Endrick peut-il mener Lyon à la victoire en Coupe de France ?

: Les chances Lyonnaises n’ont jamais été aussi bonnes en Coupe de France. Endrick va-t-il être l’élément pour les amener au titre ?

Paris Cotes Lyon gagne la Coupe de France 5,00 Lyon sur le podium de la Ligue 1 5,00 Lyon dans les cinq premiers de Ligue 1 2,25 Endrick buteur contre Brest 2,30

Un autre niveau pour l’Olympique Lyonnais avec l’arrivée du brésilien Endrick en attaque

Le jeune attaquant brésilien est prêté par le Real de Madrid pour le reste de la saison et a réalisé sa première apparition en Coupe de France. Ses débuts ont été scrutés par tous les fans de football et il n’a pas déçu.

Une première réussie avec un but dès la 42e minute de jeu sur un service du capitaine Corentin Tolisso. En manque de temps de jeu à Madrid, cette arrivée coïncide avec la blessure plus tôt dans la saison de Malick Fofana.

Souvent resté sur le banc en début de saison, les Madrilènes souhaitent qu’il obtienne du temps de jeu pour sa progression personnelle et pour s'acclimater au football européen. Avec Lyon, il aura l’occasion de se montrer, comme il vient de le faire face à Lille, avec une équipe qui est encore en course en Ligue Europa, en Coupe de France et qui joue les places européennes en championnat.

Le calendrier chargé qui attend l’Olympique Lyonnais est une aubaine pour le jeune buteur brésilien qui a beaucoup à prouver. En tout cas, son arrivée s’inscrit sur l’envie d’apporter de la profondeur à l’effectif de Paulo Fonseca.

Ce dernier a perdu son homme fort devant et ne pouvait compter que sur Afonso Moreira et Martin Satriano sur le front de l’attaque. Avec Endrick et le retour prévu de Ernest Nuamah, l’effectif s’élargit pour être efficace sur tous les tableaux.

Lyon un des nouveaux favoris pour la Coupe de France

Le début du jeune brésilien est arrivé en même temps qu’une grande surprise avec l’élimination du Paris Saint-Germain par le Paris FC. L’éviction du tenant du titre et champion d’Europe rebat les cartes des favoris avec la porte qui s’ouvre pour de nombreuses équipes.

Cela inclut l’Olympique de Marseille, l’AS Monaco, le Racing Club de Lens, premier de Ligue 1, mais aussi l’Olympique Lyonnais.

Le tableau s’ouvre avec plus d’espaces pour aller remporter un titre qui échappe aux Lyonnais depuis 2012. Endrick qui est arrivé permet de compléter l’effectif et vient apporter une présence offensive supplémentaire. Avec son talent, en plus de celui des autres joueurs du groupe, Lyon devient un peu plus dangereux et voit sa cote augmenter, autant auprès des bookmakers que des supporters.

Le brésilien est attendu pour apporter autant que certaines légendes du club, comme Elber ou Fred devant.

Avec une première rencontre réussie qui lui a valu le titre d’homme du match, les débuts sont prometteurs et propulsent déjà Lyon parmi les nouveaux favoris de la compétition. Pour le prochain tour, les Lyonnais reçoivent Laval, un club de Ligue 2. Ils disposent en plus de l’avantage de jouer à domicile et font déjà figure de favoris de ce match.

Il reste trois matchs avant la finale au Stade de France et l’attaquant brésilien est déjà attendu sur tous les terrains pour montrer son talent, mais aussi pour voir son évolution.

