Pronostic FC Salzburg vs Real Madrid 27/06/2025 : Les Blancos en tête du groupe

Nous avons trois pronostics FC Salzbourg vs Real Madrid pour ce choc de la Coupe du Monde des Clubs ce vendredi 27 juin.

Notre expert suggère que le Real Madrid dominera Salzbourg et finira en tête du Groupe H.

Pronostic FC Salzburg vs Real Madrid : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour FC Salzburg vs Real Madrid

Real Madrid avec un handicap de -1 à une cote de 1,70 sur Winamax

Les deux équipes marquent - non à une cote de 1,64 sur Winamax

Vinicius Junior buteur à tout moment à une cote de 1,90 sur Winamax

Le Real Madrid devrait battre le FC Salzbourg 3-0.

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

La Coupe du Monde des Clubs a atteint ses dernières étapes, et la course pour la première place du Groupe H va se jouer jusqu'au bout. Le Real Madrid était pressenti pour facilement sécuriser le titre du Groupe H sous la direction de leur nouvel entraîneur Xabi Alonso, mais ils n'ont pas performé comme prévu. Ils sont actuellement à égalité avec Salzbourg, donc ce match est crucial pour décider qui remportera le groupe.

Les trois points de Salzbourg dans ce groupe ont été obtenus contre Pachuca lors de la première journée, et comme Madrid, leur match contre Al Hilal s'est terminé par un nul. Ils étaient des débutants surprises dans cette compétition. Après une campagne décevante en Ligue des Champions, ils pourraient être prudents face à une opposition européenne à nouveau.

Madrid a renforcé ses chances de qualification avec une victoire 3-1 contre Pachuca lors de la deuxième journée malgré une réduction à 10 hommes après seulement sept minutes. Cette victoire a marqué leur première sous Alonso. Avec un riche pedigree dans cette compétition, ils n'ont besoin que d'un match nul pour s'assurer la première place du groupe.

Les effectifs probables pour FC Salzburg vs Real Madrid

Composition attendue de FC Salzburg : Zawieschitzky, Lainer, Gadou, Rasmussen, Kratzig, Nene, Bidstrup, Mellberg, Gloukh, Baidoo, Onisiwo

Composition attendue de Real Madrid : Courtois, Trent, Rüdiger, Huijsen, Garcia, Tchouaméni, Valverde, Bellingham, Rodrygo, Garcia, Vini Jr

Victoire facile pour Madrid

La façon la plus simple pour Madrid de finir en tête du Groupe H est de battre Salzbourg, ce qu'ils ont déjà fait auparavant. Madrid les a battus 5-1 en Ligue des Champions la saison dernière lors de l'un des matchs les plus déséquilibrés de la compétition.

La performance de Salzbourg en campagne de Ligue des Champions a été médiocre, car ils ont perdu sept de leurs huit matchs de phase de ligue. De plus, ils ont encaissé le plus de buts en cours de route, donc ils entreront sûrement dans ce match en redoutant le pire. C'est particulièrement vrai puisque Madrid a marqué trois fois contre Pachuca malgré un joueur en moins.

Toutes les sept défaites de Salzbourg en Ligue des Champions se sont soldées par des scores qui auraient vu un handicap de -1 se réaliser. Pourtant, pour ceux qui se sentent audacieux, six sont venues avec des marges de 3+ buts. Par conséquent, un pari avec un handicap de -2 ne peut pas être écarté, mais -1 est certainement une option plus sûre.

Pronostic 1 FC Salzburg vs Real Madrid : Real Madrid avec un handicap de -1 à une cote de 1,64 sur Winamax

Défense améliorée du Real

La plus grande inquiétude avec le Real sous Alonso était leur mauvaise défense. Ce problème était évident lorsqu'ils ont joué contre Pachuca. Leur défense a eu du mal à gérer l'attaquant vétéran Salomón Rondón, et c'est sa course derrière qui a vu Raúl Asencio être expulsé.

Antonio Rüdiger devrait le remplacer dans ce match, et une tête expérimentée dans la ligne arrière devrait aider le Real à rebondir. Une partie de leur chute a été l'âge moyen de 21 ans de leur partenariat de défenseurs centraux numéro 1, ce qui est très inhabituel dans le football d'élite.

En dehors des améliorations de Madrid, Salzbourg a fait match nul 0-0 dans cinq de leurs huit matchs de Ligue des Champions. Ils ont montré leur incapacité à marquer contre des oppositions européennes de haut niveau, ce qui rend le pari contre les deux équipes marquant un pari attrayant.

Pronostic 2 FC Salzburg vs Real Madrid : Les deux équipes marquent - non à une cote de 2,10 sur Winamax

Vini Jr annonce son arrivée en Coupe du Monde des Clubs

Dans un tournoi où peu de superstars se sont vraiment démarquées, Vini Jr sera impatient d'annoncer son arrivée dans le tournoi. Il est apparu beaucoup plus prometteur contre Pachuca, mais la perte d'un joueur si tôt avait diminué ses chances de marquer.

Avec une équipe complète ici, il devrait avoir beaucoup plus d'opportunités dans le dernier tiers. De plus, il a marqué deux fois contre ces adversaires en Ligue des Champions, donc il aimera affronter Salzbourg.

En l'absence de Kylian Mbappé, il reste le joueur clé du Real, et les joueurs de renom ont tendance à produire des moments quand cela compte le plus. Il a marqué trois fois à la Coupe du Monde des Clubs 2022, donc il est plus que capable de marquer à ce niveau. Contre des adversaires inférieurs et dans un match avec de grands enjeux, Madrid se tournera vers lui pour s'inspirer.