La forme récente fait d'Aston Villa une valeur sûre pour parier !

Aucune équipe de PL n'a pris plus de points que Villa au cours des 6 dernières journées. Avec des matches favorables à venir, ils ont une chance.

Unai Emery a fait un travail fantastique à Aston Villa et il en récolte aujourd'hui les fruits. Une place dans les six premiers semble probable pour la deuxième saison consécutive.

Jusqu'où Villa peut-il aller cette saison ?

Aston Villa a remporté ses sept derniers matches, toutes compétitions confondues - Premier League, FA Cup et Ligue des champions. C'est une équipe en forme, avec une défense solide et une attaque revitalisée. Plusieurs équipes autour d'eux ne peuvent pas en dire autant, ce qui laisse une grande marge de manœuvre pour modifier le classement.

Les prochaines semaines seront certainement décisives pour l'équipe. Avec des matches contre des équipes européennes comme Newcastle et Manchester City, ils sauront à quoi s'en tenir. Ces matches se succèdent après le match retour contre le Paris Saint-Germain.

Mathématiquement, les Villans peuvent terminer entre la deuxième et la dix-septième place, mais rien n'est moins sûr. Ils ont toutefois une chance réelle de retourner en LDC l'année prochaine si les choses se passent bien pour eux. Seul Newcastle est en forme.

Avec Marco Asensio, Marcus Rashford, Ollie Watkins, Morgan Rogers et Donyell Malen, Villa dispose d'un potentiel offensif important. Ils ne se contentent pas de marquer, ils s'entraident aussi, ce qui donne à Emery un mal de tête bienvenu. Watkins ou Rogers, par exemple, ont marqué sept fois en Premier League, l'un ayant délivré une passe décisive à l'autre.

Il convient d'ajouter que l'aventure européenne de l'équipe pourrait également influer sur son résultat. Ils sont outsiders face au PSG, mais une victoire leur permettrait d'ajouter deux matches à leur programme. Si ce n'est pas le cas et qu'ils se concentrent uniquement sur le championnat, les équipes au-dessus d'eux devraient probablement se méfier.

Les facteurs décisifs

Une série de cinq matches sans victoire entre janvier et février, avec plusieurs matches gagnables gâchés, a fait beaucoup de dégâts. Trop de points ont été perdus alors qu'ils n'auraient pas dû l'être, et c'est pourquoi le club se retrouve à la septième place plutôt qu'à la première.

Cependant, deux points seulement les séparent de Chelsea, quatrième, et de Newcastle, cinquième, tandis que City, sixième, n'a qu'une longueur d'avance. Le fait que l'équipe d'Emery ait deux matches contre ces équipes doit être considéré comme un point positif. Southampton est le prochain adversaire, et il y a une chance de dépasser au moins l'un d'entre eux.

Villa doit terminer en force, non seulement contre les équipes qui l'entourent, mais aussi contre celles qui lui sont inférieures. Ils ne peuvent pas se permettre de perdre des points face à des équipes comme Ipswich Town et Wolverhampton s'ils veulent continuer à progresser. Les Blues et les Citizens ont perdu des points la semaine dernière, ce qui a permis à Villa de combler son retard, et la victoire sur Nottingham Forest, troisième, lui a donné un sérieux coup de pouce.

Après des matches cruciaux contre Newcastle et City, Emery et ses hommes affrontent trois équipes peu en forme. Fulham, qui a l'avantage d'évoluer à domicile, pourrait s'avérer compliqué, tandis que Bournemouth, Tottenham et Manchester United ne sont pas au mieux de leur forme.

Il n'y a aucune raison pour que Villa ne prenne pas 12 points sur 12 pour terminer sa saison, surtout si son attaque continue de bien fonctionner. Ils ont marqué 17 buts lors de leurs sept derniers matches, répartis entre huit joueurs, et c'est une situation fantastique. Une place dans les six premiers est tout à fait envisageable, et il n'y a aucune raison de ne pas viser encore plus haut, du moins pour l'instant.