Pronostic Égypte vs Bénin 05/01/2026 : le réveil des Pharaons ou la douche froide ?

Notre expert en paris sportifs s'attend à une rencontre poussive pour l'Égypte ce lundi. Face à un bloc béninois compact, les Pharaons devront probablement se contenter du strict minimum pour valider leur ticket.

Pronostic Égypte vs Bénin : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Égypte vs Bénin

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Égypte 1-0 Bénin

Pronostic des buteurs : Égypte - Mohamed Salah

Annoncée comme l'un des grands favoris pour le sacre final, l'Égypte ambitionnait de décrocher sa huitième étoile avant même le début du tournoi. Avec un effectif de haut vol et un sélectionneur d'expérience, tout semblait réuni pour effacer les traumatismes des finales perdues en 2017 et 2021.

Pourtant, soyons honnêtes : les Pharaons sont loin du compte depuis le début de cette CAN. Certains diront même qu'ils s'en sortent miraculeusement avec leurs résultats en poule. Contre le Zimbabwe, c'est un éclair tardif de Mohamed Salah qui leur a offert les trois points.

Face à l'Afrique du Sud, il a fallu un penalty généreux transformé par la star de Liverpool pour briser une malédiction de six matchs sans victoire contre les Bafana Bafana. Les hommes de Hossam Hassan vont devoir hausser leur niveau de jeu s'ils veulent assumer leur statut.

De son côté, le Bénin s'est invité en phase finale parmi les meilleurs troisièmes, malgré deux défaites en poule. Gernot Rohr espère faire de cette cinquième participation une réussite historique. Les Guépards ont déjà marqué les esprits en battant le Botswana, signant ainsi leur toute première victoire en temps réglementaire à la CAN. S'ils avaient atteint les quarts en 2019 sans gagner le moindre match, ils comptent bien cette fois jouer les trouble-fêtes ce lundi soir.

Les effectifs probables pour Égypte vs Bénin

Composition attendue d’Égypte : El Shenawy, Hany, Ibrahim, Rabia, Hamdi, Attia, Zizo, Fathy, Salah, Marmoush, Trezeguet.

Composition attendue du Bénin : Dandjinou, Ouorou, Verdon, Tidjani, Roche, Imourane, Samadou, Tosin, Dodo, Olaitan, Mounie.

Le poids de l'histoire et de l'expérience

Même si le jeu produit est poussif, l'Égypte reste le grandissime favori pour rejoindre les quarts de finale. Les Pharaons restent sur une série de trois victoires et un nul (obtenu lors du dernier match de poule avec une équipe largement remaniée).

À l'inverse, les Guépards arrivent avec un bilan plus fragile : une seule victoire sur leurs cinq derniers matchs internationaux. Pour le Bénin, c’est tout ou rien : leurs 10 dernières sorties se sont soldées par 6 défaites et 4 succès, sans jamais partager les points.

Surtout, l’historique des confrontations plaide largement en faveur de la nation la plus titrée d’Afrique. L’Égypte est invaincue lors de ses quatre derniers duels face au Bénin. Au vu de la qualité individuelle de leur effectif, les Pharaons devraient logiquement prendre le dessus, même si cela risque d'être laborieux.

Pronostic 1 Égypte vs Bénin : Victoire de l'Égypte à 1.45 sur Unibet.

Des Guépards en panne d'inspiration offensive

Le secteur défensif de Hossam Hassan commence à trouver ses marques avec deux « clean sheets » consécutifs. Face à une équipe du Bénin qui peine à la finition, un troisième match sans encaisser de but est fort probable. Dans trois des cinq derniers matchs de l'Égypte, une seule équipe (ou aucune) n'a trouvé le chemin des filets.

Les statistiques du Bénin sont encore plus parlantes : les Guépards n'ont marqué qu'une seule fois lors de leurs cinq dernières rencontres. Pire, ils sont restés muets lors de quatre de ces cinq matchs. La dernière fois que ces deux équipes se sont croisées à la CAN (en 2010), l'Égypte s'était imposée 2-0. Les Nord-Africains ont tous les atouts pour verrouiller ce huitième de finale.

Pronostic 2 Égypte vs Bénin : Les deux équipes marquent : NON à 1.48 sur Unibet.

Un match qui se jouera sur un détail

Si l'Égypte a l'habitude de s'imposer par de larges scores face au Bénin par le passé, la donne a changé. Le collectif égyptien ne semble pas encore totalement rodé et manque de fluidité offensive. Cependant, des joueurs comme Salah ou Marmoush sont capables de débloquer la situation sur une action de génie.

Lors de cette CAN, les deux victoires égyptiennes ont été acquises par un seul but d'écart. C’est la preuve que les Pharaons gagnent, mais sans briller. Avec 75 % de leurs derniers succès obtenus sur la plus petite des marges, le scénario d'une victoire étriquée 1-0 ou 2-1 est le plus crédible.

Pronostic 3 Égypte vs Bénin : Marge du vainqueur - L'Égypte gagne par un but d'écart à 3.12 sur Unibet.

+