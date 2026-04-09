Pronostic Crystal Palace vs Liverpool 27/09/2025 : trois conseils alors que la série des Reds se poursuit

Les Reds semblent toujours trouver un moyen de gagner, et nous nous attendons à ce qu'ils le fassent à nouveau à Selhurst Park face aux Eagles.

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Pronostic Crystal Palace vs Liverpool : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Crystal Palace vs Liverpool

Victoire de Liverpool à une cote de 1,96 sur Winamax

Plus de 2,5 buts à une cote de 1,74 sur Winamax

Mo Salah pour marquer ou faire une passe décisive à une cote de 1,90 sur Winamax

Liverpool est prévu pour gagner 3-2 contre Palace.

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Crystal Palace accueille Liverpool à Selhurst Park au milieu d'une série de 17 matchs sans défaite qui les a propulsés à la cinquième place de la Premier League. Le travail d'Oliver Glasner avec les Eagles a été remarquable, et ils ont retrouvé leur forme offensive, ayant marqué sept buts en quatre matchs. Ils sont également la seule équipe à avoir battu les Reds cette saison, bien que ce fût après une séance de tirs au but lors du Community Shield.

L'équipe d'Arne Slot, quant à elle, est devenue inarrêtable. Elle a remporté sept matchs d'affilée depuis que Palace lui a soufflé le trophée le mois dernier, et elle domine le classement. Les Reds ont marqué 2 buts ou plus lors de chacun de leurs trois derniers matchs dans trois compétitions différentes, et ont été redoutables cette saison.

Les effectifs probables pour Crystal Palace vs Liverpool

Composition attendue de Crystal Palace : Henderson, Richards, Lacroix, Guehi, Munoz, Wharton, Hughes, Mitchell, Sarr, Kamada, Mateta

Composition attendue de Liverpool : Alisson, Bradley, Konate, Van Dijk, Kerkez, Gravenberch, Szoboszlai, Salah, Wirtz, Gakpo, Isak

Attaque inarrêtable des Reds

La saison de Liverpool se déroule comme beaucoup l'avaient prévu. Ils ont des faiblesses en défense, mais sont un cauchemar à gérer à l'autre bout du terrain. Les Reds adoptent une politique de « marquer plus que vous », et cela porte ses fruits.

Leur défense a été percée six fois en huit matchs cette saison. Pourtant, ils n'ont pas une seule fois été victorieux en 90 minutes. Bournemouth, Newcastle United et l'Atlético Madrid ont tous pénétré la défense des Reds à deux reprises, mais aucun n'a pu éviter la défaite - ils sont trop dangereux devant.

Ce n'est pas vraiment une surprise, avec des joueurs comme Mo Salah, Hugo Ekitike, Cody Gakpo et maintenant Alexander Isak dans leur arsenal. Crystal Palace aura fort à faire, et sait de première main à quel point il est difficile d'arrêter les visiteurs. Les hommes de Slot devraient trouver un moyen.

Pronostic 1 Crystal Palace vs Liverpool : Victoire de Liverpool à une cote de 1,96 sur Winamax

Il y a des buts dans ce match

Cependant, Palace n'est pas une équipe facile à battre. Jean-Philippe Mateta en est déjà à quatre buts cette saison, et Ismaïla Sarr en compte trois. Ce dernier a été déclaré apte à jouer, offrant un coup de pouce important aux Eagles, et la défense de Liverpool sera mise à l'épreuve.

Glasner doit être ravi de sa défense jusqu'à présent cette saison, avec seulement deux buts encaissés en cinq matchs de Premier League. Cependant, ils feront face à leur plus grand test ce week-end. La dernière équipe à avoir gardé une feuille blanche contre les Reds était le Paris Saint-Germain en mars dernier.

Six des huit matchs de Liverpool cette saison, toutes compétitions confondues, se sont terminés avec plus de 2,5 buts marqués. Nous nous attendons à ce que cela devienne sept sur neuf. Attendez-vous à ce que l'équipe locale tienne bon et réponde en conséquence.

Pronostic 2 Crystal Palace vs Liverpool : Plus de 2,5 buts avec une cote de 1,74 sur Winamax

Le Roi égyptien sur la feuille de match

Mo Salah a fêté ses 33 ans cet été, mais ne montre aucun signe de ralentissement. Après ses exploits la saison dernière qui ont aidé Liverpool à décrocher le titre, il a commencé la saison 2025/26 en grande forme. Il a inscrit six buts et passes décisives en sept matchs, dont quatre lors de ses trois derniers.

Il se rend à Londres en pleine forme une fois de plus, et il cherchera à se racheter après la défaite à Wembley où il a manqué son penalty. Il n'est même pas proche d'être la seule menace de Liverpool - Hugo Ekitike en est déjà à cinq buts cette saison - mais il reste l'homme clé des Reds.

Salah est l'un des 14 joueurs d'Anfield à avoir contribué directement à un but au cours de la saison 2025/26 jusqu'à présent. Il ne serait pas surprenant que cette liste s'allonge encore ce week-end.