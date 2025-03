Le titre et la reconstruction en vue, faut-il encore parier sur Liverpool ?

Arne Slot et Liverpool digèrent l'élimination en Ligue des champions et en Carabao Cup, un titre de champion les aiderait certainement.

Il reste encore neuf matches à disputer, mais le titre de Premier League est pratiquement acquis à Liverpool. La vraie question est de savoir ce qui attend les Reds.

Paris Liverpool Cotes Liverpool to bat Everton et plus de 2.5 buts 1.78 Liverpool to bat Fulham et plus de 2.5 buts 2.40

Cotes fournies par Unibet. Données correctes au moment de la publication et sujettes à modification.

Le moteur de Liverpool

En l'état actuel des choses, il reste neuf matches à Mohamed Salah en tant que joueur de Liverpool. Il pourrait rester, il pourrait ne pas rester, mais quoi qu'il en soit, il sera déterminé à terminer la saison en force. Il n'est plus qu'à quatre buts de se hisser à la quatrième place du classement des meilleurs buteurs de Premier League.

L'attaquant égyptien (27 ans) devance largement Erling Haaland (21 ans) dans la course au Soulier d'or, mais il ne voudra pas prendre de risques. Sans autres distractions au cours des deux prochains mois, les Reds pourront se concentrer pleinement sur la conquête de leur 20e titre de champion - c'est un impératif.

Si Salah parvient à inscrire 10 buts supplémentaires, ce qui n'est pas exclu, il s'agira alors de la saison la plus prolifique de l'histoire de la Premier League (37). Quatre passes décisives supplémentaires lui permettraient de battre Thierry Henry et Kevin De Bruyne en établissant un nouveau record de buts créés dans la division. Les deux hommes partagent actuellement la tête du classement avec 20 buts en 2002/03 et 2019/20 respectivement.

Qu'en est-il du nombre total de buts marqués, me direz-vous ? Avec 44 buts, la légende de Liverpool est déjà en tête aux côtés d'Henry (2002/03) et de Haaland (2022/23) pour une saison de 38 matches. Quatre buts et passes supplémentaires et il dépassera les grands noms de la Premier League, Alan Shearer et Andy Cole, qui ont obtenu 47 buts au cours de saisons de 42 matches dans les années 1990.

Avec tant de choses à faire en plus du titre de champion, soutenir Salah semble être une décision intelligente.

Les Reds offensifs d'Arne Slot

Il n'y a pas si longtemps, on parlait de Liverpool en quête d'un quadruple, puis d'un triple. Aujourd'hui, après une semaine décevante, les Reds n'ont plus qu'un seul trophée à jouer, et il est de taille.

Quoi de mieux pour se remettre sur les rails que de battre Everton, leur grand rival, à Anfield après la trêve internationale ? En l'absence d'autres compétitions et avec le titre de champion en poche, Slot peut se permettre de prendre des risques.

En conséquence, les matchs de Liverpool pourraient s'ouvrir, avec plus de buts marqués, car ils visent à finir en beauté, avec Salah en fer de lance. Au total, 62 % de leurs matches de Premier League se sont terminés par plus de 2,5 buts en 2024/25, et ce ratio pourrait augmenter à partir de maintenant. Cinq de leurs derniers matches se déroulent contre des équipes occupant la 12e place ou une place inférieure, et ils auront désespérément besoin d'une réaction en avril.

Il ne vaut pas la peine de miser sur eux pour remporter le titre, et même les paris sur Salah en tant que Joueur de l'année de la PFA n'offrent que peu de valeur. Cependant, avec les départs potentiels de Virgil van Dijk, Trent Alexander-Arnold et Salah, ils voudront terminer en force.

Slot aura du travail à faire cet été, il y aura des départs et la nécessité de réduire la moyenne d'âge à Anfield. Cependant, pour l'instant, l'objectif est de terminer en beauté, et l'équipe est tout à fait capable d'y parvenir.