L'effet Carlos Corberan à Valence secoue les pronostics de relégation en Liga

Valence n'avait gagné que 2 matches de Liga lorsqu'il a payé la clause de Carlos Corberan à West Brom. Cela semble être de l'argent bien dépensé.

L'équipe de Corberan aura la lourde tâche de recevoir l'Atlético de Madrid, mais un match nul pourrait suffire pour sortir du trio de tête. En sont-ils capables ?

Paris - Candidats à la relégation Cotes Las Palmas relégué 2.30 Leganes relégué 2.30 Espanyol relégué 2.00 Valence relégué 2.75

La forme de Valence raconte une histoire

Ce que Corberan a fait depuis qu'il est revenu à Valence, sa ville natale, est une véritable source d'inspiration. Après des débuts difficiles face au puissant Real Madrid, les Valenciens ont remporté cinq de leurs neuf matches, toutes compétitions confondues. C'est plus que ce qu'ils ont gagné pendant toute la première moitié de la saison.

Les victoires contre le Celta Vigo et Leganes pourraient être vitales pour le maintien, et celle contre la Real Sociedad est tout simplement impressionnante. Lorsqu'il a pris ses fonctions, Valence était avant-dernier, à égalité avec le Real Valladolid, et la probabilité d'une descente était supérieure à 50 %. Aujourd'hui, après dix journées, le club est sur le point de quitter le trio de tête et la probabilité d'une descente est tombée à 25 %.

Pour mettre les choses en perspective, sur les six dernières journées de championnat, seuls quatre clubs de Liga ont pris plus de points (11) qu'eux. Ce week-end, Valence reçoit l'Atlético à Mestalla, et un point pourrait suffire à lui permettre de sortir de la zone de relégation et de faire un premier pas vers la sécurité. Valence n'a pas quitté le trio de tête depuis septembre.

Avec deux victoires et 11 points en sept matches de Liga, Corberan a presque égalé les chiffres des 17 matches précédents. La cote de relégation de Valence est passée de pair à 2,87, ce qui est tout à l'honneur de son entraîneur.

La course à la survie est ouverte

Au vu du tableau actuel, la lutte pour la relégation s'annonce comme une course à cinq chevaux pour la survie. Le Real Valladolid est pratiquement relégué après avoir perdu son cinquième match consécutif le week-end dernier, mais les deux autres places sont encore en jeu.

Alaves et Valence (tous deux à 2,87 pour la relégation) occupent actuellement les 19ème et 18ème places, mais Las Palmas et Leganes regardent nerveusement par-dessus leur épaule. L'Espanyol, quant à lui, n'a qu'un point d'avance sur les trois derniers, mais, comme les Che, il montre des signes de vie. Il a pris neuf points depuis le début de l'année.

Las Palmas devrait être le plus inquiet de ceux qui se trouvent au-dessus de la zone de chute. Ils n'ont pris qu'un seul point sur les 18 derniers disponibles et se trouvent donc juste au-dessus de l'équipe de Corberan, mais seulement à la différence de buts.

Si les choses ne s'améliorent pas, Valence pourrait les dépasser très rapidement.

A l'heure actuelle, Alaves semble être le candidat le plus probable pour rejoindre Valladolid en Segunda Division la saison prochaine, parce qu'il n'arrive pas à gagner. L'équipe d'Eduardo Coudet n'a perdu que trois de ses dix derniers matches, mais n'en a gagné qu'un seul. Elle affronte l'Espanyol ce week-end, et une victoire de l'une ou l'autre équipe pourrait être cruciale dans sa quête de survie.

Pour Valence, les signes sont plus prometteurs. Cela fait près de trente ans qu'il n'a pas quitté l'élite espagnole et, avec Corberan à sa tête, il pourrait bien continuer sur cette voie.