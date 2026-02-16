Girona - FC Barcelone : le Barça pour un succès net dans le derby ! Winamax booste la cote "Score Exact Multichoix" à 4.25 !

Face à un Gérone bien installé en milieu de tableau mais en manque de réussite offensive ces dernières semaines, les hommes de Hansi Flick visent une victoire propre et sans bavure. Winamax propose une cote boostée sur une victoire maîtrisée : "Le FC Barcelone gagne le match 1-0, 2-0 ou 3-0", avec une cote qui bondit de 3,65 à 4,25 !

Cette offre est idéale si vous voyez les Blaugranas imposer leur supériorité technique tout en gardant leur cage inviolée face à l'une des attaques les moins prolifiques du Top 15.

🎁 Pas encore de compte sur le bookmaker ? Avec notre code promo Winamax WNMX***, les nouveaux joueurs peuvent débloquer jusqu'à 110€ de bonus de bienvenue ! 🎁

Analyse de la cote boostée

Ce pari est gagnant si le Barça s'impose sur l'un de ces trois scores exacts : 1-0, 2-0 ou 3-0. À 4,25, la valeur est exceptionnelle pour couvrir les scénarios de victoire les plus probables du leader.

Une défense qui sait se verrouiller 🧱 : malgré l'absence de Marc-André ter Stegen, le Barça reste une équipe solide en Liga avec seulement 23 buts encaissés en 23 matchs. Face à Gérone, qui affiche une moyenne de moins d'un but par match cette saison, les chances de voir Joan García garder son "clean sheet" sont réelles.

🧱 : malgré l'absence de Marc-André ter Stegen, le Barça reste une équipe solide en Liga avec seulement 23 buts encaissés en 23 matchs. Face à Gérone, qui affiche une moyenne de moins d'un but par match cette saison, les chances de voir Joan García garder son "clean sheet" sont réelles. L'efficacité de Lewandowski et Lamine Yamal 🎯 : porté par un Robert Lewandowski toujours clinique et le génie de Lamine Yamal (déjà 8 buts et 10 passes en Liga), Barcelone a les armes pour punir les erreurs défensives de Gérone sans pour autant avoir besoin de forcer un score fleuve à l'extérieur.

🎯 : porté par un Robert Lewandowski toujours clinique et le génie de Lamine Yamal (déjà 8 buts et 10 passes en Liga), Barcelone a les armes pour punir les erreurs défensives de Gérone sans pour autant avoir besoin de forcer un score fleuve à l'extérieur. Gérone, une attaque en berne 📉 : le club local reste sur une série de matchs difficiles sur le plan offensif, avec notamment un récent match nul 1-1 contre Séville et une défaite 1-0 contre Oviedo. Face au pressing intense de Flick, les opportunités pour Gérone risquent d'être rares.

Comment en profiter sur Winamax ?

Rendez-vous dans l'onglet "Cotes Boostées" de votre application Winamax. Sélectionnez l'affiche Gérone - FC Barcelone et validez votre mise sur le pari "FC Barcelone gagne le match 1-0, 2-0 ou 3-0".

Coup d'envoi : Ce lundi 16 février à 21h00 au Stade Montilivi.

Temps réglementaire uniquement (90 min).

+