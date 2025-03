L'Espagne, grâce à ses joueurs de côté, est une valeur sûre de pari

Ils ont été redoutables dans le football ces derniers temps, mais les ailiers espagnols peuvent-ils les mener à la victoire en Ligue des Nations ?

Après avoir remporté l'Euro 2024 l'été dernier, l'Espagne veut décrocher un titre dans la Ligue des Nations 2025.

Paris vainqueur Ligue des Nations 2025 Cotes Espagne 4.00 Allemagne 5.00 France 4.50

Cotes fournies par Unibet. Données correctes au moment de la publication et sujettes à modification.

La grande forme de l'Espagne ces derniers temps

Au cours des deux dernières années, peu de sélections ont affiché une meilleure forme que l'Espagne. Les jours de gloire de 2008-2012 semblent enfin revenir sous la direction de Luis de la Fuente.

L'Espagne a adopté une approche très différente de celle de la plupart des autres pays qui cherchent à recruter un manager de haut niveau. Avant le triomphe de l'Euro 2024, la plupart des amateurs de football ne savaient probablement même pas qui dirigeait l'équipe nationale espagnole.

Sa carrière de manager était relativement méconnue avant qu'il ne prenne ses fonctions au sein de l'équipe première. Il a gravi les échelons avec les équipes de jeunes espagnoles, prenant en charge les U18, les U21 et les U23. Le poste d'entraîneur de l'équipe première était le plus important de sa carrière, mais il s'en est acquitté de manière impressionnante.

On peut dire que l'Espagne est aujourd'hui l'une des sélections les plus respectées. Les bookmakers le pensent certainement, puisqu'ils l'ont classée parmi les favoris pour remporter la phase finale de la Ligue des nations cet été. Toutefois, elle devra passer par un quart de finale aller-retour contre les Pays-Bas pour y parvenir.

Il est difficile de voir qui que ce soit arrêter une équipe d'Espagne qui a remporté 22 de ses 25 derniers matches. Fait remarquable, un seul de ses matches nuls s'est soldé par une défaite, ce qui montre à quel point les défaites sont rares pour l'Espagne. Au cours de cette période, les Espagnols ont également battu des adversaires redoutables tels que l'Angleterre, la France, l'Allemagne et l'Italie.

Ils ouvrent déjà la voie à la prochaine génération, et deux stars en particulier se distinguent. Lamine Yamal a fait les gros titres pendant l'Euro 2024 et Nico Williams s'est également distingué.

Les jeunes prodiges espagnols peuvent-ils mener leur sélection à la victoire en Ligue des Nations ?

A 17 ans, Yamal et Williams, 22 ans, font partie des plus jeunes joueurs de l'équipe. En ce qui concerne la longévité, Yamal sera certainement sur la scène internationale pendant encore 15 ans. Avec un effectif aussi jeune, l'Espagne a un bel avenir devant elle.

Dans l'immédiat, cet été s'annonce prometteur pour les hommes de De la Fuente. Ces deux joueurs ont le potentiel pour mener l'Espagne à la victoire en Ligue des Nations. Il est surprenant de constater qu'aucun des buts espagnols en Ligue des Nations n'a été marqué par Yamal ou Williams.

Toutefois, cela ne devrait pas décourager les parieurs, car ces deux joueurs ont tendance à se montrer à la hauteur dans les moments les plus difficiles. Yamal a impressionné en club cette année, aidant Barcelone à prendre la tête de la Liga. Avec cinq buts inscrits lors de ses six derniers matches, il a retrouvé la forme juste avant la pause internationale.

Les meilleurs joueurs brillent souvent dans les moments cruciaux, et c'est justement ce qu'on attend de Yamal. Lors de l'Euro 2024, il n'a inscrit qu'un seul but en phase de groupes. En revanche, lors de la phase à élimination directe, il a contribué à un but dans chaque match. Trois d'entre eux étaient des passes décisives, mais c'est lui qui a marqué le but décisif en demi-finale contre la France.

Dans le même ordre d'idées, tous les buts de Williams à l'Euro 2024 ont été marqués lors des matches à élimination directe. Il a également ouvert le score en finale, sur une passe décisive de Yamal. Williams a également poursuivi sa belle carrière en club. Il a inscrit sept buts lors de ses sept dernières sorties avec l'Athletic Club Bilbao. C'est dire si ces joueurs se montrent à la hauteur dans les moments les plus importants.

Il convient également de noter que l'Espagne n'a jamais perdu un match international lorsque l'un de ces deux joueurs a contribué à un but. Cela fait d'elle un excellent pari pour remporter la phase finale de la Ligue des nations de l'été.