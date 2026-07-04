Pronostic Mexique vs Angleterre 06/07/2026 : El Tri pour un retour dans le passé en 70 & 86

Notre expert en paris sportifs s'attend à une rencontre particulièrement serrée. Porté par son public, le Mexique pourrait bien valider sa qualification au bout du suspense après un score de parité au terme des 90 minutes.

Les meilleurs paris pour Mexique vs Angleterre

Premier buteur (équipe) : Mexique à une cote de 2,10 sur Winamax

Résultat (1X2) : match nul à une cote de 3,25 sur Winamax

Buteur au cours du match : Raúl Jiménez à une cote de 3,50 sur Winamax

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Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Mexique 1-1 Angleterre

Pronostic des buteurs : Mexique – Raúl Jiménez ; Angleterre – Harry Kane

Le Mexique est un habitué de la Coupe du monde, mais la sélection a bien souvent flanché au moment fatidique. Ses meilleures performances ont eu lieu à domicile, en 1970 et 1986, où elle avait atteint les quarts de finale. Une victoire supplémentaire ici permettrait de réitérer cet exploit et de poursuivre l'un de ses parcours les plus réguliers en tournoi majeur.

Aucune autre nation du football mondial n'a disputé autant de matchs de Coupe du monde que le Mexique (64) sans jamais soulever le précieux trophée. Évoluer sur ses terres offre aux Mexicains la plus belle des opportunités pour briser la malédiction. En cas de qualification, ils mettraient fin à une série noire de sept éliminations consécutives à ce stade de la compétition entre 1994 et 2018.

Le troisième mandat de Javier Aguirre à la tête de la sélection est pour l'instant une franche réussite. Cependant, hisser son équipe au tour suivant en éliminant l'Angleterre lui conférerait instantanément le statut de légende vivante au Mexique. Pour autant, les Three Lions ne seront pas une proie facile. Ils représentent de loin le défi le plus relevé pour les co-organisateurs depuis le début de la compétition.

Les hommes de Thomas Tuchel ont dû s'employer pour valider leur billet pour ces 8es de finale de la Coupe du monde. Les Three Lions ont eu besoin de deux buts tardifs de Harry Kane pour renverser la République démocratique du Congo en 16es de finale. Si l'Angleterre n'affiche pas son visage le plus séduisant ces derniers temps, la qualité intrinsèque de son effectif fait qu'il est impossible de l'enterrer trop vite.

Éliminés au stade des quarts de finale il y a quatre ans, les Anglais seront déterminés à retrouver le top 8 mondial. Leur place de demi-finaliste en 2018 était probablement leur meilleure chance d'ajouter une deuxième étoile à leur maillot, mais une nouvelle opportunité leur s'offre. Le vainqueur de ce duel croisera le fer avec la Norvège ou le Brésil : la route est encore longue, mais le jeu en vaut la chandelle.

Les effectifs probables pour Mexique vs Angleterre

Composition attendue du Mexique : Rangel, Sanchez, Montes, Vasquez, Gallardo, Mora, Lira, Romo, Alvarado, Quinonez, Jimenez

Composition attendue de l’Angleterre : Pickford, James, Konsa, Guehi, O’Reilly, Anderson, Rice, Saka, Bellingham, Gordon, Kane

Une entame canon dans une ambiance incandescente

Les choix tactiques d'Aguirre n'ont pas toujours fait l'unanimité auprès des supporters mexicains. La frustration était palpable avant même le coup d'envoi du tournoi. Les matchs nuls et vierges d'El Tri face à l'Uruguay et au Portugal avaient d'ailleurs valu aux joueurs les sifflets d'une partie du public local. Depuis, l'ambiance a totalement changé, et le Mexique a su reconquérir ses fans grâce à des entames de match percutantes.

Sur les quatre rencontres de Coupe du monde disputées jusqu'à présent, les co-hôtes ont ouvert le score à deux reprises. Il ne leur a fallu que neuf minutes pour faire trembler les filets contre l'Afrique du Sud, et 22 minutes face à l'Équateur. N'ayant encaissé aucun but dans le jeu, ils ont techniquement toujours été les premiers à débloquer le tableau d'affichage lors de leurs sorties.

L'Angleterre devra se méfier de ce quart d'heure initial où les Mexicains risquent de pousser fort, portés par l'ambiance surchauffée de l'Azteca. L'arrière-garde des Three Lions manque encore de sérénité, ayant concédé trois buts en quatre matchs. L'ouverture du score de la RD Congo dès la 7e minute en 16es de finale prouve que le Mexique a les armes pour frapper le premier dans ces 8es de finale.

Pronostic 1 Mexique vs Angleterre : premier buteur (équipe) - Mexique à une cote de 2,10 sur Winamax

Risque élevé de prolongation ce lundi

Les cotes pour une victoire de l'un ou l'autre camp dans le temps réglementaire sont extrêmement serrées, l'Angleterre ne partant qu'avec un très léger statut de favorite. Compte tenu du fait que les Anglais devancent leurs adversaires de dix places au classement FIFA, cet écart reste logique.

Néanmoins, l'avantage du terrain pour le Mexique ne doit pas être sous-estimé, le public s'apprêtant à jouer pleinement son rôle de douzième homme. Le fait qu'El Tri reste sur quatre victoires consécutives sans prendre le moindre but constitue également un boost de confiance majeur. Aguirre affectionne les blocs défensifs compacts couplés à des attaquants capables de faire la différence, tout en laissant ses pistons exploiter les couloirs.

Les Three Lions risquent de buter sur un mur, un scénario similaire à celui connu face à la RD Congo. Des éclairs de génie, à l'image de ceux de Kane, peuvent débloquer la situation à tout moment. Toutefois, le récent match nul et vierge de l'Angleterre contre le Ghana montre que les Britanniques cherchent encore la bonne formule offensive.

Le Mexique n'a plus battu l'Angleterre lors de leurs quatre dernières confrontations directes, et leur unique duel en Coupe du monde s'est soldé par une défaite en 1966. Mais au vu de la dynamique d'invincibilité des deux sélections, il y a de fortes chances qu'elles se neutralisent au bout des 90 minutes.

Pronostic 2 Mexique vs Angleterre : résultat (1X2) - match nul à une cote de 3,25 sur Winamax

Un visage bien connu pour faire la différence

Harry Kane a prouvé lors du dernier match pourquoi il reste le patron incontesté des Three Lions. Sa finition clinique a propulsé l'Angleterre à ce stade de la compétition. Avec cinq réalisations à son compteur, Kane n'est plus qu'à une longueur de Kylian Mbappé et Lionel Messi dans la course au Soulier d'Or.

Pourtant, le véritable value bet de ce match pourrait se trouver du côté mexicain. Julian Quinones mène la danse chez les co-hôtes avec trois buts. Après avoir inscrit le tout premier but de la compétition, il s'impose comme un sérieux candidat. Mais le profil du vétéran Raúl Jiménez retient particulièrement l'attention.

L'attaquant des Wolves a passé une grande partie de sa carrière à se frotter aux défenseurs de la Premier League. Fait notable : Jordan Pickford est le gardien contre lequel il a le plus scoré dans le championnat anglais. Jiménez a planté six buts en huit ans face au portier d'Everton. Autant dire qu'il sait exactement comment s'y prendre pour tromper le dernier rempart des Three Lions.

Pronostic 3 Mexique vs Angleterre : buteur au cours du match - Raúl Jiménez à une cote de 3,50 sur Winamax

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