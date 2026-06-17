Pourquoi c'est le moment de miser sur Yamal pour mettre fin à la malédiction espagnole en Coupe du monde

L'espoir reste de mise : Yamal peut aider les champions d'Europe en titre à rebondir après leur faux pas initial et, pourquoi pas, à aller chercher la victoire finale cet été.

Lamine Yamal : Marchés disponibles Cotes Plus de 0,5 passe décisive vs Arabie saoudite 2,15 Meilleur passeur de la Coupe du monde 15,00

Cotes fournies par Winamax, correctes au moment de la publication et susceptibles d'évoluer.

Pas encore de compte sur le bookmaker ? Inscrivez-vous avec notre code promo Winamax pour obtenir jusqu’à 110€ de bonus de bienvenue !

En savoir plus sur l’inscription Winamax.

Qui sera sacré Soulier d’Or compétition ? Découvrez les favoris et cotes pour le meilleur buteur de la Coupe du Monde

L'Espagne piétine encore pour son entrée en lice

Seize ans déjà ont passé depuis le but d’Andrés Iniesta qui avait délivré la Roja en finale du Mondial 2010. Depuis ce sacre historique en Afrique du Sud, l'Espagne est loin d'avoir brillé dans cette compétition.

Leur match nul face au Cap-Vert, un pays d'à peine un demi-million d'habitants, n'est que le dernier accroc d'une longue série. Sur ses 12 derniers matchs de Coupe du monde (répartis sur quatre phases finales), la Roja n'affiche que trois petites victoires au compteur. Toutes ont été acquises en phase de groupes, face à l'Australie, l'Iran et le Costa Rica.

Arrivés cet été avec le statut de favoris, les Espagnols ont buté sur un Vozinha des grands jours dans les cages cap-verdiennes. Malgré 27 tentatives, la Roja ne s'est procuré que deux grosses occasions lors de cette première journée.

Une prestation qui rappelle étrangement les éliminations récentes subies face à la Russie et au Maroc. Lors de ces deux rencontres, l'Espagne affichait déjà plus de 70 % de possession de balle, mais manquait cruellement d'impact et de créativité dans le dernier tiers du terrain. Ce match contre un outsider à Atlanta a mis en lumière à quel point l'équipe pourrait être dépendante de Yamal cet été.

L'émergence de Yamal et de son compère de l'attaque Nico Williams avait pourtant dynamisé le parcours victorieux des Ibères à l'Euro 2024. Mais les deux dynamiteurs sont arrivés au Mondial diminués par des pépins physiques. Le talentueux duo a tout de même pu entrer en jeu en seconde période face au Cap-Vert.

Compte tenu de la méforme actuelle de Williams avec l'Athletic Club cette saison, Yamal s'impose comme le facteur X de la Roja en Amérique du Nord. Bien qu'il n'ait plus rejoué depuis avril en raison d'une blessure aux ischio-jambiers, il a montré de belles sensations lors de son entrée en jeu.

Lancé seulement à la 71e minute, l'ailier du FC Barcelone a tout de même touché 36 ballons et parcouru pas moins de 124,3 mètres à pied. Après cette entrée percutante, il serait surprenant que Luis de la Fuente ne l'aligne pas d'entrée face à l'Arabie saoudite.

Yamal peut-il relancer la machine espagnole ?

Pour rappel, l'Espagne avait perdu son premier match face à la Suisse en 2010, ce qui ne l'avait pas empêchée de soulever le trophée quelques semaines plus tard. Un démarrage diesel n'est donc pas forcément rédhibitoire.

Dans un tournoi élargi à 48 équipes, le temps joue en leur faveur, et le génie créatif de Yamal sera indispensable. Du haut de ses 16 ans à l'Euro 2024, il avait crevé l'écran en étant décisif (but ou passe) lors des quatre matchs à élimination directe. Il avait d'ailleurs terminé meilleur passeur du tournoi avec quatre offrandes, soit deux de plus que ses poursuivants immédiats.

Mauvaise nouvelle pour les adversaires de la Roja : deux ans plus tard, Yamal est un joueur bien plus complet. Cette saison, il a été impliqué sur 27 buts en 28 apparitions en Liga, terminant meilleur passeur du championnat espagnol pour la deuxième année consécutive.

Sur le marché des buteurs, miser sur Yamal comme passeur plutôt que comme buteur offre souvent un bien meilleur rapport qualité-coté. Il a d'ailleurs délivré une passe clé après son entrée contre le Cap-Vert, que Mikel Oyarzabal n'a malheureusement pas pu concrétiser.

Au vu de cette première prestation prometteuse et de ses statistiques en carrière, Yamal ne devrait pas tarder à débloquer son compteur d'assists dans ce Mondial. Le voir délivrer une passe décisive contre l'Arabie saoudite représente un pari attractif, avec une probabilité implicite de 33,3 %.

Pour les amateurs de grosses cotes, le ticket "meilleur passeur du tournoi" se détache également comme une excellente option. Malgré leur accroc initial, les Espagnols restent favoris pour la première place de leur groupe. Un scénario qui leur ouvrirait une partie du tableau favorable pour la phase finale, offrant à Yamal de nombreuses opportunités de faire grimper ses statistiques.

+