Pourquoi miser sur un outsider est le coup intelligent pour le Soulier d'or de la Coupe du monde

Si Kylian Mbappé et Harry Kane font figure de favoris cet été, le passage du tournoi à 48 équipes pourrait permettre à plusieurs joueurs d'afficher des compteurs de buts particulièrement élevés.

Marché : Meilleur buteur de la Coupe du monde Cotes Cody Gakpo 40,00 Luis Diaz 50,00 Jeremy Doku 65,00 Jamal Musiala 50,00 Matheus Cunha 65,00

Cotes fournies par Betclic, correctes au moment de la publication et susceptibles d'évoluer.

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Qui remportera la compétition ? Découvrez les favoris et cotes pour le vainqueur de la Coupe du Monde

Les meilleurs buteurs surprises de l'histoire de la Coupe du monde

Le Soulier d'or 2022 a été remporté par Mbappé, un dénouement parmi les plus prévisibles des éditions récentes. Avant le tournoi, il se disputait déjà le statut de favori avec le vainqueur de 2018, Harry Kane. Pourtant, c'est la seule et unique fois qu'un grand favori (ou co-favori) l'a emporté depuis au moins les années 1980.

En 2018, personne ne voyait l'Angleterre aller très loin dans la compétition. D'autres attaquants étaient d'ailleurs bien mieux placés que Kane dans les pronostics pour le titre de meilleur buteur.

Avant lui, les deux derniers lauréats étaient James Rodríguez pour la Colombie en 2014 et Thomas Müller pour l'Allemagne en 2010. Tous deux abordaient le tournoi avec une probabilité implicite d'environ 3 % seulement de finir en tête du classement des buteurs.

Le sacre de Miroslav Klose en 2006 était un peu moins surprenant, mais l'Allemand n'était pas non plus le favori désigné. Il détient aujourd'hui le record absolu du nombre de buts en Coupe du monde, avec 16 réalisations en quatre éditions.

La dernière fois que la compétition s'est déroulée aux États-Unis, le Russe Oleg Salenko et le Bulgare Hristo Stoitchkov s'étaient partagé le trophée à la surprise générale. Salenko était un véritable ovni pour les bookmakers, crédité d'à peine 1 % de chances de l'emporter avant le coup d'envoi du tournoi.

Salvatore Schillaci et Davor Šuker ont également déjoué tous les pronostics dans les années 1990. Même le Brésilien Ronaldo n'était pas le favori absolu en 2002, freiné par de graves blessures les années précédentes.

L'histoire démontre clairement que des joueurs disposant d'une probabilité implicite de victoire de 3 % ou moins peuvent légitimement prétendre au Soulier d'or. Tout indique que le tournoi 2026 verra au moins un joueur hors du Top 10 des favoris se hisser parmi les quatre meilleurs réalisateurs.

Dans ce contexte, couvrir ses choix avec un pari "Each-Way" (gagnant/placé) peut s'avérer être une stratégie très lucrative. De nombreux bookmakers proposent en effet des gains si votre joueur termine dans le Top 4 des meilleurs buteurs.

Qui sont les meilleurs outsiders pour le Soulier d'or 2026 ?

Parmi les profils intéressants loin des projecteurs des favoris, on trouve Cody Gakpo. Titulaire indiscutable avec les Pays-Bas, il devrait également se charger des pénalités.

Les Néerlandais ont affiché une moyenne impressionnante de 3,38 buts par match lors des qualifications. Gakpo a déjà prouvé sa valeur dans les grands tournois en terminant co-meilleur buteur de l'Euro 2024 avec trois réalisations. Avec une probabilité implicite de 2,4 %, le coup tenté sur lui est attractif.

Jamal Musiala a lui aussi bouclé l'Euro 2024 avec trois buts au compteur. Omniprésent lors des matchs de préparation de l'Allemagne, il s'annonce comme une pièce maîtresse du système de Julian Nagelsmann cet été.

La Mannschaft bénéficie de l'un des plus gros déséquilibres de la phase de poules en affrontant Curaçao. L'Allemagne est pressentie pour inscrire plus de quatre buts lors de cette rencontre, et un Musiala fraîchement reposé pourrait en profiter. C'est un joueur percutant qui évoluera juste derrière l'attaquant de pointe, ce qui lui garantira de nombreuses situations chaudes tout au long du tournoi.

Jeremy Doku semble également offrir une belle valeur, affichant une cote similaire à celle de Musiala. La Belgique hérite d'un groupe largement à sa portée, composé de l'Iran, de l'Égypte et de la Nouvelle-Zélande. Doku a inscrit cinq buts et tenté en moyenne 3,4 tirs par match lors de ses huit apparitions en qualifications. Il a toutes les cartes en main pour briller.

La Colombie pourrait être l'autre poil à gratter de ce tournoi, et son animation offensive reposera en grande partie sur Luis Diaz. Ses 26 buts inscrits avec le Bayern Munich cette saison prouvent qu'il sait se montrer prolifique depuis son couloir. Il a également terminé deuxième meilleur buteur des qualifications de la zone AmSud avec sept réalisations, juste derrière Lionel Messi.

Diaz s'impose comme une excellente option "Each-Way", même si son destin restera lié au parcours des Cafeteros. À l'inverse, les chances du Brésil d'atteindre le dernier carré sont nettement plus élevées. Plusieurs de leurs éléments offensifs pourraient tirer leur épingle du jeu, surtout s'ils font parler la poudre contre Haïti en phase de groupes.

Le meilleur rapport qualité/prix se trouve peut-être du côté de Matheus Cunha. Il pourrait grandement profiter de la blessure de Neymar pour s'installer à la pointe de l'attaque.

Malgré un bilan plutôt modeste de 10 buts pour sa première saison sous les couleurs de Man Utd, il a terminé l'exercice en boulet de canon. Une ou deux grosses performances lors du premier tour le rendraient tout simplement indéboulonnable pour la phase à élimination directe.

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