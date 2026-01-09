Les équipes surprises pour cette édition de la Coupe de France

Des équipes amateurs sont encore en course dans la Coupe de France. Lesquelles seront les grandes surprises de cette édition ?

Les équipes amateurs créent souvent l’exploit en Coupe de France

La compétition nationale française regroupe toutes les équipes qui s’affrontent dès le mois d’août avec les amateurs des plus bas niveaux départementaux qui se rencontrent. Maintenant en seizième de finale, les équipes professionnelles sont entrées en course et affrontent à certaines occasions des clubs de niveaux inférieurs.

Cela réserve des surprises inattendues à tout moment de cette Coupe de France avec, par exemple, neuf équipes en dehors du top 10 de Ligue 1 ont participé à la finale de la compétition lors des 26 dernières finales jouées.

Outre la finale, sur les vingt dernières saisons, 57 quart de finalistes venaient de Ligue 2 ou des niveaux inférieurs du football français. La plus grande surprise fût en 2000 avec la participation de Calais en finale, alors en quatrième division nationale.

La dernière grande surprise est à mettre au nom des Herbiers, finalistes en 2018 contre le PSG alors encore en National, la troisième division du pays.

Les surprises sont régulières et l’édition 2026 risque de nous en réserver de nouvelles. Lors des 32e de finale, c’est Amiens, club de Ligue 2, qui a éliminé Le Havre chez eux qui a surpris le plus. Pour les seizièmes de finale, les affrontements sont nombreuses entre clubs de basse divisions et de l’élite française avec :

US Orléans vs AS Monaco

Le Puy Foot 43 vs Stade de Reims

US Avranches vs Strasbourg

Des matchs normalement à sens unique

Lors de la dernière édition de la Coupe de France, Bourgoin Jallieu avait réussi à sortir l’Olympique Lyonnais lors de ce tour de la compétition. Le PSG avait eu des difficultés face à Espaly en encaissant deux buts, alors que Strasbourg a eu besoin des tirs aux buts face à Thaon pour se qualifier. Les trois clubs de l’élite affrontaient à ce moment des équipes avec au moins trois divisions de moins.

Cette saison, Orléans, pensionnaire de National, affronte un AS Monaco en grande difficulté en Ligue 1 qui sort d’une nouvelle défaite. Avec comme objectif une qualification en Ligue des Champions, les joueurs de Pocognoli pourraient laisser passer la Coupe de France pour se concentrer sur le championnat. En étant troisième du championnat, ils ont une grande chance de se qualifier pour la suite de la Coupe.

Dernier finaliste de la compétition, le Stade de Reims est depuis descendu en Ligue 2 et joue les premières places du championnat pour remonter dans l’élite du football français. Avec un effectif réduit, les Champenois laisseront peut être passer cette rencontre pour se concentrer sur la course aux premières places françaises. Le Puy Foot 43, en cinquième division tente de monter plus haut, mais pourrait voir ce match comme une occasion de se mettre en avant.

Une autre surprise pourrait nous attendre avec la rencontre entre l’US Avranches et Strasbourg. Les Alsaciens ont changé d’entraîneur à la suite du départ de Liam Rosenior à Chelsea en milieu de semaine. Une incertitude plane malgré l'arrivée de Gary O’neill et cela pourrait être le moment idéal pour Avranches afin de créer la surprise. Pensionnaires de troisième division, ils ont la chance de recevoir et d’avoir le public avec eux pour les pousser dans ces rencontres à enjeu. Englué en milieu de National, cette compétition semble idéale pour vivre une saison historique grâce à la Coupe de France.

