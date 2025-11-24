Comment parier sur ces 6 équipes de la Ligue des champions lors de leur dernière chance

La saison dernière, aucune des équipes ayant moins de quatre points après quatre matchs ne s'est qualifiée pour les play-offs. Des décisions difficiles devront peut-être être prises dès maintenant.

Conseils pour les équipes en difficulté en Ligue des champions Cotes Benfica bat Ajax 1.81 Slavia Prague vs Athletic Club - BTTS 1.66 Copenhague bat Kairat sans encaisser 2.16

Cotes fournies par Unibet. Correctes au moment de la publication et sujettes à modification.

L'espoir demeure pour les équipes européennes en difficulté

Bien que les play-offs semblent désormais hors de portée pour beaucoup, l'espoir subsiste. Le Paris Saint-Germain n'avait que quatre points après quatre matchs la saison dernière. Ils ont fini par remporter le tournoi. Cependant, une défaite pour les équipes classées en dessous de la 24ᵉ place mettrait probablement fin à leurs ambitions européennes.

À Amsterdam, l'Ajax accueille Benfica, alors que les deux équipes les moins bien classées de la Ligue des champions s'affrontent. Pendant ce temps, Copenhague reçoit Kairat, alors que le 33ᵉ affronte le 34ᵉ. Ailleurs, l'Athletic Club se rend à Prague pour maintenir leur campagne européenne en vie. Une défaite pour l'une d'entre elles anéantirait tout espoir de se qualifier pour les play-offs.

Parmi les six équipes, seul l'Athletic a remporté une victoire en Ligue des champions jusqu'à présent. L'Ajax et Benfica n'ont pas encore décroché de point. Les géants néerlandais et portugais doivent se ressaisir rapidement s'ils veulent avoir une chance.

Les Godenzonen pourraient-ils choisir de prioriser leurs difficultés en Eredivisie ? Les récompenses financières des victoires en Ligue des champions seront-elles trop tentantes ? Avec 1,8 million de livres sterling en jeu par victoire à ce stade, la chasse aux trois points est un véritable incitatif.

En regardant les valeurs de marché via Transfermarkt, l'Ajax (196 M€) et Benfica (357 M€) sont tous deux en dessous de leurs performances attendues. Neuf autres clubs ont une valeur inférieure, tandis que Kairat (16 M€) est en bas de la liste — techniquement surperformant. L'Athletic (370 M€) est valorisé plus haut que 20 autres clubs, mais 26 sont devant eux au classement.

Comment parier sur ces équipes en difficulté en Ligue des champions

Tout d'abord, l'Ajax contre Benfica. Les deux équipes ont des difficultés en Europe, mais sur le plan national, une seule est vraiment en difficulté. Benfica est peut-être troisième en Primeira Liga, mais ils sont toujours invaincus et en course pour le titre. L'Ajax, quant à lui, est 6ᵉ, à 14 points des leaders, le PSV. Ils sont même à huit points de la deuxième place.

Bien que l'équipe néerlandaise ait l'avantage de jouer à domicile lors de la 5ᵉ journée, il vaut toujours la peine de soutenir les visiteurs. Excelsior a gagné à la Johan Cruyff Arena le week-end dernier, donc As Águias croiront certainement en leurs chances.

Ensuite, le voyage de l'Athletic à Prague. Les Espagnols ont bien commencé leur saison en août. Cependant, ils n'ont remporté que deux matchs toutes compétitions confondues depuis le début de septembre. Ils ont également perdu quatre de leurs cinq derniers matchs et n'ont pas gagné à l'extérieur depuis presque trois mois. Les Tchèques y verront une opportunité.

Cependant, avec tant de choses en jeu, les visiteurs pourraient élever leur niveau de jeu. Sur le papier, ils devraient être capables de battre le Slavia. Cependant, la Fortuna Arena n'est pas un lieu facile. Nous préférons parier sur des buts plutôt que sur le résultat dans ce cas.

Enfin, le FC Copenhague reçoit le Kairat du Kazakhstan au Danemark. Les Danois ont connu une saison très mitigée. Ils se retrouvent quatrièmes en Superliga et déjà à six points des leaders du championnat, l'AGF. Leur bilan européen est similaire à celui de Kairat, seule la différence de buts les séparant.

Les choses se sont mieux passées à domicile. Copenhague n'a perdu que deux fois cette saison — une fois contre le Borussia Dortmund. Les Lions ont également gardé six fois leur cage inviolée, tandis que les visiteurs marquent rarement facilement. Kairat est en tête de leur championnat national, mais avec seulement deux buts en Ligue des champions jusqu'à présent, les hôtes devraient maintenir une feuille blanche.

+