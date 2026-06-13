Pronostic Espagne vs Cap-Vert 18/06/2026 : un début solide pour la Roja

Notre expert en paris sportifs voit les favoris du tournoi remporter leur première rencontre, avec une ouverture du score signée Mikel Oyarzabal.

Les meilleurs paris pour Espagne vs Cap-Vert

Mikel Oyarzabal buteur en premier à une cote de 3,40 sur Betclic

Moins de 3,5 buts à une cote de 1,82 sur Betclic

Fabián Ruiz délivre au moins 1 passe décisive à une cote de 3,50 sur Betclic

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Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Espagne 2-0 Cap-Vert

Pronostic des buteurs : Espagne – Mikel Oyarzabal (doublé)

L'Espagne n'a plus connu la défaite dans le temps réglementaire depuis un revers en amical contre la Colombie lors de la préparation à l'Euro 2024. Après avoir survolé les éliminatoires de cette Coupe du monde, la Roja a été accrochée par l'Irak et l'Égypte lors de matchs de préparation récents. Le dernier test avant le tournoi s'est soldé par une victoire 3-1 contre le Pérou à Puebla.

Quel que soit le résultat, cet événement sera historique pour le Cap-Vert, qui dispute ici le tout premier match de Coupe du monde de son histoire. Leur victoire 3-0 contre la Serbie le mois dernier prouve que ces débutants ne doivent pas être sous-estimés dans le Groupe H. Toutefois, ils n'ont remporté que deux de leurs six rencontres depuis leur qualification.

Les effectifs probables pour Espagne vs Cap-Vert

Composition attendue de l’Espagne : Simón, Cucurella, Laporte, Cubarsí, Llorente, Rodri, Fabián, Pedri, Olmo, Oyarzabal, Ferran

Composition attendue du Cap-Vert : Vozinha, Diney, L. Costa, Lopes, Moreira, D. Duarte, Lenini, Cabral, Monteiro, Mendes, Livramento

Oyarzabal pour frapper d'entrée à Atlanta

L'Espagne espère pouvoir compter sur Nico Williams et Lamine Yamal pour ce match d'ouverture après leurs pépins physiques. Cependant, Luis de la Fuente pourrait jouer la prudence en laissant ses ailiers stars sur le banc. Cela renforce le statut de Mikel Oyarzabal comme le buteur le plus probable de la Roja pour cette première journée.

L'attaquant de la Real Sociedad a réalisé une saison prolifique, inscrivant 27 buts en 47 apparitions en club et en sélection. Ses six réalisations durant les éliminatoires de la Coupe du monde ont été marquées à une fréquence d'un but toutes les 74 minutes.

Oyarzabal a trouvé le chemin des filets lors des 15 premières minutes dans deux des six matchs de l'Espagne durant cette campagne qualificative. Il a également inscrit l'ouverture du score dès la deuxième minute contre le Pérou lors de leur dernière sortie. Parier sur le joueur de 29 ans pour inscrire le premier but contre le Cap-Vert semble offrir une belle valeur, avec une probabilité implicite de 30,3 %.

Pronostic 1 Espagne vs Cap-Vert : Mikel Oyarzabal buteur en premier à une cote de 3,40 sur Betclic

Les débutants vont-ils limiter la casse ?

Le Cap-Vert se classe aux côtés de Curaçao et d'Haïti parmi les grands outsiders de cette Coupe du monde. Néanmoins, il y a des raisons de penser qu'ils pourraient se montrer plus compétitifs que d'autres petites nations.

Le football africain dispose d'une réelle profondeur, et le Cap-Vert a terminé avec quatre points d'avance sur le Cameroun, habitué à la compétition, lors de sa phase de qualification. Les "Requins Bleus" n'ont encaissé que 0,8 but par 90 minutes durant cette campagne. Seulement 30 % de leurs matchs ont vu les deux équipes marquer, leur défense ayant su faire preuve d'une grande solidité.

L'Espagne représente un adversaire d'un tout autre calibre, mais avec les incertitudes sur la forme de Williams et Yamal, un score fleuve n'est pas une fatalité. Le Cap-Vert a gardé sa cage inviolée lors de ses deux derniers matchs amicaux. Six de leurs sept dernières sorties se sont terminées avec trois buts ou moins, et il y a de la valeur à parier sur un scénario similaire à Atlanta.

Pronostic 2 Espagne vs Cap-Vert : moins de 3,5 buts à une cote de 1,82 sur Betclic

Fabian, le maître à jouer de l'entrejeu

L'Espagne devrait logiquement confisquer le ballon durant cette rencontre. Rodri devrait occuper la sentinelle, ce qui laissera plus de liberté à Pedri et Fabian Ruiz pour se projeter vers l'avant.

Fabian a été l'un des héros de l'ombre de cette équipe espagnole performante ces dernières années. Le joueur du PSG a impressionné avec deux buts et deux passes décisives en six matchs lors de l'Euro 2024. Bien qu'il n'ait disputé que deux matchs de qualification pour la Coupe du monde en raison de blessures, il a tout de même délivré une passe décisive.

Malgré des problèmes physiques, le milieu de terrain a également affiché une moyenne d'une passe décisive toutes les 283 minutes dans l'élite française cette saison. Il devrait arriver au tournoi bien reposé, n'ayant effectué que 21 titularisations au cumul entre le championnat et la Ligue des champions. Cela devrait l'aider à briller en Amérique du Nord, et il offre une réelle valeur pour être passeur décisif lors de ce match d'ouverture.

Pronostic 3 Espagne vs Cap-Vert : Fabián Ruiz délivre au moins 1 passe décisive à une cote de 3,50 sur Betclic

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