronostics de début de saison en étant à la première place du championnat et impressionnent par la régularité de leurs résultats.

La dix-neuvième et prochaine journée de championnat contre Marseille s’annonce décisif dans la course aux premières places et pourrait creuser un écart encore plus important entre le premier et le troisième de Ligue 1.

