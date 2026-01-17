Finale de la CAN : Sénégal-Maroc, le duel des Lions pour une place dans l'histoire

C'est l'affiche que tout le monde attendait. Un choc frontal entre les deux nations qui dominent le classement FIFA de la zone Afrique, mais qui, paradoxalement, n'ont qu'une seule étoile sur le maillot. Ce soir, l'une d'entre elles doublera la mise et s'installera définitivement au sommet du panthéon continental.

🏛️Une rareté historique : L'unanimité dans l'exception

C’est presque une anomalie statistique. Malgré leur domination sur le continent, le Sénégal et le Maroc ne se sont croisés qu’une seule fois en compétition officielle. Ce face-à-face est un terrain inconnu, une page blanche que les deux nations s'apprêtent à écrire.

Autre fait marquant : les deux sélections ne comptent qu'un seul titre de CAN chacune à leur palmarès. Pour l'un comme pour l'autre, ce match est l'opportunité de basculer dans le cercle très fermé des doubles champions d'Afrique et d'installer une hégémonie durable.

Finale CAN : Sénégal vs Maroc Sénégal : Une armada de classe mondiale (Jackson, Sarr, Mané).

Maroc : Avantage du terrain et ferveur populaire à domicile.

Enjeu : Le vainqueur devient double champion d'Afrique. Pariez sur la Finale avec Winamax

🔥Brahim Diaz : La course contre l'histoire

S'il y a un visage qui cristallise l'excitation de cette finale, c'est celui de Brahim Diaz. L'attaquant du Real Madrid survole la compétition avec 5 buts au compteur. Mais au-delà du titre, Diaz chasse un fantôme : celui du record absolu de 9 buts sur une seule édition.

S'il venait à porter le Maroc vers le sacre avec un doublé ou un triplé, il ne serait plus seulement un joueur de talent, mais une légende éternelle de la CAN.

Brahim Diaz : En route vers le record ? 5 buts inscrits avant la finale.

Objectif : Battre le record historique de 9 buts en une édition.

Forme : L'attaquant du Real Madrid est l'homme à surveiller. Buteur : Misez sur Brahim Diaz chez Winamax

🏟️Le "12ème Lion" : L'avantage du terrain

Le football est aussi une affaire de ondes et de repères. Le Maroc a un avantage invisible mais puissant : la superstition. Les Lions de l'Atlas ont pris leurs quartiers dans ce stade depuis le début du tournoi. Ils y ont leurs habitudes, leurs marques, et surtout, ils y sont portés par une ferveur populaire qui transforme chaque rencontre en chaudron bouillonnant. Pour le Sénégal, il faudra briser ce sortilège pour espérer soulever le trophée.

🇪🇺 Une finale aux accents de Champions League

Regarder la feuille de match, c'est feuilleter l'annuaire des plus grands clubs européens. La qualité technique promet d'être au sommet :

L'armada sénégalaise : Avec Nicolas Jackson (Bayern Munich), Pape Matar Sarr (Tottenham) et le leadership de Sadio Mané, le Sénégal aligne une équipe taillée pour les joutes mondiales.

Le génie marocain : Achraf Hakimi (PSG), Noussair Mazraoui (Manchester United) et la pépite Eliesse Ben Seghir (Leverkusen) apportent une créativité sans égale.

🔑Les chiffres à retenir pour briller en société (ou entre parieurs)

1 : Le nombre de confrontations officielles passées.

: Le nombre de confrontations officielles passées. 5 : Le total de buts de Brahim Diaz avant la finale.

: Le total de buts de Brahim Diaz avant la finale. 100% : Le taux de présence des joueurs marocains et sénégalais évoluant dans les championnats majeurs cet après-midi.

Pensez-vous que Brahim Diaz peut aller chercher le record de buts en une finale ?

Chiffres Clés pour vos Pronostics 1 seule confrontation officielle historique entre les deux nations.

100% des joueurs titulaires évoluent dans des championnats majeurs.

Le Maroc n'a jamais perdu dans ce stade depuis le début du tournoi. Découvrez les cotes de Winamax

+