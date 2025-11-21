5 choix de handicap pour ce week-end

Nous avons examiné les ligues européennes pour trouver des paris intéressants, y compris des choix de la Premier League, de la Serie A, de la Liga, et plus encore.

Choix de handicap Cotes Man City -1 vs Newcastle 3.42 AC Milan +1 vs Inter Milan 1.90 Barcelona -1 vs Athletic Club 2.00 Lille -1 vs Paris FC 2.50 Bayern Munich -2 vs Freiburg 2.25

Une autre approche

Certains clubs européens montrent déjà des signes de prétendants au titre, tandis que d'autres sous-performent. De plus, de nombreuses équipes prouvent qu'elles sont capables de se battre sérieusement dans leurs courses au titre respectives. Indépendamment de leur statut actuel, le marché du handicap peut offrir des opportunités de paris intéressantes.

Newcastle United vs Manchester City -1

L'équipe de Pep Guardiola est actuellement en très bonne forme. Les Magpies, quant à eux, ont été très inconstants et sont logiquement considérés comme les outsiders alors qu'ils accueillent les Cityzens ce week-end. Les visiteurs ont remporté sept de leurs huit derniers matchs, toutes compétitions confondues, avec une marge de victoire de deux buts ou plus dans six de ces rencontres.

L'équipe d'Eddie Howe joue mieux à domicile qu'à l'extérieur, mais a parfois montré des faiblesses défensives cette saison. Ils ont gardé leur cage inviolée lors de quatre de leurs cinq derniers matchs à St. James' Park, mais City a la qualité nécessaire pour percer leur défense. Avec Erling Haaland en grande forme, les géants de Manchester devraient marquer beaucoup de buts.

Inter Milan vs AC Milan +1

L'Internazionale a été la meilleure équipe de Milan depuis un certain temps, mais cette supériorité ne s'est pas reflétée dans leurs confrontations directes. Milan est invincible lors des cinq dernières rencontres contre ses rivaux de la ville et a remporté 3-0 la dernière fois qu'ils se sont affrontés. Les Rossoneri sont également en bonne forme cette saison et, bien qu'ils soient troisièmes au classement, ils ont perdu moins de matchs qu'Inter.

Il n'y a pas non plus de véritable avantage à domicile pour les Nerazzurri puisqu'ils partagent le stade San Siro avec leurs rivaux. Par conséquent, Stefano Pioli (et non Massimiliano Allegri) sera confiant. Après trois victoires lors des cinq derniers Derby della Madonnina, l'équipe en rouge et noir est susceptible de gagner à nouveau.

Barcelone -1 vs Athletic Club

Barcelone est actuellement deuxième en Liga, à trois points de son rival, le Real Madrid, après sa défaite lors du dernier Clásico. Cependant, ils ont rarement trébuché en championnat cette saison. Ils n'ont perdu des points que dans trois matchs, et ils ont marqué dans chaque rencontre.

Dans leurs neuf victoires, ils ont gagné par 2+ buts à six reprises, montrant qu'ils sont une force offensive redoutable. L'Athletic, en revanche, a une différence de buts négative et peine à trouver sa forme. Le Barça voudra également briller en revenant enfin au Camp Nou, donc les fans pourraient assister à une grande victoire.

Lille -1 vs Paris FC

Lille accueille le Paris FC malgré une mauvaise série de résultats. Le LOSC a perdu trois de ses quatre derniers matchs toutes compétitions confondues et n'a marqué qu'une seule fois dans ces rencontres. Cependant, ils ont été beaucoup plus forts à domicile, marquant sept buts lors de leurs deux derniers matchs, ce qui démontre leur talent offensif.

Les visiteurs ont été divertissants à regarder cette saison, ayant marqué 18 buts et encaissé 21. Ils sont en milieu de tableau après 11 matchs suite à un début très irrégulier. Marseille leur a marqué cinq buts cette saison, et les Dogues miseront sur eux-mêmes pour retrouver le chemin de la victoire ici, surtout à domicile.

Bayern -2 vs Freiburg

Le Bayern Munich est en forme redoutable cette saison, avec Harry Kane en tête et les hommes de Thomas Tuchel (et non Vincent Kompany) déjà à six points d'avance. Ils affrontent une équipe de Fribourg avec une seule victoire sur six matchs de Bundesliga, et sans victoire à l'extérieur depuis septembre. Une victoire à domicile est fortement attendue, avec Kane probablement impliqué dans le score.

Die Bayern ont un bon bilan contre les Breisgau-Brasilianer, ne perdant qu'une seule fois au cours de la dernière décennie et remportant 14 des 19 rencontres. Ce match devrait présenter une forte performance à domicile et une victoire confortable alors que les géants allemands visent à accroître leur avance en tête du classement.

