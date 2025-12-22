Égypte - Zimbabwe : Domination totale de Salah et des siens ? Profitez de la cote boostée sur une efficacité offensive constante !

Parions Sport propose une cote boostée sur cette domination constante : "L'Égypte marque dans les 2 mi-temps", avec une cote qui passe de 2,20 à 2,55 !

Cette offre, limitée à une mise maximale de 25€, est parfaite pour ceux qui voient l'Égypte imposer son rythme sur l'intégralité des 90 minutes.

Analyse de la cote boostée

Ce pari nécessite que l'Égypte inscrive au moins un but en première période ET au moins un but en seconde période. La montée de la cote à 2,55 rend ce scénario très attractif pour un favori.

💪🏾 Une puissance offensive supérieure : L'Égypte dispose de l'une des lignes d'attaque les plus prolifiques du continent. Face au Zimbabwe, la pression devrait être constante, multipliant les occasions de scorer dans chaque acte.

Comment en profiter sur Parions Sport ?

Pour profiter de cette offre, rendez-vous dès maintenant sur le site ou l'application de Parions Sport. Le pari spécial "Égypte marque dans les 2 Mi-temps" sera mis en avant dans l'onglet des cotes boostées.

Placez votre mise (jusqu'à 25€) et vibrez devant le spectacle africain ce soir !

