Pour ce défi immense, Winamax propose une cote boostée sur une domination totale des Nordistes : « Lille mène à la mi-temps et gagne le match », avec une cote qui s'envole de 3,70 à 4,25 !

Cette offre est idéale si vous pensez que les hommes de Bruno Genesio vont attaquer très fort pour éteindre le public belgradois d'entrée.

Analyse de la cote boostée

Ce pari (Mi-temps / Fin de match) est gagnant si Lille mène au score à la pause ET remporte la rencontre au bout des 90 minutes.

L'obligation de frapper vite 🚀 : avec un but de retard au coup d'envoi, Lille ne peut pas se permettre d'attendre. On attend une entame de match agressive pour doucher le Marakana d'entrée. Si les Dogues parviennent à marquer rapidement, ils pourraient faire douter une équipe serbe qui a tendance à reculer lorsqu'elle est bousculée.

L'obligation de frapper vite 🚀 : avec un but de retard au coup d'envoi, Lille ne peut pas se permettre d'attendre. On attend une entame de match agressive pour doucher le Marakana d'entrée. Si les Dogues parviennent à marquer rapidement, ils pourraient faire douter une équipe serbe qui a tendance à reculer lorsqu'elle est bousculée.

Le facteur expérience avec Olivier Giroud 🎯 : pour ce genre de match « couperet », l'expérience d'Olivier Giroud sera cruciale. Sa capacité à peser sur les défenses dès le début de match est un atout majeur pour mener à la pause. Lille a les armes offensives pour renverser la situation, malgré un début d'année 2026 irrégulier.

Une défense de Belgrade sous pression 🧱 : l'Étoile Rouge a été solide à l'aller, mais la pression d'un match retour est différente. Si Lille retrouve son efficacité clinique, les espaces laissés par les Serbes en contre-attaque pourraient permettre aux Dogues de sécuriser leur avance tout au long de la rencontre.

Comment en profiter sur Winamax ?

Rendez-vous dans l'onglet « Cotes Boostées » de l'application ou du site Winamax. Sélectionnez l'affiche Étoile Rouge - Lille et validez votre mise sur le pari « Lille mène à la mi-temps et gagne le match ».

Coup d'envoi : ce jeudi 26 février à 18h45 au Stade Rajko Mitić.

Coup d'envoi : ce jeudi 26 février à 18h45 au Stade Rajko Mitić.

Temps réglementaire uniquement (90 min).

