Comment parier sur le Benfica de José Mourinho avant les retrouvailles avec Chelsea

Benfica n'avait pas connu le pire départ sous Bruno Lage, mais la défaite face aux Azerbaïdjanais de Qarabag a scellé son sort. Mourinho dispose d'une bonne base sur laquelle construire.

Benfica sous Mourinho Cotes Pour gagner sans encaisser contre Gil Vicente 1.93 Les deux équipes marquent contre Chelsea 1.70 Pour remporter la Primeira Liga 15.0

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Le "Special One" retourne à ses racines

Nous sommes en l'an 2000, et nous sommes quelques mois dans le nouveau millénaire. Un jeune entraîneur peu connu du nom de José Mourinho est nommé remplaçant de Jupp Heynckes à Benfica. Il était passé d'entraîneur des jeunes à Vitória de Setúbal à assistant de Bobby Robson à Porto, puis à Barcelone - maintenant il était le principal.

Son passage n'a duré que neuf matchs avant qu'il ne démissionne après s'être vu refuser un nouveau contrat, et à partir de là, il a excellé. Il a guidé Porto vers la Ligue des Champions, remporté des trophées à Chelsea, au Real Madrid, à Manchester United et à l'Inter Milan, entre autres. Manuel Vilarinho a admis des années plus tard qu'il aurait dû lui donner ce nouveau contrat.

Maintenant, il est de retour et sera désespéré de réussir avec le club qui lui a donné sa première incursion dans la gestion. Les Águias ont terminé deuxièmes de la Primeira Liga les deux dernières saisons. Avec Mourinho à la barre, le plan est de faire mieux en 2025/26.

Cela faisait plus de 20 ans que le "Special One" n'avait pas dirigé un match dans l'élite portugaise, et il a commencé de manière parfaite. Une victoire 3-0 contre Avs Futebol les a remis sur le chemin de la victoire, mais ils ont ensuite été frustrés par un match nul 1-1 avec Rio Ave. Maintenant, avec un retour à Stamford Bridge à l'horizon et un écart de quatre points à rattraper sur Porto, il y a du travail à faire.

Le football aime un bon scénario

Dans les trois premières semaines de sa prise de fonction à Lisbonne, Mourinho affronte deux de ses anciens terrains de jeu où il a connu un grand succès - Chelsea et Porto. Un résultat dans l'un ou l'autre serait fantastique, tandis que des résultats dans les deux seraient énormes alors qu'il s'installe dans son nouveau poste.

Mourinho est arrivé dans une équipe en assez bonne forme, pour être juste envers Bruno Lage. Ils ont peut-être laissé filer une avance de 2-0 dans leur dernier match de Ligue des Champions, mais ils ont été solides. Avant son arrivée, Benfica avait réalisé sept clean sheets en 10 matchs, prouvant déjà qu'ils étaient difficiles à battre.

Os Encarnados ont terminé à seulement deux points des vainqueurs, le Sporting, la saison dernière. Ils ont dépensé pas mal d'argent cet été pour essayer de combler cet écart. Mourinho sera confiant de donner le coup de pouce supplémentaire dont ils ont besoin pour remettre leur nom sur la Primeira Liga.

Ensuite, c'est un affrontement avec Gil Vicente, et l'entraîneur portugais voudra garder les choses serrées. Benfica est sans victoire à domicile depuis trois matchs, et ils pourraient mettre fin à cette série cette semaine. Puis vient Chelsea en UCL, et des joueurs comme Vangelis Pavlidis et Franjo Ivanovic se sentiront capables de poser des problèmes à Stamford Bridge.

Mourinho a remporté huit titres de champion au cours de sa carrière, et on ne serait pas surpris qu'il en fasse neuf cette saison. Il a les outils à sa disposition, ainsi que l'expérience, et après quelques années sans trophée, il voudra prouver qu'il est à nouveau spécial.

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