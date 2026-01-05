RETROUVEZ NOS CONSEILS SUR (09-74-75-13-13, APPEL NON SURTAXÉ).

DRAC
cote boostée winamax
Dorian Cadart

Égypte - Bénin : Qui d'autre que Mohamed Salah pour ouvrir le score ? Profitez de la cote boostée sur le 1er but du capitaine égyptien !

C'est le moment de vérité pour les Pharaons ! Pour ce huitième de finale face aux Guépards du Bénin, l'Égypte retrouve son capitaine et guide offensif.

Winamax propose une cote boostée exceptionnelle pour l'ouverture du score par la star de Liverpool : "Mohamed Salah premier buteur du match", avec une cote qui s'envole de 3,60 à 4,00 !

Cette offre est idéale pour ceux qui voient Salah débloquer la rencontre dès les premières minutes pour envoyer son pays en quarts.

🎁Pas encore inscrit sur le bookmaker ? En ouvrant votre compte avec notre code promo Winamax WNMX, vous pourrez obtenir jusqu'à 110€ de bonus de bienvenue ! 🎁

Analyse de la cote boostée

Le pari "Premier Buteur" est toujours un défi, mais avec un joueur du calibre de Salah, la statistique parle d'elle-même.

  • 🔥Frais et déterminé : Absent lors du nul face à l'Angola (0-0) pour être préservé, Salah revient avec une fraîcheur physique totale. On connaît son importance dans les grands rendez-vous à élimination directe.
  • 🥅Le tireur attitré : En plus de ses qualités dans le jeu, Salah est le tireur de penalties de l'Égypte. Face à une défense du Bénin qui risque d'être poussée à la faute sous la pression, c'est un atout majeur pour ouvrir le score.
  • 💰Un palier symbolique : Passer de 3,60 à 4,00 transforme ce pari en une opportunité à très haute rentabilité. Mettre la pièce sur le meilleur joueur du continent avec une telle cote pour le premier but est un coup tactique à ne pas manquer.

Comment en profiter sur Winamax ?

Rendez-vous dans l'onglet "Cotes Boostées" de votre application Winamax. Sélectionnez le 8e de finale Égypte - Bénin et misez sur "Mohamed Salah premier buteur". 

Coup d'envoi aujourd'hui à 17h00 !

