Pronostic Australie vs Égypte 03/07/2026 : les Pharaons prêts à marquer un peu plus l'histoire

Notre expert en paris sportifs s'attend à voir l'Égypte continuer de faire tomber les records avec un nouveau succès pour sa toute première apparition en phase finale de la Coupe du monde.

Les meilleurs paris pour Australie vs Égypte

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Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Australie 0-1 Égypte

Pronostic des buteurs : Égypte – Mohamed Salah

L'Australie s'est hissée en phase à élimination directe de la Coupe du monde pour la troisième fois de son histoire. Les Socceroos ont décroché leur billet en terminant deuxièmes d'un groupe pourtant piégeux, composé des États-Unis (co-organisateurs), de la Turquie et du Paraguay. Le bilan des hommes d'Océanie lors de cette phase de poules affiche une victoire, un nul et une défaite.

N'ayant encore jamais remporté le moindre match à élimination directe dans la compétition, les Australiens ont l'occasion d'écrire une page historique de leur football ce vendredi à l'AT&T Stadium d'Arlington. Fait intéressant : lors de leurs deux précédentes apparitions à ce stade de la compétition (en 2006 et 2022), ils avaient à chaque fois été éliminés par le futur vainqueur du tournoi (l'Italie puis l'Argentine).

De leur côté, les Pharaons étaient en tête du Groupe G avant l'ultime journée. Ils ont finalement terminé à égalité de points avec la Belgique, les Européens s'emparant de la première place à la différence de buts. La nation nord-africaine abordera avec confiance ce duel face à l'Australie pour ce qui constitue le premier match à élimination directe de son histoire en Coupe du monde.

Les hommes de Hossam Hassan ont déjà marqué les esprits, mais ils ont faim de records. Une victoire ici leur offrirait un probable quart de finale XXL face aux champions du monde en titre, les Argentins, au tour suivant. Les Pharaons ont les armes pour créer la surprise, mais ils devront d'abord négocier ce terrain inconnu à ce niveau et se défaire du piège australien.

Les effectifs probables pour Australie vs Égypte

Composition attendue de l’Australie : Beach, Italiano, Circati, Souttar, Burgess, Bos, Metcalfe, O’Neill, Irvine, Irankunda, Toure

Composition attendue de l’Égypte : Shobeir, Hany, Rabia, Fathy, Fatouh, Attia, Lasheen, Ashour, Salah, Trezeguet, Marmoush

L'Égypte armée pour faire la différence dans ce match couperet

Les deux sélections abordent ce rendez-vous au Texas avec la ferme intention d'écrire l'histoire, mais une seule validera son billet pour les quarts. Au vu de ce qu'elle a montré depuis le début de la compétition, l'Égypte part avec la faveur des pronostics pour éliminer les Aussies, même si la marge reste étroite. Les Pharaons sont d'ailleurs invaincus dans ce Mondial, après avoir notamment accroché la Belgique (1-1) lors de leur entrée en lice.

La formation de Tony Popovic a prouvé sa valeur en dominant la Turquie (2-0), avant de subir la loi des États-Unis (défaite 2-0). Face au Paraguay, les Australiens ont cruellement manqué d'ambition offensive lors d'un match nul et vierge (0-0). Si ce score a mis en valeur leur solidité défensive, il a surtout mis en lumière un manque flagrant d'allant offensif assez inquiétant.

L'Égypte devrait parfaitement s'accommoder de cette configuration tactique, elle qui s'appuie énormément sur la percussion de ses attaquants pour faire pencher la balance. Notons que les Égyptiens n'ont concédé qu'un seul revers lors de leurs sept dernières sorties, se partageant équitablement le reste en victoires et matchs nuls. Les Socceroos feront tout pour arracher le nul et fermer le jeu, mais la qualité supérieure des Pharaons devrait faire la différence dans une rencontre qui s'annonce fermée.

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Salah est prêt à assumer son statut

Preuve de l'efficacité collective de l'Égypte dans le dernier geste, cinq joueurs différents ont déjà trouvé le chemin des filets dans ce Mondial. Parmi ces attaquants cliniques, on retrouve évidemment Mo Salah. L'ancien ailier de Liverpool reste la clé de voûte de l'animation offensive égyptienne sur les pelouses nord-américaines.

Salah compile déjà un but et deux passes décisives en trois apparitions dans le tournoi. En 218 minutes de jeu, il s'est offert trois tirs cadrés pour un xG global de 0,86. Peu importe sa position sur le front de l'attaque, il sera sans conteste le danger numéro un pour l'arrière-garde australienne.

À 34 ans, le Pharaon sort d'une saison en club en deçà de ses standards habituels, avec seulement 7 buts et 7 passes décisives en 27 matchs de Premier League. En revanche, ses statistiques en sélection durant les éliminatoires ont été stratosphériques : 9 buts et 3 passes décisives en 9 rencontres. Le jeu offensif de l'Égypte va graviter autour de lui, ce qui lui garantira de belles situations de but.

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Les problèmes offensifs des Aussies risquent de durer

Les difficultés persistantes de l'Australie devant le but adverse pourraient bien sceller son sort dans ce match à élimination directe. Après avoir marqué deux buts lors de leur premier match, les Socceroos sont restés muets lors des deux rencontres suivantes. Pire encore, ils n'ont pas réussi à marquer lors de trois de leurs cinq derniers matchs, toutes compétitions confondues.

Trouver la faille au Texas face à l'expérience du bloc défensif égyptien s'annonce particulièrement complexe. Les Nord-Africains ont gardé leur cage inviolée à quatre reprises lors de leurs huit derniers matchs. Dans cette Coupe du monde, les hommes de Hassan n'ont encaissé qu'un seul petit but par rencontre.

Par conséquent, les joueurs de Popovic risquent de vivre une soirée très frustrante dans les trente derniers mètres. Il ne serait pas surprenant de les voir terminer la rencontre sans marquer, tandis que l'Égypte a toutes les cartes en main pour inscrire l'unique but de la partie. Avec seulement trois buts marqués sur leurs cinq dernières sorties, les Australiens auront bien du mal à forcer le verrou égyptien.

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