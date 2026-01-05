Égypte - Bénin : Qui d'autre que Mohamed Salah pour ouvrir le score ? Profitez de la cote boostée sur le 1er but du capitaine égyptien !

Winamax propose une cote boostée exceptionnelle pour l'ouverture du score par la star de Liverpool : "Mohamed Salah premier buteur du match", avec une cote qui s'envole de 3,60 à 4,00 !

Cette offre est idéale pour ceux qui voient Salah débloquer la rencontre dès les premières minutes pour envoyer son pays en quarts.

🎁Pas encore inscrit sur le bookmaker ? En ouvrant votre compte avec notre code promo Winamax WNMX, vous pourrez obtenir jusqu'à 110€ de bonus de bienvenue ! 🎁

Analyse de la cote boostée

Le pari "Premier Buteur" est toujours un défi, mais avec un joueur du calibre de Salah, la statistique parle d'elle-même.

🔥 Frais et déterminé : Absent lors du nul face à l'Angola (0-0) pour être préservé, Salah revient avec une fraîcheur physique totale. On connaît son importance dans les grands rendez-vous à élimination directe.

: Absent lors du nul face à l'Angola (0-0) pour être préservé, Salah revient avec une fraîcheur physique totale. On connaît son importance dans les grands rendez-vous à élimination directe. 🥅 Le tireur attitré : En plus de ses qualités dans le jeu, Salah est le tireur de penalties de l'Égypte. Face à une défense du Bénin qui risque d'être poussée à la faute sous la pression, c'est un atout majeur pour ouvrir le score.

: En plus de ses qualités dans le jeu, Salah est le tireur de penalties de l'Égypte. Face à une défense du Bénin qui risque d'être poussée à la faute sous la pression, c'est un atout majeur pour ouvrir le score. 💰Un palier symbolique : Passer de 3,60 à 4,00 transforme ce pari en une opportunité à très haute rentabilité. Mettre la pièce sur le meilleur joueur du continent avec une telle cote pour le premier but est un coup tactique à ne pas manquer.

Comment en profiter sur Winamax ?

Rendez-vous dans l'onglet "Cotes Boostées" de votre application Winamax. Sélectionnez le 8e de finale Égypte - Bénin et misez sur "Mohamed Salah premier buteur".

Coup d'envoi aujourd'hui à 17h00 !

+