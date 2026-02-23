Le Mans - Guingamp : La muraille mancelle à l'épreuve ! Winamax booste la cote « Score Exact Multichoix » à 4.50 !

Pour cette affiche, Winamax propose une cote boostée sur une victoire nette des Sarthois : « Le Mans gagne le match 1-0, 2-0 ou 3-0 », avec une cote qui bondit de 3,85 à 4,50 !

Cette offre est idéale si vous voyez les Sang et Or s'imposer en patron tout en gardant leur cage inviolée face à une équipe bretonne en panne d'inspiration.

Pas encore inscrit sur le bookmaker ? Avec notre code promo Winamax WNMX***, obtenez jusqu'à 110€ de bonus de bienvenue !

Analyse de la cote boostée

Ce pari est gagnant si Le Mans s'impose sur l'un de ces trois scores exacts : 1-0, 2-0 ou 3-0. À 4,50, la valeur est excellente pour un scénario de « victoire à zéro » à domicile.

Une défense de fer au Stade Marie-Marvingt 🧱 : Le Mans a retrouvé une grande discipline défensive devant son public, n'ayant encaissé qu'un seul but lors de ses trois dernières réceptions. La charnière centrale est en pleine confiance et semble capable de museler les attaquants adverses.

🧱 : Le Mans a retrouvé une grande discipline défensive devant son public, n'ayant encaissé qu'un seul but lors de ses trois dernières réceptions. La charnière centrale est en pleine confiance et semble capable de museler les attaquants adverses. Guingamp, une attaque qui voyage mal 📉 : l'En Avant Guingamp peine à se montrer dangereux loin de ses bases. Avec seulement deux buts inscrits lors de leurs quatre derniers déplacements, les Bretons affichent des signes de fébrilité dans la finition 🧱💥. Face à un bloc manceau compact, trouver la faille sera un véritable défi.

📉 : l'En Avant Guingamp peine à se montrer dangereux loin de ses bases. Avec seulement deux buts inscrits lors de leurs quatre derniers déplacements, les Bretons affichent des signes de fébrilité dans la finition 🧱💥. Face à un bloc manceau compact, trouver la faille sera un véritable défi. L'efficacité chirurgicale des Manceaux 🎯 : porté par son public, Le Mans sait se montrer patient pour piquer au bon moment. Que ce soit sur coup de pied arrêté ou en contre-attaque, les locaux ont les armes pour sécuriser un avantage de un ou deux buts et verrouiller ensuite la rencontre pour s'assurer les trois points sans trembler.

Comment en profiter sur Winamax ?

Rendez-vous dans l'onglet « Cotes Boostées » de votre application ou du site Winamax. Sélectionnez l'affiche Le Mans - Guingamp et validez votre mise sur le pari « Le Mans gagne le match 1-0, 2-0 ou 3-0 ».

Coup d'envoi : ce lundi 23 février à 20h45 au Stade Marie-Marvingt.

+