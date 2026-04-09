3 équipes à soutenir pour mettre fin à leur début sans victoire dans les grands championnats européens

Le Celta Vigo est le meilleur parmi le groupe d'équipes en difficulté, et les Wolves sont invaincus depuis deux matchs. Cependant, Pise pourrait avoir une occasion unique de gagner.

Les cinq grands d'Europe - soutenir les équipes sans victoire Cotes Celta Vigo pour battre la Real Sociedad 2.03 Wolves pour battre Sunderland 3.10 Pise pour battre Hellas Vérone 2.36

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Les huit sans victoire dans les cinq grands d'Europe

En termes de points gagnés, quatre équipes partagent actuellement le titre de la pire équipe des Cinq Grands d'Europe. Metz, Wolverhampton Wanderers, Pise et Genoa n'ont réussi que deux matchs nuls, les deux premières équipes ayant atteint ce résultat en sept matchs plutôt qu'en six. Pendant ce temps, le Borussia Mönchengladbach, Hellas Vérone et la Fiorentina ont obtenu trois points en six matchs.

Le Celta Vigo est dans une situation inhabituelle. Bien qu'ils n'aient pas encore gagné, 12 équipes de La Liga ont perdu plus de matchs qu'elles n'en ont gagné, tandis que seulement cinq en ont perdu moins. Ils ne marquent tout simplement pas assez de buts pour gagner des matchs, avec seulement sept buts en huit matchs.

Nous examinons certains des matchs de cette semaine pour évaluer quelle équipe pourrait mettre fin à sa série sans victoire, car il y a de la valeur à soutenir certaines d'entre elles.

Qui a l'avantage ?

Il y a deux raisons pour lesquelles Los Celestes ont de la valeur pour enfin décrocher leurs trois premiers points de la saison. Ils auront l'avantage de jouer à domicile au Balaídos, et ils affrontent une équipe de la Real Sociedad en difficulté et en mauvaise forme à l'extérieur.

Le xG de 9,3 du Celta cette saison suggère qu'ils devraient marquer plus qu'ils ne le font actuellement, tandis que la Sociedad a un xGA de 12,6. Par conséquent, c'est une grande opportunité pour les hôtes et ils seront impatients d'en tirer parti.

Pendant ce temps, les Wolves ont montré des signes d'amélioration récemment. Bien qu'ils puissent être en bas de la Premier League, les matchs nuls contre Tottenham Hotspur et Brighton & Hove Albion étaient prometteurs. Gagner à l'extérieur à Sunderland sera un défi difficile, mais les Black Cats peuvent encore souffrir de leur défaite face à Manchester United avant la pause.

Vítor Pereira voit certainement ce match contre les nouveaux venus de l'élite comme une chance de décrocher trois points. Cependant, ils devront améliorer leur faible record défensif s'ils veulent y parvenir.

Enfin, Pise est l'une des quatre équipes de Serie A qui n'ont pas encore remporté de victoire. Ils ne semblent peut-être pas être le pari logique puisqu'ils sont actuellement derniers de la division. Cependant, il y a une raison pour laquelle ils ont une chance. Ils sont la seule équipe sans victoire à jouer à domicile contre une autre équipe sans victoire ce week-end, et Alberto Gilardino sentira une opportunité.

Ils ont marqué plus que leurs adversaires, bien qu'aucun de leurs trois buts n'ait été inscrit à domicile, et ils peuvent causer des problèmes aux visiteurs. Par conséquent, Vérone se soutiendra également. L'avantage du terrain pourrait jouer en leur faveur à l'Arena Garibaldi-Romeo Anconetani.

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