Pronostic Sénégal vs Irak 26/06/2026 : les Lions de la Téranga visent une victoire cruciale

Notre expert en paris sportifs s'attend à voir le Sénégal s'imposer pour entretenir l'espoir d'une qualification pour les phases finales, même si cela pourrait s'avérer insuffisant.

Les meilleurs paris pour Sénégal vs Irak

Quelle équipe va marquer – seulement le Sénégal à une cote de 1,66 sur Betclic

Total de buts – moins de 2,5 buts à une cote de 2,23 sur Betclic

Mi-temps / fin de match – nul / Sénégal à une cote de 4,30 sur Betclic

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Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Sénégal 2-0 Irak

Pronostic des buteurs : Sénégal – Ismaila Sarr, Nicolas Jackson

Après deux défaites consécutives lors de leurs premiers matchs de poule, l’avenir dans cette Coupe du monde ne tient plus qu'à un fil pour le Sénégal et l'Irak. Décrocher les trois points est une obligation absolue pour les deux nations si elles veulent espérer accrocher une place en seizièmes de finale. Néanmoins, il leur faudra non seulement une victoire convaincante, mais aussi un concours de circonstances favorable sur les autres pelouses.

Le Sénégal nourrit probablement d’immenses regrets sur son début de tournoi, qui fait suite à la perte récente de son titre à la Coupe d'Afrique des Nations. Cela dit, la Norvège ne l'a emporté que de justesse (3-2) lors de leur dernière sortie, un match qui aurait très bien pu basculer en faveur des Africains. Les Lions de la Téranga ont également montré de belles choses en première période face à la France, parvenant à museler les Bleus pendant 45 minutes.

On ne peut pas en dire autant de l'Irak, complètement surclassé par les deux sélections européennes lors des deux premières journées. Le sélectionneur Graham Arnold fait face à un immense chantier s’il veut que son équipe prolonge son séjour en Amérique du Nord. Compte tenu du grand nombre de buts déjà encaissés, l'Irak doit impérativement signer un large succès ici pour garder la moindre chance de qualification.

Les effectifs probables pour Sénégal vs Irak

Composition attendue du Sénégal : Mendy, Diatta, Koulibaly, Niakhate, Diouf, I. Gueye, P. Gueye, Sarr, Camara, Mane, Jackson

Composition attendue de l’Irak : Basil, Ali, Tahseen, Hashem, Doski, Al Ammari, Qasem, Ismaeel, Iqbal, Bayesh, Hussein

Une arrière-garde sénégalaise difficile à bouger

Après avoir trouvé le chemin des filets à deux reprises contre la Norvège, le Sénégal devrait aborder ce match avec la certitude de pouvoir bousculer la défense irakienne. Les Africains n'ont été muets qu'une seule fois lors de leurs six dernières sorties internationales, même si ce clean sheet concédé l'a été face à une équipe asiatique, l'Arabie saoudite. Les Lions de la Téranga ont inscrit huit buts lors de leurs cinq derniers matchs, soit une moyenne de 1,6 but par rencontre.

Plus important encore, l'Irak est en panne offensive ces derniers temps. Les Lions de Mésopotamie manquent cruellement de tranchant dans le dernier geste, n'ayant pas réussi à marquer lors de deux de leurs trois derniers matchs. De plus, sur trois de leurs cinq dernières confrontations, une seule équipe a trouvé le chemin des filets.

Dès le coup d'envoi, le Sénégal semble avoir toutes les cartes en main pour être la seule équipe à faire trembler les filets ce vendredi. Pape Thiaw s’appuie sur une assise défensive solide et espère bien s'offrir un clean sheet. Au vu des difficultés offensives de l'Irak, miser sur le fait que seul le Sénégal marquera dans ce match est un choix très cohérent.

Pronostic 1 Sénégal vs Irak : quelle équipe va marquer – seulement le Sénégal à une cote de 1,66 sur Betclic

L'Irak peut limiter la casse

Même si la sélection africaine parvient à cadenasser l'attaque irakienne, la tâche pourrait s'avérer plus complexe dans la zone de vérité adverse. Si le Sénégal sait se montrer efficace dans les 30 derniers mètres, l’équipe n'a plus écrasé un match depuis un bon moment. En fait, la dernière fois que les Sénégalais ont inscrit plus de deux buts dans une même rencontre, c'était face au Soudan lors de la CAN en janvier.

Depuis ce match, leur plafond offensif s'est figé à deux réalisations par rencontre. Avec cette moyenne de 1,6 but par match sur leurs cinq dernières sorties, nous ne nous attendons pas à un festival offensif face à l'Irak. Avant de se frotter à la France et à la Norvège, la défense irakienne avait pour habitude d'encaisser moins de trois buts.

Les Lions de Mésopotamie restaient d'ailleurs sur une série impressionnante de 18 matchs consécutifs sans concéder plus de deux buts. Ils vont sans aucun doute donner du fil à retordre aux attaquants sénégalais, c’est pourquoi nous n'anticipons pas un score fleuve ou une victoire écrasante des Lions de la Téranga.

Pronostic 2 Sénégal vs Irak : moins de 2,5 buts à une cote de 2,23 sur Betclic

Une accélération attendue en seconde période

Les deux sélections connaissent parfaitement l’équation de ce dernier match de poule, mais la résoudre sera un vrai défi. On pourrait assister à un premier acte très fermé, où les deux blocs vont d'abord chercher à s'observer et à se neutraliser. Le Sénégal est un habitué de ces scénarios, utilisant souvent les 45 premières minutes pour jauger son adversaire.

Leur première mi-temps vierge de buts face à la France illustre parfaitement cette approche prudente. C'est généralement après le retour des vestiaires que la situation se décante, et un schéma similaire est fort probable ici. Le Sénégal a buté sur le bloc norvégien en première période lors de son dernier match, avant de régler la mire et de scorer deux fois au cours du second acte.

Par conséquent, nous anticipons un score de parité à la pause. Les hommes de Thiaw ont d'ailleurs partagé les points à la mi-temps lors de deux de leurs trois dernières sorties. Le Sénégal devrait toutefois accentuer la pression dès la reprise et, grâce à la profondeur de son banc, finir par faire la différence pour empocher la victoire.

Pronostic 3 Sénégal vs Irak : mi-temps / fin de match – nul / Sénégal à une cote de 4,30 sur Betclic

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