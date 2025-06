Groupe B de la Coupe du Monde des Clubs : Faut-il miser sur l'Atlético ou le PSG ?

La Coupe du Monde des Clubs débute bientôt aux États-Unis, et verra s'affronter les meilleures équipes mondiales de football.

Nous analysons le Groupe B alors que le PSG vise un quatrième trophée. Cependant, miser sur l'Atlético Madrid pourrait être un prono intéressant lors de la phase de groupes.

Les favoris du Groupe B Cotes PSG 1,66 Atletico Madrid 2,10 Botafogo 8,00 Seattle Sounders 13,50

Cotes fournies par Winamax. Correctes au moment de la publication et sujettes à modification.

Un aperçu rapide du Groupe B

Ce groupe rassemble les équipes de France, d'Espagne, du Brésil et des États-Unis, chacune avec des niveaux de succès différents. Le PSG a dominé la Ligue 1 pendant des années et est maintenant champion d'Europe, tandis que l'Atlético a remporté des trophées nationaux et internationaux. Botafogo est le champion en titre de la Copa Libertadores, et les Sounders ont remporté la Ligue des champions de la CONCACAF en 2022.

Ils se préparent maintenant à s'affronter à travers l'Amérique alors que ce tournoi de 32 équipes commence. Mais quelles sont les deux équipes qui passeront à la phase à élimination directe ?

Paris Saint-Germain

Ils sont sans aucun doute les favoris du Groupe B. Après avoir remporté la Ligue 1, la Coupe de France et la Ligue des champions, le PSG se voit bien aller jusqu'au bout. Ils ont beaucoup de talent et de force, et sont pleins de confiance. Les Parisiens ont perdu très peu de matchs importants cette saison et ont également offert du spectacle.

De plus, ils disposent de nombreuses options offensives, notamment Ousmane Dembélé, Désiré Doué et Bradley Barcola. Ainsi, toutes les défenses de la compétition se méfieront d'eux. En outre, leurs latéraux sont de véritables menaces. Les hommes de Luis Enrique ont déjà conquis l'Europe, et il n'y a aucune raison qu'ils ne puissent pas faire de même sur la scène intercontinentale.

Cependant, étant donné leur calendrier récent, ils pourraient prendre les groupes à la légère et réserver leurs meilleures performances pour plus tard. Ce serait un énorme choc s'ils ne terminaient pas dans les deux premiers.

Atlético Madrid

L'Atlético a peut-être terminé sa campagne de Liga derrière le Real Madrid et Barcelone, mais ils ont tout de même connu des moments significatifs. Comme toujours, un Diego Simeone survolté est difficile à battre, et sur une scène internationale, ils voudront faire leurs preuves. De plus, les Espagnols seront bien reposés.

Julián Álvarez a été l'homme principal devant le but, ayant réalisé un total impressionnant de 29 buts toutes compétitions confondues. Cependant, Alexander Sørloth n'est pas loin derrière avec 24. Les 25 buts et passes décisives d'Antoine Griezmann ont également été cruciaux pour eux. L'Atlético a une opportunité, car le PSG prendra probablement les premiers matchs à la légère.

Ils sont de toute façon attendus pour passer, mais finir premier du groupe devrait leur donner un tirage plus facile en huitièmes de finale. Ils sont définitivement l'équipe à valeur ajoutée du Groupe B, bien qu'il soit incertain qu'ils puissent aller jusqu'au bout.

Botafogo

En tant que l'une des quatre équipes brésiliennes de la compétition, Botafogo sera motivé à surpasser ses rivaux. Puisque leur championnat est toujours en cours, l'Estrela Solitária sera fraîche. En plus de cela, les résultats récents ont été prometteurs, avec six victoires lors de leurs huit derniers matchs.

Igor Jesus est l'homme à surveiller en attaque, puisqu'il a marqué quatre buts en 10 matchs de Serie A cette saison. Pendant ce temps, Artur et Savarino sont de véritables menaces, et le bilan défensif de Botafogo a été bon cette saison. Ils espèrent créer une ou deux surprises ce mois-ci.

Seattle Sounders

Les Sounders sont les outsiders du groupe et pour de bonnes raisons. Non seulement ils ont le moins d'expérience en football de club international, mais leur forme actuelle a également été incohérente. Ils auront cependant l'avantage de jouer à domicile au Lumen Field.

L'équipe de Brian Schmetzer a remporté et perdu trois de ses sept derniers matchs et n'a gardé que deux feuilles propres depuis le début du mois de mai. Leur meilleur buteur, Albert Rusnák, sera crucial, tandis que Danny Musovski pourrait avoir un impact significatif sur leur succès. Même une seule victoire à la Coupe du Monde des Clubs serait considérée comme un succès pour eux.

Qui sera en tête du classement ?

Ce serait une surprise si le PSG et l'Atlético ne passaient pas, surtout en raison des formes incohérentes de leurs adversaires. En termes de qualité disponible et du niveau auquel ils jouent, les puissances françaises et espagnoles sont favorites pour progresser.

Malgré leur statut de champions d'Europe, les hommes d'Enrique pourraient être vulnérables dans la course à la première place. Ils sauront qu'ils peuvent se permettre de prendre leur temps en seconde ou troisième vitesse, et économiser leur énergie pour les dernières étapes. Pendant ce temps, l'Atlético voudra commencer fort.

Nous avons vu le PSG commencer lentement en Ligue des champions, perdant des points dans la moitié de leurs matchs de championnat, donc cela pourrait se reproduire aux États-Unis. Ils devraient aller plus loin dans le tournoi, mais les Rojiblancos ont le potentiel pour commencer plus fort.